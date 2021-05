Ministerstvo nespravedlnosti a vláda střetu zájmů

28. 5. 2021 / Karel Dolejší

Benešová má i bez poslední kauzy "zásluhy": V kauze Vrbětice spolu s Milošem Zemanem rozšiřovala dezinformace o vyšetřování, kterých obratem využila putinská propaganda k napadání České republiky, a soustavným nátlakem a snahou o perzekuci vyštvala z úřadu bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

V případě právě zmíněných prohřešků se jedná o osobní pochybení MB. Nicméně pokud jde o kauzu poslední, ta ještě navíc odhaluje systémové pochybení. Osoba s minulostí advokáta neměla do takovéto funkce vůbec nastoupit, protože střet zájmů je u ní z principu nemožné vyloučit. Za to, že na návrh Hradu jmenoval do vlády právě Benešovou, ovšem nese hlavní odpovědnost Andrej Babiš. A ten má sám na kontě střet zájmů ještě závažnější než ona.

Jistěže logickou reakcí na odhalení pomoci Benešové daňovému podvodníkovi, pro nějž v minulosti pracovala, by bylo jedině okamžité odvolání z úřadu. To se ovšem nestane, protože Babiš si na hradní ministry ve své vládě obyčejně netroufne. Výjimku zaznamenáváme dosud pouze jednu - exministra zdravotnictví Arenbergera, který sám podváděl na daních v takovém rozsahu, že by ho nebylo možno dlouhodobě udržet ani jako šéfa komunálu v Horní Dolní.

Jestliže od Babiše nemůžeme čekat nic, co koaliční partner, ČSSD? Inu... Benešová je bývalou poslankyní této vládní strany - a lidé, kteří na rozdíl od předsedy Hamáčka nemusejí řešit vlastní osobní aféry, jako ministryně práce a sociálních věcí Maláčová, nanejvýš tak ještě usilovně propírají nyní již čistě soukromou aféru exposlance Feriho.

Takže upřímně řečeno, něco udělat může jedině volič. Třeba tím, že přestane poslouchat kecy o tom, jak je strašně důležité být "levicový" (ČSSD je populisticky národovecká, KSČ(M) autoritářsky konzervativní...) nebo "pravicový" - a začne strany dělit na ty, které vykazují samočistící schopnosti - a pak na ty, které si politický póvl, jaký by kvůli svým aférám ještě před deseti lety nemohl působit ve veřejné funkci a byl by nucen bez řečí odstoupit, staví do čela a nábožně se mu klaní.

Právě to - vedle účtů za pandemii - by se mělo stát hlavním tématem podzimních voleb.