Co činí čin činem?

23. 4. 2021 / Petr Haraším

Čin zrady. Aktuálně zalezlý Miloš Krtek Zeman si u nebojácného premiéra v březnu objednal likvidaci nepohodlných ministrů. Přesně dle pokynů z Kremlu. Nu což. Bohužel jsme si od roku 2013 již stačili zvyknout na Miloušovy ruské způsoby. S kauzou Vrbětice se pak ukázalo, že i okolí prezidenta leccos tušilo, jen přesně nevědělo, co je ve vzduchu.

Pán Babiš se před národem staví do pozice nepostradatelného geroje, který by za suverenitu Česka dal i poslední koblihu (pardon, prodal poslední koblihu). Pokud ovšem jde o suverenitu funkce premiéra, tu mnohdy dává velmi lacino. Miloš v Parlamentních listech zavelí, Babiš sklapne podpatky a vykoná, co Milošovi na pyžámku vidí. Trio marketérů vymyslí institut tzv. Vytýkacího dopisu a jde se zhurta na věc. Něco se sesmolí, je jedno, co. Čtyřikráte zopakovat a natěšený Miloš už o překot drmolí uvítací řeč novému ministrovi, jenž Sputniku hoví.

Babiš hovoří o boji proti rakovině, o monoklonálních látkách a o nevhodném provádění testů, v čemž ovšem pan Blatný nikterak nepochybil. Následující slova mrazí a ukazují premiéra v plné morální nahotě: „V době, kdy nemáme dostatek vakcín, jste měl Vy jako ministr zdravotnictví umožnit indikovaným pacientům léčbu s protilátkami v největší možné míře, k čemuž ovšem podle mých informací nedošlo“. Za nedostatek vakcín je odpovědný právě premiér Babiš, ministr Vojtěch a hlavně ministr Prymula. Situaci pak zachraňoval a vypadá to tak, že i do jisté míry zachránil Zemanem a Babišem vyhozený ministr Blatný. Pan Blatný mohl morálně klesnout mezi Zemana a Babiše, kdyby Čechům povolil aplikovat nikým neschválenou ruskou vakcínu. Blatný neklesl, nepovolil, zachoval si důstojnost. Čin dobrý byl zde odměněn ztrátou ministerské funkce. Čin zlý a zoufalý, byl zase jednou odměněn potleskem davů.

S ministrem Blatným odchází i další koordinátorka očkování paní Baťhová. Je vidět, jak celá očkovací strategie vázne a jak je pro vládu důležitá. Morálku obou vůdců dokresluje jejich pokřivený nezájem o covidové padlé. Není to stát, kdo připomíná. Je to občanská společnost, která ukazuje právě vládě, že ty kříže na Staromáku křičí na naše neodpovědně zodpovědné. Kdo má zájem, ten ať zalistuje na webech a najde si třeba sousední Rakousko a tamní vyjádření lítosti vlády a institucí obětem Covidu. U nás policie pilně hledá a pátrá po autorech pravdivých nelichotivých vět o odpovědnosti vlády za mrtvé.



Čin slibovací





Očkovací sliby a plány na Duben byly, byly. To zas jo. Oba pánové od B slibovali, že vakcíny jsou na cestách, že duben, ještě v Covidu budem, bude vakcinačně velehorský, nicméně zatím z toho kouká tak maximálně České středohoří. Budelípovalo se o 80 tisících a dokonce i o 100 tisících dávkách za den, jak však můžeme každý jeden kouknout do statistik, buď není duben, nebo ty počty zas nějak nesedí. Z ministerstva zdravotnictví zaznívá ladná věta výsměchová, podle které Česká republika v očkování nijak nezaostává (koukali vlevo dolů) a tak tedy slavme. V dubnu mělo/má optimisticky dorazit 1 340 000 vakcín, a tak ministerstvu zdravotnictví a Panu z Budelípu posíláme nějakou pěknou písničku. Jistě by se hodila ta výstižná o tej statistice. Nebo snad ta o hlupáku, najdu tě?





Čin vychvalovací





Zastavme se ještě na chvíli u výše uvedeného Pána z Budelípu. Po výborném sukcesu při rozdělování navýšené dodávky vakcín od Pfizeru je dobré si vzpomenout na pravěk očkování, kdy rovněž nebyla nouze o sukces. Moudrá slova zazněla, a tak prosím o klid v sále a u klávesnic: “Všechny vás zdravím, chci vám říct důležitou věc o 6. dávce z lahvičky. Z lahvičky jde běžně natáhnout namísto pěti dávek vakcíny plných šest dávek… Začal jsem hned konat. Kontaktoval jsem předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen a kancléřku Angelu Merkelovou, která měla do konce roku 2020 předsednictví, a požádal jsem, aby se EU zachovala stejně jako Izrael a Spojené státy. Než se tak stane, tak naše české Ministerstvo zdravotnictví už 29. 12. v 19:30 oficiálně povolilo, že se na našem území může používat 6. dávka“. Prosím potlesk, slzy zamáčknout a volební brka nažhavit směrem k ANO. Co to způsobilo dnes, už víme. Ještě že ho máme a nikomu jej nikdy nedáme. Kdyby mlčel, kolik dávek navíc se mohlo takto poskytnout? Kdyby jen mlčel.

A dodělal to nový. Nový ministr. Ministr zdravotnictví Arenberger vážně veřejně chválí nárůst očkování. Vážně to dělá. Babišovým slibům se čísla neblíží ani zdaleka, ale státosektu ANO se holt chválit musí, i když vůbec není za co. Podle údajů z ministerstva zdravotnictví očkování klesá, stále klesá.





Čin záchranný





Naštěstí už uschopnili vakcíny Janssen v České republice. Na vakcíny Janssen bude pořadník a bude zavážena jen k praktickým lékařům. To snad vypadá, že na ostatní vakcíny pořadníky asi ani nejsou. A světe div se, zas jsme neobjednali plný počet vakcín. Vakcínu bude distribuovat a rozvážet firma Avenier, tak ať se to pak klukům od Agelu nepomíchá se Sputnikem. Aha, se Sputnikem se u nás už domíchalo, nebo zase už ne? Kupodivu firma, která distribuuje Janssen, si nechá dobře radit od našeho dobrého pachatele Prymuly. Prymula poskytuje své těžce nabyté znalosti, získané ve státní správě, spřáteleným „garchům“. Dělá to proto, aby snad, probůh, nezemřel hlady. Ještěže zde už není to Palermo.





Čin přací





Premiér Babiš promluvil o tom, že se budeme stále přeočkovávat. Covid nás má prostě tuze rád. V říjnu chce současný premiér nastavovat strategie očkování na další roky. Ne, znovu už, prosím, moc prosím, ne. Doufám, že k tomu nedostane příležitost. Ať si očkuje surikaty na jeho nehnízdě.





Čin lhací





A koukejme, přece se točí, tedy vakcinuje. Návod, jak na to, předvedla soukromá klinika Iscare z FutureLife z fondu Hartenberg. Když se na to přišlo, jednoduše hodila do oběhu lež skloňovanou dle vzoru Babiš. Jaképak copak, zakládal to Pán z Budelípu, tak lhaní povoleno, ba doporučeno. Nakonec se sice nedobrovolně doznali k špatnému pochopení mailu od pana Jojka, respektive si jej vyložili po svém, ale koho to vlastně v České republice ještě zajímá? Pochopitelně chroničtí pacienti se bojí o vlastní zdraví a chtějí býti očkováni. Přirozeně hledají cestu, jak se k tolik potřebné vakcíně dostat. U společnosti Iscare možnost našli. Vina pacientů to rozhodně není a o vině Iscare, krom lhaní, můžeme zdárně pochybovat. Seznamů chronických pacientů je totiž víc a kdo se pak v tom má vyznat?





Čin cesty





Další cestou, jak si zajistit vakcínu i když nejste na seznamu a v registraci, je možnost si vakcínu ulovit. Chce to výdrž a odvahu. Pokud se zaregistrovaný zájemce nedostaví a dávka zbyde, tak je praxe v mnoha českých nemocnicích taková, že se vakcína nabídne zájemcům z osob čekajících. Někdy zbyde, někdy nezbyde. Když zbyde, tak se najde vhodný odběratel. Je sice ponižující čekat na zbytky, ale Covid je velmi nebezpečný a zákeřný. Ne sice tak nemorální jako ti, co nepřišli, když měli objednat, a neobjednali tolik, kolik mohli, ač měli povinnost tak učinit.





Čin zapomínací





V očkovacím manuálu, který sice nikdo neviděl, ale který se záhadně rychle mění, se také konečně dostalo na osoby pečující. Pečovatelé a osobní asistenti se mohou již radostně přihlásit k registraci na dávku. Proč na ně stát zapomněl, to se neví. Co se ví, je fakt, že se očkování týká pouze zaměstnanců a nikoli osob, které pečují o postižené v domácnosti. Na ty se rádo zapomíná dál. Mnozí experti kritizují očkovací plán, kdy se dostává na mladé a zdravé a nikoli na potřebné, s kterými Covid umí pěkně zatočit i v kole smrti.

Čin zpožďovací





Nedostatek vakcín se zdejší odborníci rozhodli kompenzovat navýšenou prodlevou mezi první a druhou dávkou. Toto řešení přišlo kdysi z Británie a USA. Ovšem časy se mění. Dnes v USA před přílišným rozpětím mezi dávkami varují a navrhují držet se striktně doporučením výrobců. Kvůli známým i zatím neznámým mutacím by rozdíl neměl činit víc než 42 dní, přičemž se aktuálně doporučuje nanejvýš měsíc. Jak se v tom má zcela obyčejný člověk vyznat, když jeden odborník volá po odložení druhé dávky vakcíny, kdežto druhý odborník kontruje tím, že naopak je potřebné zachovat doporučení výrobce?





Čin testovací





Když jsme u těch mutací. Máme aktuálně britskou, brazilskou, jihoafrickou a indickou. Aby u nás snad nechyběla nějaká známá i neznámá mutace Covidu 19, tak příslušná ministerstva, kvůli rozhodnutí soudu, mění podmínky na vstup do naší země Covidu zaslíbené. Testovat budeme jen lidi přijíždějící z velmi vysoce rizikových zemí. Cestovatele z vysoce a středně rizikově covidové země se povinnosti testu dostane, jen když cestují veřejným dopravním prostředkem. Po příjezdu možná nastane samoizolace, do pěti dnů snad dojde na PCR test a zřejmě i vyplnit formulář cestovatel zvládne. Kdo to kontroluje a jak kvalitně? Je to opravdu povinnost, nebo jen doporučení? Ministerstvo zdravotnictví musí svá nařízení mnohem lépe formulovat, ať obstojí před soudem. Británie, USA a další státy varují své občany a zakazují. Aktuálně jsem hledal zákaz cest do Indie, nenašel jsem. Snad jsem špatně hledal. Snad jsem špatně pochopil i celou situaci se samoizolací po návratu z vysoce rizikových zemí. Snad.





Čin lékařský





Zhruba před měsícem zde byl článek o panu Vodňanském a nedostatku ventilátorů. Na zpravodajských webech k tomu, ne přímo, bylo možno najít následující informaci. Kategorie pacientů 80+ je nevhodná pro užití umělé plicní ventilace, která mnohdy pacientům víc škodí, než pomáhá a někdy škodí úplně (až 90 % nepřežije). Proto se pro tyto pacienty v mnoha českých nemocnicích používá jiný typ léčby, hlavně se hlídá dostatečný průtok kyslíku. Nejsou zařazováni ani na ARO, ani na JIP. Tento problém nastal až s plným projevem britské varianty Covidu 19. Lékařský etik pan Černý k tomu poskytnul velmi zajímavý i velmi smutný rozhovor.





Čiň státu zle, dobrem se ti odmění





Trvalo to dost dlouho, ale je to tady. Web Seznam odhalil to, o čem mnozí spekulovali. Málo vakcín máme, protože jsme si zvolili do Strakovky a na Hrad kvalitu. Jeden kdysi práskal, druhý po Sametu řádně mlaskal. Z možných sedmi milionů dávek od Astry Superstar objednala miliony tři. To abychom snad nebyli příliš závislí na jednom výrobci. Idioti. Další objednávky už měl na starosti všudypřítomný plukovník. Náhlá ztráta paměti a házení viny a špíny na předchůdce v úřadě se dala očekávat. Rovněž lhaní v plné výši a hlavně nic nepodepisovat. Objednávka dvou milionů z pěti možných Pfizerů tak byla jen šeptána do ouška. Stará škola je stará škola. A narodil se Novavax. Hlavní zájem prima Prymuly se od začátku soustředil pouze a jen na firmu Novavax. O tomto jednání byl pochopitelně zpraven i náš dobrý známý od surikat. Od Novavaxu byl předobjednán maximální počet. Pochopitelně, když jsme neobjednali možné a dostupné, tak tady u nedostupného objednáme logicky vše, co jde, a ještě mnohem víc. V podobném duchu sliboval samotný výrobce Novavax. Jsou to fajn kluci, ale berou. Berou miliony. Když zde bude Novavax vyrábět, tak ty miliony i budou. Miliony dávek, aby nedošlo k mýlce a pan plukovník měl stále co jíst a nevyhrožoval smrtí hladem. O objednávkách vakcín od Astry, Pfizeru i o jednání z Novavaxem byl plně informován Pán z Budelípu.





Čin mafiánský





Prymula zrychluje. Jedna stupidní výmluva střídá výmluvu ještě hloupější. I když voják v hodnosti plukovníka bál se. Přímo se klepal strachy před mRNA vakcínami. V trezorech samotného ministerstva zdravotnictví proto dodnes prý bedlivě střeží tajné dokumenty, které varují před mRNA vakcínami. Tak pravil Prymula. Nikdo neví, kde jsou a zda tam vůbec jsou. Varoval jsem, že to jsou stupidní výmluvy. Možná dojde i na čipování a na nový světový řád, proti kterému plukovník bojuje. Kdo ví? Boj proti mRNA vakcínám se dostal až na úroveň EU. Zástupci České republiky vážně požadovali vyměnit mRNA vakcínu za, nám už dobře známý, Novavax. Příslušné dokumenty, na rozdíl od vymyšleného varování před mRNA vakcínami, jsou k dispozici. Kdo by to byl čekal?

Možná je potřeba ještě připomenout, že dobrodružství s Novavaxem začíná dopisem pana tehdejšího náměstka Prymuly, adresovaným WHO. Dopis byl nestandardní. Dopis byl ulhaný a pro Českou republiku velmi škodlivý. Dopis bez jednacího čísla a v archívech ministerstva zdravotnictví neexistující. Dopis je výsměchem slušnosti, výsměchem policii a výsměchem občanům. Hladovějící Prymula po podzimním návratu na místo činu výše uvedené materiály uklidil s péčí dobrého hospodáře a hurá na další štace.