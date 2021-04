HRW: Prodej amerických zbraní do Spojených arabských emirátů ohrožuje civilisty v Jemenu a Libyi

22. 4. 2021

Americký prezident Joe Biden na začátku února vyzval k „ukončení veškeré americké podpory útočných operací v Jemenu, včetně ukončení prodeje relevantních vojenských zásilek“. V té době jsem si stejně jako mnoho obhájců lidských práv, kteří dokumentují zločiny spáchané během ozbrojeného konfliktu v Jemenu, myslela, že se po letech práce konečně vydáme správným směrem. Nyní však po přezkumu prodeje zbraní do Spojených arabských emirátů (SAE) Bidenova vláda ze svého slibu ustoupila a oznámila, že obnoví navrhovanou dohodu o zbrojení s touto zemí, která je zapletena do konfliktu v Jemenu, píše Afrah Nasser z Human Rights Watch .

Přestože Spojené arabské emiráty oznámily stažení většiny svých pozemních jednotek z Jemenu v polovině roku 2019, podle vyšetřovatelů OSN pokračují ve svých vzdušných operacích a podpoře místních jemenských pozemních sil. Obrovský vliv SAE uvnitř Jemenu zůstává zcela zřejmý. Pravidelně bývám zahlcena zprávami od lidí žijících v jižním Jemenu, jež referují o týrání, jehož se dopouštějí místní síly podporované SAE.



V únoru organizace Human Rights Watch informovala o trýznění zadrženého jemenského novináře, jemuž nejprve vyhrožoval představitel SAE a který byl poté zadržen a týrán jednotkami podporovanými SAE. Nový přezkum prodeje zbraní do Spojených arabských emirátů měl určit, že riziko, že budou použity k páchání zločinů, je vysoké; zejména vzhledem k důkazům, že koalice pod vedením Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů již použila americké zbraně k bombovým úderům. Ty nezákonně poškozují civilisty a civilní objekty v Jemenu od začátku války v roce 2015. Mnoho z těchto útoků lze klasifikovat jako válečné zločiny.



Porušování válečného práva v režii SAE se netýká jen Jemenu. V Libyi Spojené arabské emiráty podnikají nezákonné letecké útoky a poskytují vojenskou podporu místním silám, jež páchají zločiny. Human Rights Watch identifikovala zjevně nezákonný útok bezpilotních letounů SAE, který v listopadu 2019 zasáhl továrnu na výrobu sušenek. Během tohoto incidentu bylo usmrceno 8 civilistů a 27 dalších bylo zraněno.



Prodej amerických zbraní byl obnoven, aniž by bylo nejprve zajištěno, že Spojené arabské emiráty podnikají smysluplné kroky vedoucí k odpovědnosti za předchozí protiprávní útoky. Dochází k situaci, kdy by k tomuto protiprávnímu jednání mohlo dojít znovu, aniž by za to byl někdo veden k odpovědnosti. Při obnovení těchto vojenských zásilek vláda USA znovu riskuje spoluúčast na budoucích nezákonnostech.



Celý článek v angličtině