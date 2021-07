"Nakažte se covidem a žijte déle," vtipkoval Boris Johnson

20. 7. 2021

Bývalý hlavní poradce Borise Johnsona Dominic Cummings svědčil v rozhovoru v televizi BBC, že Boris Johnson se loni v říjnu zuby nehty brátil zavedení protikoronavirového lockdownu, protože "umírají v podstatě jen lidi nad osmdesát let"



Boris Johnson popíral, že bez lockdownu bude zcela zahlceno britské zdravotnictví a zdůrazňoval, že nezavede lockdown jen proto, aby zachránil život lidem nad 80 let. Poslal Cummingsonovi na WhatsAppu heslo: "Nakaž se covidem a žij déle!"

Cummings také řekl v BBC, že na jaře 2020 byl Johson rozhodnut jít osobně navštívit pětadevadesátiletou anglickou královnu Alžbětu, navzdory tomu, že pracovníci úřadu premiéra v Downing Street už začínali být nemocní na covid. Downing Street to popírá.



Ve zprávách, které Johnson poslal v polovině října 2020 svým poradcům: "Musím říci, že mě trochu znejistila některá data o úmrtnosti na covid. Medián věku úmrtí je 82-81 pro může a 85 pro ženy. To je nad průměrnou délkou života. Takže se nakažte covidem a žijte déle. Skoro nikdo mladší 60 let nekončí v nemocnicích (4 procenta) a z těch skoro všichni přežijí. A já už nevěřím těm řečem, že zdravotnictví bude zahlceno. Lidi, musíme se na to začít dívat jinak." Johnson taky napsal: "V téhle zemi žijí maximálně 3 miliony lidí nad 80, a z toho vyplývá, že nebudeme zavádat celostátní lockdown."



Cummings řekl v BBC, že Johnson, který na covid málem umřel v dubnu 2020, tvrdil na schůzích v Downing Street, že neměl nikdy souhlasit s prvním lockdownem. Johnson prý hovořil o pravicovém deníku Daily Telegraph jako o "svém skutečném šéfovi" a byl nesmírně znepokojen reakcí pravicového tisku a Konzervativní strany.



"Pak se v podstatě vrátil ke svým původním názorům a řekl, vlastně to celé byla katastrofa, neměli jsme žádný lockdown zavádět, měl jsem v únoru 2020 pravdu, měli jsme celou pandemii v podstatě ignorovat a nechat tu nákazu projít společností a nezničit ekonomiku a tak," řekl v televizi Cummings.



Cummings dodal, že Johnson opakovaně ignoroval doporučení svých hlavních vědeckých a lékařských poradců.



Cummings v televizním rozhovoru také svědčil o tom, že musel zabránit tomu, aby Boris Johnson šel na pravidelnou audienci s pětadevadesátiletou anglickou královnou Alžbětou. Bylo to v době, kdy lidé v Downing Street už byli nemocní na covid a Johnson upozornil veřejnost, že se lidé nemají s nikým stýkat a zejména ne se starými lidmi.



"Já mu řekl, co děláš, a on řekl, já jdu ke královně na audienci, a já řekl, co to proboha říkáš, samozřejmě, že tam nemůžeš jít. On řekl: Ale já tam chodím každou středu, do háje, jdu tam i teď."



Cummings tvrdí, že nakonec Johnsona přesvědčil, aby to neriskoval. "Řekl jsem mu, tady v kanceláři jsou lidi, kteří jsou už doma v karanténě, i ty můžeš už mít koronavirus, já můžu mít koronavirus, nemůžeš jít na audienci ke královně. Co když ji nakazíš? Zcela zjevně tam nemůžeš jít. Jestliže ji nakazíš a ona zemře, co budeš pak dělat? To nemůžeš riskovat, to je naprosto šílené. A on řekl, no, jo, vlastně mi to nedošlo, do prdele, nemůžu tam jít."



