Co si dnes přečtete v Britských listech

27. 7. 2021

Jiří Podhorecký načrtává, co nás bude stát vyrovnání se s povodněmi, jichž se kvůli změně klimatu jen tak nezbavíme. Karel Dolejší upozorňuje, že podobně jako v Bolsonarově Brazílii jde i v ČR o to nepustit autoritářského populistu do druhého funkčního období, v němž by demokracii definitivně "zařízl". A Beno Trávníček si všímá podivného, nepřirozeného urbanismu "Nových Spořilovů".