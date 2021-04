Průběžné zpravodajství:

Koronavirus: Pandemie nikdy neskončí

25. 4. 2021

V sobotu 24. 4. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo jen 1302 denních nákaz . (O víkendech záznamy v ČR kolabují.) V ČR do 24.4. zemřelo 28 962 lidí, to je nárůst o 42 mrtvých. V nemocnicích je 3158 osob . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 619 383 osob . I Českou republiku vážně ohrožuje cestování do zahraničí.

V sobotu 24. 4. bylo v ČR očkováno jen 21 481 osob, ukončeno bylo očkování jen u 4694 osob.

- Imunologové a virologové varují, že nikdy nebude proti covidu dosaženo stádní imunity. Upozorňují, že imunita získaná nákazou či očkováním zeslábne a v důsledku vzniku variant je zřejmé, že se budou muset lidé znovu a znovu každý rok očkovat a bude dál docházet k nákazám.





- Počet vakcín proočkovaných na světě přesáhl v sobotu 1 miliardu, jenže více než polovina očkování byla provedena jen ve třech zemích světa, píše Al Jazeera. V bohatých zemích byl očkován každý čtvrtý občan, v chudých zemích každý pětistý. 58 procent vakcín bylo proočkováno ve třech zemích světa: v USA 225,6 milionů vakcín, v Číně 216,1 milionů vakcín a v Indii 138,4 milionů vakcín. Co se týče procenta proočkovanosti obyvatelstva, vede Izrael, kde je plně očkováno téměř 60 procent obyvatelstva. Pak následují Spojené arabské emiráty (51 procent obyvatel proočkováno alespoň jednou dávkou), Velká Británie (49 procent), USA (42 procent) Chile (41 procent), Bahrain (38 procent) a Uruguay (32 procent). ZDE

- Indie znovu zaznamenala rekordní počet nákaz za posledních 24 hodin, 349 691. (Na české poměry podle počtu obyvatel by to však bylo 2505 denních nákaz, což je velmi podobné stavu v ČR.) Indický premiér Narendra Modi v neděli naléhal na všechny občany, aby se nechali očkovat, a aby se chovali opatrně. Ovšem v Indii se konaly rozsáhlé náboženské festivaly, jichž se účastnily statisíce lidí, a neodpovědní politikové jako Modi pořádali velká předvolební shromáždění. Indičtí lékaři to ostře kritizují, stejně jako absolutní nepřipravenost indické vlády na pandemii, která nezajistila dodávky kyslíku, takže desítky lidí už zemřely udušením.



Indické nemocnice kolabují:





- Spojené státy poskytnou Indii "rychlou pomoc" a jsou "vážně znepokojeny" tamější situací.



- Indická vláda požádala Twitter, aby odstranil desítky tweetů kritizujících jeji neschopnost během pandemie. Twitter to učinil, "protože je to podle místních zákonů povinen udělat". Indická vláda totiž schválila nouzové opatření pro cenzuru takových tweetů.



- Ve Frankfurtu se konala demonstrace proti lockdownu. Demonstranti zároveň požadovali zrušení patentů na vakcíny, aby mohly být vakcíny poskytnuty třetímu světu.



- Mexiko zaznamenalo 3308 nových nákaz a 349 úmrtí. Celkem je v Mexiku registrováno 214 853 úmrtí, avšak podle nedávno zveřejněných údajů je v Mexiku počet mrtvých asi o 60 procent vyšší.



- Spojené státy do soboty do rána proočkovaly 225 640 460 vakcín. 138 644 724 lidí bylo očkováno v USA nejméně jednou dávkou, 93 078 040 oběma dávkami.





- Londýnská Metropolitní policie uvádí, že osm jejích policistů bylo zraněno při protilockdownových protestech v centrálním Londýně, které byly násilné. Navzdory situaci v Indii, kterou Angličané vidí trvale na svých televizních obrazovkách, v Londýně demonstrovalo proti lockdownu několik tisíc šílenců bez roušek.



- 27 osob zemřelo a 46 bylo zraněno při požáru v nemocnici v Bagdádu, kde leželi covidoví pacienti.



- Na Mallorce byl zatčen muž za to, že nakazil covidem 22 osob. Šel do práce a do fitka navzdory tomu, že byl nakažený.



- Brazílie v sobotu registrovala 71 137 nových nákaz a 3076 úmrtí.



- Rusko zaznamenalo 8780 nových nákaz a 332 úmrtí. Celkem je v Rusku registrováno 108 232 úmrtí, avšak ruský státní statistický úřad registruje daleko vyšší počet více než 225 000 úmrtí od loňského dubna do letošního února.

