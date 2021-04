Než zavyje Tabakí, aneb Putinova parapraxis

21. 4. 2021 / Karel Dolejší

Malá vsuvka: Rusko bývalo proslulé, přinejmenším ve svých jistých kruzích, sečtělostí. Nepřicházelo v úvahu, aby se někdo vážně spokojil s animovanou Disneyho verzí slavného literárního díla, a to ještě špatně zapamatovanou. A přece se zdá, že Putin udělal právě tohle. Posuďte sami.

"Kolem Šér Chána se kroutí malincí Tabakíové. Kňučí, aby se zavděčili svému suverénovi. Kipling je veliký spisovatel."

Kipling beze sporu velikým spisovatelem byl, byť ho současný Západ považuje spíše za imperiální relikt. Kdo by pořádně četl, dozví se leccos. Například to, že lidožravý tygr Šér Chán z "Knih džunglí" je arogantní a kulhavý náfuka, a že navzdory infiltraci do Akélovy smečky jej Mauglí s pomocí svých přátel nakonec zabije.

Vesničané, u nichž Mauglí nějaký čas žije, mu vysvětlí legendu, podle níž je chromost Šér Chánova následkem karmy, neboť v minulém životě tygr prý býval nemilosrdným lichvářem.

Jim Corbett v "Tygrech z Kumáonu" na základě širokých osobních zkušeností vysvětluje, že lidožraví tygři - jako je právě Kiplingův literární Šér Chán - typicky bývají v nějakém smyslu zmrzačení, což je teprve přinutí pustit se do lovu lidí. Ten je pro ně na jednu stranu snazší než lov běžné kořisti, na druhou stranu ovšem také výrazně nebezpečnější...

A religionisté zase mohou dodat, že chromé mytologické postavy - jako třeba řecký bůh Héfaistos - běžně značí kromě dalšího též mužskou impotenci.

Není zkrátka nad to literární přirovnání v důležitém politickém projevu předem dobře zvážit.

Jak říkali Římané, nomen omen.

Než v neděli zavyje hradní šakal Tabakí, máme čas si rozmyslet, co si z toho všeho vybrat.