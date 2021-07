Na Slovensku se údajně chtějí očkovat lidé proto, aby mohli na setkání s papežem

22. 7. 2021 / Bohumil Kartous

V září má Slovensko navštívit papež František I., a to hned na několika místech.. To by mohlo, vzhledem k relativně vysoké příslušnosti Slováků ke katolické církvi, relativně významně podnítit zájem o očkování. Jak prohlásila jedna paní, se kterou jsem se krátce bavil v Bratislavě, "babky sa idú očkovat". Slovenský parlament nedávno schválil loterijní výzvu občanům, kteří mohou být odměněni, pokud přesvědčí lidi ve svém okolí, aby se nechali očkovat. Je otázka, zda existuje nějaká hranice, za kterou už by snaha státu přesvědčit občany o potřebě vakcinace postoupit neměla. A co by asi tak mohlo motivovat k očkování apatičtější, nebo dokonce vakcinací znepokojená část společnosti.