Co si dnes přečtete v Britských listech

2. 8. 2021

Ovšem autoritářské tendence nesílí jen ve střední Evropě. Jak mnozí předpovídali, po brexitu se především Anglie začala propadat do autoritářství, pod brutálním vládcem, který si veřejně hraje na šaška, ale nevadilo mu před časem pokusit se zorganizovat fyzický útok na novináře, který o Johnsonovi publikoval kritický článek. Johnson omezuje demokratické svobody v Británii, jak jen může. Zároveň je značná část země postižená hladem a sociálním propadem. V některých britských supermarketech to dnes vypadá tak trochu jako v někdejším východním Německu. Bez potravinových bank by mnoho Britů nepřežilo.



V pondělí se na pražském náměstí Míru koná záslužně vzpomínková slavnost na připomínku romského holocaustu. Jednim z organizátorů je David Tišer, kterého jsme před časem interviewovali o jeho úspěšném romském divadle.









