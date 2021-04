Strýčkové lidožrouti po česku

23. 4. 2021 / Karel Dolejší

Tonton macoutes (do češtiny zpravidla překládáno ne zcela přesně jako "strýčkové lidožrouti") byly polovojenské jednotky haitské diktatury fungující v letech 1959-1986. Následnická organizace FRAPH existovala až do roku 1994. Specialitu tonton macoutes představovalo "mizení" politických protivníků haitské dynastie.

Slovenský novinář Tomáš Forró věnoval značné úsilí výzkumu českých proruských milic, konkrétně jedné z několika takových skupin - Českoslovenští vojáci za mír. Organizací prošlo nejméně 15 000 českých občanů, kteří v ní nejen získali určité bojové dovednosti, ale současně byli i vystaveni jejímu "ideovému" působení.

Jak vypadalo a jaké cíle si spolek podle své velitelky štábu kladl, popisuje Forró následujícími slovy:

"Tak zaprvé – eradikace Romů, liberálů a celé, jak ona to nazvala, páté kolony, která by v novém světě představovala největší vnitřní ohrožení, tyto lidi v Česku zkrátka nechtěli mít. V jejich představách by po té válce, která by nastala, pokud si dobře pamatuju, jedna čtvrtina nebo jedna třetina českých obyvatel přestala existovat, ať už v důsledku bojových akcí, války, samotného vyhlazování nebo nějakých takových opatření. Neposlouchá se to asi dobře, ale říkám to tak, jak to je."

Skupina nejen že vysílala české bojovníky do oddílů "donbaských separatistů" řízených Kremlem v boji proti ukrajinské vládě, ale také se chystala na příslušné "pročišťování" doma v ČR.

A řekněme si otevřeně, že proti jejím plánům byli haitští tonton macoutes pouhými žabaři.

Podle Forróa české úřady uskupení, které má za cíl rozpoutat krvavou občanskou válku, jednoznačně podcenily.

***

Obvyklým trikem proruských propagandistů a jejich snaživých poputčiků v situaci, kdy jsou přímo konfrontováni s ohavnou tváří Putinova režimu, bývá falešná ekvivalence.

Už se tedy těším, až ukáží na nějakou proamerickou skupinu v ČR, která by plánovala "vyzmizíkování" čtvrtiny obyvatel.

Obdobným oříškem bude "dokázat", že vražedné a sabotérské aktivity, které ruská GRU prováděla i na území ČR, ale v ještě mnohem větší míře na území Bulharska, jsou "symetrické" vůči západním zločinům.

Pravdou je, že zabíjet při zpravodajských operacích civilisty v Evropě si už dnes dovolí jen dva konkrétní darebácké státy - Rusko a Írán. A zcela oprávněně jsou kvůli tomu terčem mezinárodních sankcí.

***

Když se George Orwell vrátil z Pyrenejského poloostrova a vydal dnes už klasické dílo "Hold Katalánsku", kniha o praktikách komunistické moci ve Španělsku se mnohým ideologicky velmi nehodila. Tak jako Forró, i Orwell se velmi zblízka seznámil s "růžovou budoucností", kterou pro Evropu měla v zásobě východní despocie. A čekala jen na to, až se bude moci obdobně zařídit i v dalších státech.

Pro mnohé na Západě však byla tehdejší historická podoba ruského imperialismu novým politickým náboženstvím, takže fakta odporující jejich víře cíleně ignorovali. Další posléze začali považovat Stalinův SSSR za vynikajícího spojence, jemuž je potřeba leccos odpustit. A ještě jiní natolik toužili po "míru", že dělali vše proto, aby se Západ Moskvě v žádném ohledu nikterak nebránil.

Když proti vám někdo vede bezohlednou válku, je přece nejlepší sednout s ním za diplomatický stůl a vyjednat co nejlepší podmínky vlastní kapitulace, ne?

***

Ačkoliv české bezpečnostní složky v posledních dnech pozatýkaly nejméně 30 špičkových kádrů z vedení proruských milic, k zajištění bezpečnosti ČR to už v této fázi stačit nemusí.

Máme zde desetitisíce lidí, kteří byli dlouhodobě vystaveni vlivu organizací, jaké líčí Forró. A jak sám zmiňuje, ačkoliv nyní přišli o vedení (i o vedení svého vedení na ruské ambasádě), mohou někteří z nich z "ideových" pohnutek jednat samostatně a provádět právě to, na co se léta připravovali.

Zjevným terčem jejich terorismu spuštěného například další eskalací bojů na Ukrajině by se mohl stát například Rusy a Zemanem mohutně démonizovaný šéf BIS Michal Koudelka, ale samozřejmě zdaleka nejen on.

Pokud je existence radikalizovaných proruských teroristů na českém území důvodem "neeskalovat" vzájemné vztahy, jak někteří doporučují, obávám se, že logice jejich vývodů nelze ve sféře racionální argumentace sebeméně rozumět.

Spíše dává smysl výrok Alexandra Mitrofanova, že vidím-li šílence s břitvou, snažím se získat od něj pořádný odstup a zajistit svou bezpečnost.