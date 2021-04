Spojené státy přislíbily snížit do roku 2030 své emise uhlíku o 50 procent

22. 4. 2021

Před virtuálním jednáním desítek vedoucích světových politiků v rámci tzv. klimatického summitu, který na čtvrtek uspořádal Joe Biden, oznámil Bilý dům, že Spojené státy do roku 2030 sníží své emise uhlíku o 50 - 52 procent ve srovnání s mírou emisí z roku 2005.Spojené státy se snaží ve věci globálního oteplování znovu získat mezinárodní důvěryhodnost poté, co Donald Trump zrušil podpis USA pod klimatickou dohodou z Paříže. Bidenova vláda uvedla, že se jí už podařilo získat přísliby ohledně většího omezení emisí od Kanady, od Argentiny a od Japonska. Čína, největší globální znečišťovatel, vyjádřil určitou skepsi nad návratem USA k úsilí proti globálnímu oteplování, ale čínský prezident Xi Jinping se ve čtvrtek, v Den Země, účastní.Nový příslib Spojených států se nevyrovná příslibu Evropské unie ani Velké Británie, ale je to přesto dosud nejvýraznější americký příslib ve věci globálního oteplování. Bdenova vláda chce, aby do roku 2035 byla americká elektrická síť stoprocentně založena na zdrojích obnovitelné energie, solární a větrná a předkládá přechod k ekologické ekonomice, včetně přechodu k elektrickým automobilům, jako výrazné posílení americké zaměstnanosti.Podrobnosti v angličtině ZDE