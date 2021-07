Průběžné zpravodajství

3 miliony Francouzů se přihlásily k očkování, aby mohly do kaváren

16. 7. 2021

- Úmrtí na covid v Africe za jediný týden stoupla o 43 procent, v důsledku nedostatku lůžek na intenzivní péči a kyslíku.



- Británie zaznamenala 63 dalších denních úmrtí a 48 553 denních nákaz. V nemocnicích je v Británii 3786 lidí, od minulého týdne je to nárůst o 1134 osob. Plně očkováno bylo v Británii dosud 53 procent obyvatelstva. Odborníci se obávají, že bude znovu zahlceno zdravotnictví,



- Během lockdownu stoupl v Británii počet úmrtí na alkohol o 20 procent.

- Dlouhý covid má více než 200 příznaků, zjistila studie, od mozkové mlhy, halucinací, třasu až po tinnitus (pískání v uších. Vědci požadují vznik celostátních programů identifikujících případy a příznaky dlouhého covidu. Studie, publikovaná v časopise EClinicalMedicine žurnálu Lancet zkoumala případy 3762 pacientů s dlouhým covidem z 56 zemí světa. Identifikovala 203 příznaků dlouhého covidu, 66 z nichž trvalo sedm měsíců. Nejčastější byla únava, nevolnost po námaze, a mozková mlha. ZDE



- Během 72 hodin poté, co bylo Francouzům oznámeno, že nebudou moci zajít do kavárny, pokud nebudou očkováni nebo se nebudou moci prokázat negativním testem, se k očkování přihlásily 3 miliony Francouzů a Francie překonala svůj očkovací rekord, naočkovala 800 000 dávek za jediný den. Zároveň v důsledku šíření varianty delta vzrostl ve středu počet denních nákaz ve Francii na skoro 9000. A ve svátek Dne Bastilly 14. července demonstrovalo asi 20 000 lidí v různých částech Francie proti covidové "diktatuře".



- Počet nákaz ve Španělsku za posledních 14 dní překonal poprvé od února 2021 500 infekcí na 100 000 obyvatel.



- Miliony čínských občanů nebudou smět vstupovat do veřejných prostor, do škol, nemocnic a nákupních středisek, pokud nebudou očkováni proti covidu.



Saúdská Arábie zatkla více než 120 lidí kteří údajně prodávali podvodnou vakcínu proti koronaviru a falešné certifikáty o negativních testech.





- Facebook neodstraňuje řádně lži o koronaviru a o vakcínách ze svých stránek, konstatovala tisková tajemnice Bílého domu Jen Psaki. Musí to dělat líp.









