New Spořilov?

27. 7. 2021 / Beno Trávníček

čas čtení 3 minuty

Nevím jaký máte pocit, když vás někdy zavane do novodobé čtvrti tzv. „Southforků“, případně někde poblíž žijete vy nebo vaši blízcí(?) Znáte to, takové ty unifikované domy často obehnané novodobými hradbami s vydlážděnou půlkou zahrady a ulicemi-neulicemi, na kterých často parkují auta, na která spodních pět milionů těžko kdy dosáhne.

Člověk by řekl, že když tihle lidé mají k dispozici množství peněz nezbytné k pořízení zcela nového rodinného bydlení, že by je mohli využít i tak, aby vytvořili pěkný prostor k životu nejen pro sebe, ale i pro své bezprostřední okolí. Životní prostředí přece nekončí plotem mého pozemku. Jako skoro nic v životě, ani tenhle fenomén neplatí samozřejmě vždy a všude – je ale stále významnější. Možná bychom mohli tuhle evoluční formu bydlení nazvat „nezdravým“(?)

A jak by mohlo vypadat to zdravé?





Mělo by se především do všech směrů tvářit lidsky. Doma poskytnout co nejvíc přírodních možností – od pěstování rostlin, domácího kompostování, kvalitního hospodaření s vodou či energiemi, přes poskytování úkrytu a vody ptákům až po chování drobných hospodářských zvířat.

Směrem ven působit nejen esteticky, ale třeba kolemjdoucím umožnit skrytí před ostrým sluncem díky dostatečně mohutným stromům zasazeným v kraji zahrady, vůbec se podílet množstvím mnohapatrové zeleně na ochlazování prostoru, tvorbě kyslíku, záchytu prachu a hlavně(!) nezabarikádovat se neprůhlednými novodobými hradbami před zbytkem světa, protože hradby nepřirozeně rozbijí prostor a vytvářejí tak stres či minimálně pocit nepříjemna.

Leckdo už své místo pro život přírodním způsobem vybudoval či buduje, naopak určitě bude mnoho těch, kteří na něco takového nikdy nepřistoupí. Nepochybně je tu ale významná skupina lidí, nejspíše mladých rodin, které by nebyl problém přesvědčit k provozování přírodní zahrady, přírodního způsobu života, ale mají hluboko do kapsy a tak žijí třeba v paneláku. Těmhle lidem by mohl stát pomoci cílenou dotací či bezúročnou půjčkou v tak významné výši, aby se odhodlali pořídit bydlení se zahradou a péčí o ní pak pečovali i o celkovou kvalitu životního prostoru ve své obci.

Stát dnes mladým rodinám s pořizování bydlení pomáhá velmi bídně, jako by si ani neuvědomoval souvislosti populačního růstu či úpadku s financováním důchodů (zato již léta pravidelně slýcháme velká slova o tentokrát již zaručeně dobře vymyšlené důchodové reformě). Mladé rodiny by mohly obdržet například jednorázovou (investičně – provozní) dotaci 1000 Kč na 1 m2 pořízené a dlouhodobě provozované přírodní zahrady - s danými parametry a dobou udržitelnosti třeba 20 let (tj. průměrná doba růstu stromu do finální velikosti). I ten kdo by snad v delším horizontu měl nějaké jiné úmysly by za tuto dobu nejspíš pochopil jaké výhody mu přírodní způsob hospodaření přináší a jen stěží by přecházel k “drcenému trávníku a stříbrným smrkům“.

Až jednou budeme mít osvícenou vládu, která bude považovat pomoc mladým rodinám při získávání bydlení za velmi důležitou věc, mohla by si takovýmto řešením odškrtnout současně i pomoc našemu společnému životnímu prostředí. Protože ŽP není jenom pole-louka-les, to jsou především místa, kde trávíme nejvíce času – místa, kde žijeme, kde bydlíme.

0