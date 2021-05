Johnson, šiřitel vražedného chaosu: Britským konzervativcům to nevadí, líbí se jim, že mají navzdory všemu moc

31. 5. 2021



Je to opravdu šílený svět, v němž můe být někdo tak nekompetentní jako Boris Johnson britským premiérem. Říká to mnoho lidí už dlouho, ale bylo užitečné to slyšet minulý týden v Dolní sněmovně od jeho bývalého vrcholného poradce Dominica Cummingse. "Je naprosto šílené, že je Boris Johnson premiérem," řekl Cummings a dodal, že stejně šílené bylo, že i jemu osobně byla dána tak obrovská moc.



Může za to britská Konzervativní strana, píše Andrew Rawnsley. Když před dvěma lety hledali britští konzervativci svého nového šéfa, rozhodli se, že potřebují jen člověka, který jim dokáže vyhrát volby.

Normálně je zvykem, že takový kandidát by měl nejen mít schopnost vyhrát volby, ale měl by také být kompetentní, měl by to být profesionál, měl by být schopen být informován o tom, co se děje, měl by mít integritu a měl by být důvěryhodný. Britští konzervativci dobře věděli, že Boris Johnson ve všech těchto kritériích selhává, ale rozhodli se ho zvolit šéfem své strany stejně. Prostě si zacpali nos. Uzavřeli tuto faustovskou dohodu. Věděli, že si zvolili někoho, kdo sice umí vyhrát volby, ale je naprosto nekompetentní, pokud jde o všechny aspekty vládnutí.Cummingsonovo svědectví v parlamentě bylo přesvědčivé a věcné, navzdory tomu, že ho konzervativci bagatelizují jako subjektivní výlevy zatrpklého člověka. Cummings vytvořil přesvědčivý, zdrcující obraz chaotického, velkopanského, úlisného, narcistního, nezodpovědného, neukázněného, rozporného, iracionálního, neschopného a nerozhodného premiéra, posedlého tím, co o něm píší v novinách, premiéra, který "mění svůj názor každý den" jako "neřízený nákupní vozík, který naráží do obou stran uličky". Takto se Johnson choval a chová, když se vládní činitelé snažili ho přimět, aby v klíčových momentech pandemie učinil zásadní rozhodnutí.Šíří se názor, že Cummingsovo svědectví Johnsonovi nijak neuškodí, protože jsme to všechno už stejně věděli, nebo alespoň podezřívali. Věděli jsme, že Johnson dlouho odmítal přijmout, že je koronavirus skutečným nebezpečím, a odkládal první lockdown. Věděli jsme, že kvůli nedostatku ochranných prostředků zemřelo mnoho zdravotníků. Věděli jsme, že nakažení pacienti byli posláni hromadně z nemocnic do pečovatelských domovů, což tam rozšířilo nákazu, a zemřely proto desetitisíce lidí. Zažili jsme děsivou vlnu nákazy a úmrtí poté, co Johnson loni na podzim odmítl na doporučení expertů zavést lockdown. Věděli jsme i před Cummingsovým vystoupením, že je Johnson silně defektní člověk, který je naprosto zjevně nevhodný pro opatření proti takto obrovské krizi.Přesto dodalo Cummingsovo svědectví velmi hodnotné podrobnosti a vysvětlení, proč byla v Británii pandemie tak děsivě smrtící. Cummings veřejnosti poskytl velmi živé detaily, které se úřad premiéra ani nepokusil dementovat. Tři epizody byly zvlášť výmluvné ohledně toho, jak zoufale nefunkční je Johnsonovo premiérství. Zaprvé, v prvních dnech pandemické krize soustřeďoval Johnson svou pozornost na svůj rozvod a na osobní problémy a nebyl schopen věnovat se pandemii, nebral virus vážně a odmítl jeho nebezpečí jako "přehnané". Vládní činitelé nebyli znepokojeni, že se premiér neúčastní krizového jednání, ale přijímali s úlevou (!!!) že na krizovém jednání není. Vládní činitelé v Downing Street se obávali, že kdyby Johnson na krizovém jednání byl přítomen, bude pandemii bagatelizovat a řekne, "to je jako prasečí chřipka, vůbec se toho nebojte, já si nechám v živém televizním vysílání píchnout injekcí koronaviru, aby lidi viděli, že to nebezpečné není" - to by skutečně nenapomohlo serioznímu plánování akcí proti pandemii.Nic není děsivější než informace, že byl premiér Johnson považován za tak nebezpečného, že vládní činitelé nechtěli, aby chodil do práce.Johnsonova metoda vlády byla odhalena v konfrontaci mezi Johnsonem a Cummingsem loni v létě, když Cummings řekl Johnsonovi: "Celý systém je v chaosu, tato budova je chaos." Johnson se začal smát a řekl: "Chaos není tak špatný, chaos znamená, že se všichni musejí obracet na mě, a já mám tak moc." Máme tady důkaz, že Británii řídí Pán anarchie. Úmyslně pěstuje anarchii, protože je přesvědčen, že trvalý stav zmatku v premiérském úřadě a ve vládě posiluje jeho moc. Bohužel, důsledkem této teorie chaosu ve vládě je, že to zabíjí množství lidí.Poté, co Johnson loni na jaře dostal covid a skončil na jednotce intenzivní péče, mnozí si mysleli, že od té doby bude brát covid vážně. Nestalo se to. Cummings svědčil o tom, že Johnson litoval, že zavedl první lockdown a řekl svým poradcům: "Měl jsem jednat jako primátor ve filmu," který nechal pláže otevřené, přestože tam žralok zabíjel plavce. "Teď všechno úplně otevřu." To vedlo k nejděsivějšímu období vůbec, protože Johnson odmítl přijmout varování expertů, že se blíží druhá vlna. Ignoroval varování, že se virus vymkne kontrole, pokud vláda neučiní preventivní akce, a reagoval, že raději "nechá navršit hromady mrtvol", než aby zavedl nový lockdown. A hromady mrtvol po desetitisících se skutečně navršily, až byl Johnson konečně nucen lockdown zavést. Vinu za tuto tragédii, k níž opravdu nemuselo dojít, nese plně Boris Johnson. Jeho nejvyšší poradce ho obvinil, že nese odpovědnost za kriminálně špatná rozhodnutí, která způsobila mnoho zbytečných úmrtí, je to nejvíce zdrcující obvinění, jaké je možno vznést proti nějakému premiérovi.Člověk by očekával, že alespoň někteří konzervativní poslanci budou dostatečně znepokojeni takovými vážnými obviněními, že budou vyžadovat buď přesvědčivé dementi od premiéra, anebo jeho rezignaci. Fatální chyby za posledních 18 měsíců je nutno přijmout jako signál respektu pro ty lidi, kteří přišli o své blízké, i pro ty, kteří trpěli i dalšími způsoby. Je také nutno o těchto chybách otevřeně hovořit a plně je analyzovat, protože bez nápravy se toto a možná ještě horší věci stanou při příští krizi. Je nezbytně nutné, aby nezávislé vyšetřování začalo okamžitě a ne aby bylo odloženo do vzdálené budoucnosti, kdy to může vyhovovat Johnsonovi a vládě.Avšak konzervativní poslanci prostě veškeré Cummingsovo svědectví cynicky odmítli. Neudělají nic, protože tatáž kalkulace, která Johnsona udělala premiérem, ho ve funkci udržuje i nadále. Pokud Johnsona voliči stále podporují, konzervativní poslanci mu dál dovolují, ať dělá jakékoliv vražedné chyby.Jenže ti, kteří žijí jen podle volební podpory, na ni také umírají. Až se nálada veřejnosti změní, Boris Johnson bude nesmírně zranitelný. Zatím je Konzervativní straně úplně jedno, jak špatný je to premiér, pokud vypadá volební podpora dobře. Jak zjistil Faust, jednoho dne se objeví ďábel a bude vyžadovat svou cenu.Kompletní článek v angličtině ZDE