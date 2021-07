Odhaleno: Autoritářské vlády zneužívají malwaru izraelské firmy k špehování mobilů nezávislých osobností

19. 7. 2021

čas čtení 1 minuta

Maďarská ultrapravicová vláda je jednou z autoritářských vlád, která hackersky pronikla do mobilů investigativních novinářů v rámci svého útoku na tisk v Madarsku





Lidskoprávní aktivisté, novináři a právníci po celém světě jsou sledováni autoritářskými vládami prostřednictvím hackerského softwaru, který prodává izraelská firma NSO Group, specializující se na kybernetické sledování osob. Zjistila to investigace deníku Guardian a dalších šestnácti světových médií. Vyšetřování zdokladovalo široké a trvalé zneužívání spyware vyráběného firmou NSO, Pegasus, které podle výrobní firmy má být používáno jen proti krimiálníkům a teroristům.



Pegasus je malware, které pronikne do IPhonů a do mobilů Android a umnožní správcům tohoto malware získávat zprávym, fotografie a emaily, nahrávat telefonní rozhovory a tajně aktivovat mikrofony.



Novináři identifikovalio seznam více než 50 000 telefonních čísel, jejichž majitelé byli identifikovány jako osoby, o něž klienti firmy NSO "mají zájem",



Guardian a jeho mediální partneři budou postupně zveřejňovat totožnost osob na tomto seznamu. Jsou na něm stovky podnikatelů, náboženských osobností, akademiků, zaměstnanců nevládních organizací, odborářů, vládních činitelů, včetně ministrů, prezidentů a premiérů.



Software Pegasus zneužívá i maďarská ultrapravicová vláda Viktora Orbána ve snaze zlikvidovat tamější nezávislá média.



Podrobnosti v angličtině ZDE





0