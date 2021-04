Sebevědomí ČR na vnitřní straně spodního prádla vládních představitelů

Prezident Zeman měl podle někdejšího premiéra Sobotky informaci, že na území ČR má být spáchán teroristický čin

20. 4. 2021 / Bohumil Kartous





Bez ohledu na to, co všechno mohlo být cílem útoku ve Vrběticích, zůstává jeden nezpochybnitelný fakt: došlo k vojenskému útoku cizí mocnosti na území suverénního státu, během kterého zemřeli dva lidé. V souvislosti s tím je postoj současné české vlády skandální. Premiér země zlehčuje tuto agresi na vyřizování si "obchodních" účtů, zastupující ministr zahraničí neumí dost dobře vysvětlit, proč se chystal letět do Moskvy na jednání společně se slovenským nacionalistou (prokremelským aktivistou) a ministr průmyslu se domnívá, že ČR vypovězením několika ruských zpravodajců a vynětím ruské státní agentury z tendru na dostavbu atomové elektrárny (!) reagovala dostatečně "razantně".