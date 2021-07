Izraelská firma NSO Group by měla být hnána k zodpovědnosti za globální hackerský skandál

23. 7. 2021

čas čtení 4 minuty

- Izraelská technologická firma NSO Group prováděla špehování politiků, akademiků a aktivistů na celém světě.

- Investigativní novináři zjistili, že sledování se týkalo až 50 000 telefonních čísel. Na seznamu cílů byl i francouzský prezident Emmanuel Macron.

- Je naprosto absurdní se domnívat, že izraelská vláda nebyla do skandálu zapletena.







Celosvětový hackerský skandál, do něhož je zapletena nechvalně známá izraelská technologická firma NSO Group, vyvolal po celém světě pobouření, protože se začíná ukazovat celý rozsah průmyslové špionáže zaměřené na politiky, akademiky a aktivisty.

Podle vyšetřování projektu Pegasus, na němž průkopnicky spolupracovalo více než 80 novinářů ze 17 mediálních organizací v deseti zemích, se sledování týkalo až 50 000 telefonních čísel. Klienty NSO Group, využívající izraelskou špehovací technologii, jsou různé vlády, včetně vlád Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie, píše Nasim Ahmed.



V souvislosti s pondělním únikem dat se začíná ukazovat úplnější obraz hackerských útoků, v nichž hrají významnou roli Spojené arabské emiráty (SAE), a to ve skandálu, který vyvolal vážné otázky ohledně ohrožení demokracie špionážním softwarem NSO známým jako Pegasus.



Na seznamu cílů byl i francouzský prezident Emanuel Macron a dalších 14 světových lídrů, včetně pákistánského premiéra Imrana Chána. Výskyt na seznamu však automaticky neznamená, že cíl byl podroben úspěšné hackerské operaci.



Kromě pondělního odhalení, že cílem SAE bylo využít špionážní technologie NSO po vraždě saúdského novináře Jamala Khashoggiho ke sledování jeho spolupracovníků a úředníků vedoucích vyšetřování jeho vraždy v Turecku, se na mušce autoritářského státu údajně ocitly stovky občanů Spojeného království.



Izrael včera oznámil, že v důsledku celosvětového rozhořčení nad hackerským skandálem zřídil meziresortní tým, který má posoudit rostoucí obvinění týkající se NSO Group. Kritici však poukazují na to, že v zemi panuje spoluvina nebo naprostá lhostejnost vůči hackerskému skandálu, neboť izraelští představitelé projevují větší zájem o to, aby na sociálních sítích odsoudili společnost Ben & Jerry's za její rozhodnutí stáhnout své výrobky z okupovaných palestinských území, než o řešení toho, co mnozí považují za ohrožení demokracie a lidských práv na celém světě. Novopečený prezident Isaac Herzog dokonce označil rozhodnutí Ben & Jerry's za "novou formu terorismu".



Přestože se izraelská vláda snaží od NSO Group distancovat, její tvrzení, že za hackerský skandál nenese žádnou odpovědnost, kritiky zcela nepřesvědčilo. Deník Washington Post, který vznesl otázky ohledně vztahů mezi izraelskou vládou a NSO Group, poukázal na to, že špionážní firma poskytla vládě přinejmenším některé informace o tom, kdo používá její infiltrační produkty a jaké informace shromažďuje.



"Je šílené si myslet, že by NSO Group nesdílela citlivé informace o národní bezpečnosti s izraelskou vládou," uvedl podle Postu jeden z bývalých vysokých představitelů americké národní bezpečnosti, který úzce spolupracoval s izraelskými bezpečnostními službami.



Post rovněž odhalil, že zakladatelé NSO jsou bývalí členové nechvalně známého izraelského elitního špionážního týmu známého jako Jednotka 8200. Izraelští úředníci vyškolení v této jednotce údajně zaplavují svět začínajících high-tech firem a fungují jako privatizované žoldnéřské špionážní firmy. Mezi pravděpodobné příjemce výcviku těchto jednotek patří britská Labouristická strana, která počátkem roku vyvolala pobouření tím, že zaměstnala bývalého pracovníka jednotky 8200.



Sledovací nástroj Pegasus dokáže po nabourání proniknout do mobilních telefonů a přeměnit je na sledovací zařízení schopné krást e-maily, záznamy hovorů, příspěvky na sociálních sítích, hesla uživatelů, kontaktní informace, fotografie, videa, zvukové záznamy a historii prohlížení, aniž by se uživatel svého telefonu dotkl nebo věděl, že obdržel záhadnou zprávu od neznámé osoby.

Celý článek v angličtině ZDE

