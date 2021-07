Tisková zpráva:

Většinové hlasování v Radě EU? Pomohlo by v boji s daňovými ráji, oligarchy i lépe ochránilo peníze pro české občany, říkají Piráti

16. 7. 2021

Omezení daňových rájů, vlivu oligarchů či Ruska a Číny i lepší ochrana peněz pro Česko. To vše by podle Pirátů přineslo rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v Radě Evropské unie i na oblast společné daňové a zahraniční politiky nebo evropského rozpočtu. Již dnes se v Radě Evropské unie u řady témat hlasuje právě tímto způsobem, jde tak o zaběhlou praxi.

“Panu Babišovi by se pochopitelně nelíbilo, kdyby došlo k omezení moci oligarchů, kteří by tak dále nemohli zneužívat pravidla či evropské peníze. Proto šíří ohledně hlasování kvalifikovanou většinou nesmysly a straší lidi,” říká pirátský místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Piráti chtějí hlasování kvalifikovanou většinou rozšířit například na oblasti společné daňové a zahraniční politiky či evropského rozpočtu. “Zrušení jednomyslnosti by totiž pomohlo například v boji proti daňovým rájům, protože státy jako Lucembursko nebo Irsko jejich omezení blokují, neboť kapři si svůj rybník pochopitelně nevypustí. V zahraniční politice by umožnilo Evropě vystupovat silněji a jednotněji, po čemž koneckonců často volá i vládní hnutí ANO,” uvádí pirátský poslanec František Kopřiva.

Dnes podle něj hrozí, že nějaká vnější velmoc jako Rusko nebo Čína ovlivní jednu národní vládu, která pak zablokuje společný postup. Stalo se tak například s maďarskou vládou, která kvůli vztahu s Čínou zablokovala stanovisko ohledně porušování práv v Hong Kongu.

Každých 7 let se také vyjednává rozpočet na další rozpočtové období. V roce 2020 Viktor Orbán a Mateusz Morawiecki blokovali schválení rozpočtu. “Polská a maďarská vláda nesouhlasila, aby čerpání dotací bylo podmíněno dodržováním zásad právního státu, jako je například fungování nezávislých soudů nebo kontrolních orgánů. Tím tyto vlády ohrozily tok evropských financí do Česka, to se nesmí opakovat,“ doplňuje Kolaja.

