O anatomii českého strachu

26. 7. 2021 / Jan Čulík

čas čtení 11 minut



"Je to zajímavé. Kde se u levičáků vzala ta nenávist vůči lidem odjinud. Byli vždycky národovečtí? Vždyť je to nesmysl. Vysvětlete to někdo, prosím." (JČ)



OK, vysvětlím. Když slíbíte, že to dočtete do konce a budete nad tím přemýšlet. 😉 napsala jedna uživatelka na Facebooku: "Je to zajímavé. Kde se u levičáků vzala ta nenávist vůči lidem odjinud. Byli vždycky národovečtí? Vždyť je to nesmysl. Vysvětlete to někdo, prosím." (JČ)OK, vysvětlím. Když slíbíte, že to dočtete do konce a budete nad tím přemýšlet. 😉

Jsme drobní pracující. Mnozí z nás mají dvě zaměstnání, protože zbohatlíci nás berou u huby, kde jenom můžou. To jediné, co nám na světě zbylo (jako už několikrát v historii) je vědomí národní, kulturní a etnické kontinuity. Vědomí, že tady je to naše a jsme tady doma. Ne nadarmo slovo "vlast" souvisí se slovem "vlastnit". Vlast je to jediné, co ještě vlastníme. To jediné, co nám nikdy nedokázali vzít. Vlast se dá obsadit, okupovat, rozkrást, ale přesto pořád zůstává naše.



A teď pozor. Teď najednou přijde kosmopolitní zlatá mládež z vilových čtvrtí a paláců a začne nám tvrdit, že prý je naše "morální povinnost" pouštět do naší dědičné vlasti cizí osadníky a bezúplatně jim převést část našeho dědického práva. Že prý někdo, kdo se narodil v Sahelu a do minulého měsíce se živil sběrem velbloudího trusu na otop, má na NAŠI dědičnou zemi stejné právo jako my, kteří tu žijeme od devátého století. Že prý pro nás bude jeho přítomnost přínosem. Že prý nás "obohatí".



Jenže je v tom čertovo kopýtko. Ten migrant nebude bydlet v jejich vilové čtvrti. Nebude chodit s jejich dětmi do elitních škol. Nebude jezdit do práce (nebo na úřad pro dávky) jejich bavorákem. Ten migrant bude bydlet vedle NÁS, zabírat NÁM už tak omezené možnosti bydlení, vytlačovat NÁS z našeho životního prostoru, ohrožovat NAŠE děti drogami a násilnou kriminalitou, vymezovat se proti NAŠEMU způsobu života, vnucovat NÁM svoje zvyklosti. To MY budeme denně potkávat otlemené tmavé obličeje s pichlavýma zlýma očima, které se tu budou chovat, jako by jim to tu odjakživa patřilo. To v NAŠICH čtvrtích porostou mešity a MY kolem nich budeme muset chodit po špičkách, aby se noví občané necítili dotčeni naší přítomností. Krátce řečeno, ten migrant tu bude žít na NÁŚ úkor, zatímco ten zbohatlík, který toho migranta "vítal" a jeho pobyt u nás prosadil, se s ním uvidí právě jen jednou: při společném focení do barevného mezinárodního časopisu vydávaného na křídovém papíře.



Abychom nechodili pro příklad daleko. Pořád dokola slyšíme, že stát má málo peněz. To, co nám dřív poskytoval jako samozřejmost zdarma nebo za symbolický poplatek, se dnes draze platí. Kdo si nemůže dovolit platit komerční nájem, skončí na ulici nebo na ubytovně, protože byty prý nejsou. A pak najednou v roce 2015 vydají Piráti následující prohlášení...



---"Zastupitelé Pirátů v zastupitelstvu hl. m. Prahy, Brna a dalších měst jsou připraveni v zastupitelstvech podpořit konkrétní pomoc uprchlíkům, aby se integrovali (např. byty, sociální pomoc, integrační programy apod.). Jsme přesvědčeni, že s těmito změnami lze uprchlickou vlnu dobře zvládnout a že uprchlíci mohou být obohacením naší společnosti." (zdroj citace archivován zde: https://archive.is/jM81J#selection-1077.0-1077.346)---



...a my náhle vidíme, že zdroje JSOU, jenomže už nejsou na školní kroužky, výlety a obědy NAŠICH dětí, na bezplatné léky pro NAŠE důchodce, ale na "integrační programy" a "sociální pomoc" pro CIZÍ. Že byty JSOU, jenomže už nejsou pro NAŠE chudé, ale pro CIZÍ lidi z kdovíjaké subtropické končiny, kteří tady nikdy neodvedli ani korunu na daních a přesto teď najednou mají dostat zadarmo bydlení v bytových domech, které stavěli naši dědové a pradědové pro nás. Tak co si asi tak máme myslet? Co jiného, než že nás zbohatlíci opět chtějí okrást a pořídit si za naše daně a na náš úkor hřejivý pocit humanitárního dobra - a jako přívažek nás ještě pevněji vzít u huby tím, že do našeho životního prostoru nasadí konkurenční populaci, která bude zhoršovat naši kvalitu života a naše děti vytlačovat z už tak omezených životních příležitostí.



Zbohatlíci budou páchat dobročinnost a my za to budeme do smrti platit tím, že budeme mít nuceně za souseda někoho, s kým bychom za normálních okolností nesdíleli ani kontinent, natož ulici. Zbohatlíci se opět obohatí na náš úkor, protože budou moci konečně svým zahraničním přátelům tvrdit, že žijí v pestré multikulturní zemi (což se teď "nosí" a je to trendy a hip a cool). Že napřed tu zemi museli ukrást nám, aby ji mohli dát někomu jinému, tím už se chlubit nebudou. A když, tak nás budou nazývat extremisty, protože jsme si tu zemi nechtěli nechat vzít.



Shrnutí:



(1) Zbohatlíci prosazují migraci, ale nikdy nenesou její negativní důsledky.



(2) Levice vznikla proto, aby nás pracující bránila před zvůlí zbohatlíků. Protože zbohatlíci dnes používají migraci jako zbraň proti nám, je jen přirozené očekávat, že nás levice bude bránit i před migrací. Levičák, který prosazuje migraci, jde proti zájmu pracujících, čímž popírá smysl vlastní existence. Z toho je zřejmé, že levičákem není a patrně ani nikdy nebyl. Levičák, který prosazuje migraci, je agentem zbohatlíků.



No... a teď můžete VY zase oplátkou vysvětlit, proč tomu pořád dokola říkáte "nenávist", když to evidentně žádná nenávist není.



Reakce Jana Čulíka:



Vážená paní, díky za rozsáhlé "vysvětlení". Je to zvláštní, protože v historii, mezinárodně, i v Česku, byli vždycky nejpohostinnější chudí lidé a nejvíce právě chudí vždycky pomáhají potřebným. Co se to s vámi stalo?



Nic vám nenakazuje žádná zlatá mládež. To je nesmyslná konstrukce.



Představa, že lidi, kteří prchají před válkou a pronásledováním, jsou vrazi, je nesmysl, který vám z komerčních důvodů vnutila prodejná česká média. Ono se na nenávisti dá pěkně vydělávat, že? Kde jste sebrala představu, že uprchlíci jsou vrazi? Drtivá většina například syrských uprchlíků, a nyní afghánských, jsou středostavovští občané, inženýři, biologové, technici.





Mimochodem, je to lživý rasistický stereotyp, který dříve Češi používali proti židům. V roce 1945 došlo ke snahám zorganizovat přesun zbytku pozůstalého zdecimovaného židovského obyvatelstva v Polsku, které němečtí nacisté nestačili vyvraždit, přes Československo na jih Evropy a pak do Izraele. Vzedmula se proti tomu v Československu vlna nenávisti. Ti židé jsou primitivové, kriminálníci, jsou to nositelé nakažlivých nemocí, v žádném případě je nevpustíme do Československa.





A o těch teroristických útocích muslimů. Ano, existují vražední islamističtí teroristé, jako je Islámský stát nebo al Kajda, kteří vraždí především muslimy. Právě před nimi muslimští uprchlíci z Blízkého východu a z Afriky utíkají. Dále v každé populaci se vyskytnou ojediněle patologičtí jedinci. V Německu proběhlo daleko více teroristických útoků ultrapravice proti ubytovnám uprchlíků než útoků islamistů. V Británii rozvědka MI5 varuje, že nebezpečí ultrapravicového terorismu nyní velmi sílí.







Ve srovnání s obdobím před několika desetiletími je v současnosti v Evropě daleko menší množství teroristických útoků než kdysi:







Kdo myslíte, že vyrobil první americkou jadernou bombu?





Slyšela jste o lordu Dubsovi? Poslanci Horní sněmovny, je mu skoro devadesát. Byl to chlapeček Alfred Dubs ze Zlína, který přijel do Británie v šesti letech z Československa útěkem před Hitlerem ve Wintonově kindertransportu. Je to jeden z nejuznávanějších poslanců v té Horní sněmovně. Podívejte se na tento můj rozhovor s ním:







Moje skotská dcera chodila do třídy s muslimským chlapcem Humzou Yusafem. O třicet let později je ten člověk čelným skotským politikem - byl ministrem spravedlnosti, nyní je ministrem zdravotnictví. Mám ho jít zapíchnout, protože je to muslim? Mám zabít paní, muslimky, které mě obsluhují u pokladny v samoobsluze, nebo řidiče autobusů veřejné dopravy? Proč? Ti lidi pro tu společnost jsou obrovský přínos. Naštěstí je Skotsko tolerantní. Tady vidíte, jak se obyvatelstvo Glasgowa postavilo hromadně proti pokusu polofašistické Johnsonovy ministryně vnitra uprchlíky z Glasgow deportovat. Proč se ti Skoti těch muslimů nebojí? ČÍm to asi je?





A druhá věc, nenávist vůči muslimům a strach z nich je na sociálních sítích a v českých médiích uměle vyvoláván. Jak by řekl Babiš, "Je to kampaň". Cílená kampaň, jejímž účelem je odvést pozornost českých občanů od skutečných, závažných, neřešených problémů.Důkaz: Během války v Jugoslávii v devadesátých letech přijala Česká republika desetitisíce muslimů z Bosny a Hercegoviny, kteří prchali před zabíjením a pronásledováním, stejně tak jako dnešní Syřané a Afghánci. Ti lidé jsou v ČR naprosto integrovaní, pracují jako lékaři (ve filmu Vladimíra Michálka O rodičích a dětech vystupuje jedna taková postava chirurga z bývalé Jugoslávie), inženýři odborníci. Nikdo o nich v ČR ani neví.V každé zemi, která přijala imigranty, došlo k obrovskému hospodářskému oživení. V Německu to, že přijali v roce 2015 milion Syřanů, vedlo před pandemií k dalšímu rozkvětu ekonomiky. Lidi, kteří přijdou odjinud, se totiž vždycky strašně snaží, daleko víc než místní lidi, a jsou obrovským přínosem. Většina vynálezů v USA pochází od imigrantů. Víte o tom, že vyhledávač Google vynalezl a vytvořil imigrant, Sergej Michajlovič Brin? To, že těm lidem poskytnete prvotní pomoc, se vám tisícinásobně vrátí. Budou pak peníze na všechny ty kluby, na které teď nejsou.Vím, že mi nevěříte, protože ty lidi neznáte a nikdy jste s nimi nepřišla do styku. Člověk se bojí nejvíc lidí, které nikdy nepoznal. Angličtí důchodci v přímořských letoviscích, kde nežijí žádní Češi ani Poláci, je - protože je neznají - považují za přesně stejný póvl, který "chce zneužívat NAŠE sociální dávky" - jako vy ty uprchlíky. Anglická ultrapravice používá úplně stejné argumenty proti Středoevropanům, jaké vy používáte proti muslimům. V městech je to jiné. Kolik lidí z přistěhovaleckých rodin, muslimů, tzv. Východoevropanů, je v Británii významnými politickými činiteli či ministry.