Uvědomuje si opozice, že do funkčního státu je třeba investovat znalosti i finance?

22. 7. 2021 / Filip Pertold

čas čtení 1 minuta

Před začátkem volební kampaně jsem naivně předpokládal, že po kolosálním selhání státu za poslední rok bude klíčové téma, jak stát a státní správu udělat funkční, abychom se do budoucna vyhnuli podobným průšvihům, které negativně ovlivnily úplně všechny na každém kroku.

Přitom je zjevné, že ten průšvih s nefunkčním státem tu byl vždy, akorát ho covid zviditelnil. Aby se něco zlepšilo, musíme mít dvě věci: vizi fungování státu a prostředky, kterými tu vizi realizovat.

Zatímco jedna opoziční koalice okleštila stát o to druhé a prvního má poskrovnu, druhá koalice chce zase "vracet budoucnost", což je přinejmenším zvláštní, když to má být strana, která tu budoucnost má hlavně vymyslet, protože předchozí vlády tu budoucnost zahodily do koše.

Ani jedna opoziční koalice nechce říct, že do funkčního státu se musí investovat - peníze a znalosti. Ty znalosti mají přinést politici a experti, peníze daně. Ty nám nyní klesly někam k průměru OECD, což zjevně nepokrývá ani poptávku voličů po státních výdajích, ani to nedává možnost zfunkčnit státní správu.

