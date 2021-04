Přímá obhajoba Ruska ve věci teroristického aktu ve Vrběticích vítězí nad nepřímou snahou o vytváření konfliktu v české společnosti prostřednictvím COVID-19

Taková rychlá, výrazná a koordinována změna tématu českými dezinformačními zdroji – které často čerpají z ruských dezinformačních zdrojů a narativů – naznačuje nárůst agresivní prokremelské dezinformační kampaně soustředěné na odvrácení viny od Ruska a zpochybnění faktů o tom, co se ve Vrběticích skutečně stalo. Významnou skutečností je, že celá třetina dezinformací o útoku GRU pochází od české verze Sputnik News.Můžeme očekávat, že tato nová kampaň bude využívat stejné taktiky, jaké jsme viděli například po útoku v Salisbury a sestřelení malajského letadla MH17: prokremelské zdroje půjdou do útoku a budou šířit různé protichůdné verze a alternativní vysvětlení incidentu, aby zmátly veřejnost, kalily vodu reality a znesnadnily České republice a jejím spojencům koordinovanou reakci na ruský státní terorismus. V této souvislosti budou pravděpodobně zdůrazňovat dezinformace ohledně tendru na jadernou elektrárnu v Dukovanech, z něhož bude Rosatom téměř jistě vyloučen, a ohledně pokračující snaze Kremlu dodat vakcínu Sputnik V do evropských zemí.

Na tiskové konferenci 17. dubna (19:45) oznámili premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček vyhoštění 18 ruských diplomatů, které české zpravodajské a bezpečnostní služby označily za špiony. Babiš uvedl, že existuje „důvodné podezření“, že ruská jednotka GRU 29155 byla zapojena do exploze v roce 2014 ve Vrběticích. Česká policie současně oznámila, že v souvislosti s útokem pátrá po dvou údajných ruských agentech – podle pasů, stejných dvou mužů, kteří otrávili Sergeje Skripala a jeho dceru v roce 2018 a byli společností Bellingcat identifikováni jako Aleksandr Miškin a Anatoly Čepiga, oba agenti GRU.Z analýzy SV vyplývá, že 17. dubna, stejný den jako oznámení premiéra, začaly české dezinformační zdroje okamžitě šířit falešné a manipulativní zprávy o této kauze – a zřetelně přeorientovali své zaměření z COVID-19, který byl doposud hlavním tématem dezinformací, na novou situaci. Níže uvedený graf zobrazuje tuto dramatickou změnu: během dvou dnů kauza teroristického útoku GRU (zeleně) předstihla COVID-19 (žlutě) jako dominantní téma dezinformací v české mediální sféře. 18. dubna byl počet dezinformačních článků publikovaných o útoku GRU více než třikrát vyšší než o COVID-19 (68 proti 19). To také představuje nejnižší počet dezinformací o COVID-19 od 1. března. Pro srovnání, průměrný denní počet dezinformačních článků o COVID-19 od 1. března do 16. dubna byl 39, tj. 2x více, než jich bylo zveřejněno 18. dubna.

Vrbětice speciál: první reakce dezinformačních webů (17.-18.4.2021)

Sledované weby: Aeronet, Nová republika, Pravý prostor, Protiproud, Parlamentní listy, Sputnik

Souhrn narativů:

Základním narativem je zpochybnění, že se incident ve Vrběticích odehrál tak, jak jej prezentovala oficiální místa – tj. že výbuch v muničním skladu ve Vrběticích na podzim roku 2014 způsobili dva příslušníci GRU, když se pokoušeli zničit dodávku zbraní.

Interpretací je pak více:

Hra za účelem eskalace konfliktu mezi Ruskem a Západem (z té je obviňován Joe Biden s tím, že za Trumpa se Ukrajina nechovala agresivně)

Hra za účelem přerušení obchodu mezi Ruskem a Západem (zastavení Nord Stream 2, v ČR Sputnik a Dukovany)

Útok pod falešnou vlajkou

Je to vnitropolitická hra za účelem zastření problémů vlády s řešením pandemie

Aeronet přichází z teorií, že výbuch ve Vrběticích souvisel se zahlazením stop po ilegálním obchodu se zbraněmi, které se dostávaly do Sýrie.

Objevuje se rovněž zpochybnění načasování zveřejnění informace až po 7 letech od tragické události. To je dáváno do souvislosti mmj. právě s eskalací napětí mezi USA a Ruskem, případně Ukrajinou a Ruskem. Rusko má být vyprovokováno vojenskou aktivitou na hranici s Ukrajinou a v Černém moři k tomu, aby Ukrajinu napadlo. Další větví této interpretace je domácí kontext, a to, že vláda potřebuje odvést pozornost od boje s pandemií koronaviru. Tematizuje se i zrušená cesta Jana Hamáčka do Moskvy s tím, že se nemusela některým proudům v české politice hodit do krámu.

Tématem je i ruská reakce, té se věnoval zejména Sputnik. V jeho článcích je zdůrazňován takřka exkluzivně úhel pohledu ruských oficiálních míst, kde je ČR označováno za vazala USA bez vlastní suverénní politiky, jsou tematizována i různá odvetná opatření (vyhoštění diplomatů ČR z Ruska, možné sankce). Rusko je opět prezentováno jako oběť provokace a nepoložené reakce.

Zpochybňována je BIS, kteří je podle některých článků ve vleku CIA a USA. V této souvislosti články zdůrazňují, že nebyly zveřejněny přesvědčivé důkazy a je zpochybněno, zda vůbec existují. Objevuje se i připomínka kauzy ricin, která má dokazovat neschopnost BIS.

Sledované weby v některých článcích shrnují obecně reakce domácí politické scény, včetně těch šokovaných nebo kritických, na zjištění a rovněž mezinárodní reakci ze strany spojenců. Otevírá se téma nepřípustnosti přizvání Rosatomu do tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

Podporované osoby: Rusko, Maria Zacharovová, Jiří Vyvadil, Jaroslav Bašta, Petr Štěpánek, Zdeněk Ondráček (KSČM), vyjádření ruské ambasády v ČR, Pavel Hasenkopf, Sergej Cekov, Jan Schneider, Štěpán Kotrba, David Martínek, Leo Luzar, Miroslav Grebeníček, Andor Šándor

Útoky: BIS, Česká televize, Západ, A. Babiš (ANO), J. Hamáček (ČSSD), NATO, strany opozice (SPOLU, Piráti a Starostové), Respekt

Příklady:

VIDEO: Ve středu večer USA, ve čtvrtek Polsko a v sobotu Česko! Vazalské státy USA následují Ameriku v mamutí zpravodajské hře proti Rusku s cílem zastavení dostavby Nord Stream 2 za každou cenu! Babišova vláda hodila Vrbětickou maskírovku s nelegálními dodávkami zbraní v roce 2014 do Sýrie přes Ukrajinu na údajné ruské agenty ze Skripalovy kauzy! Praha vyhostí 18 ruských diplomatů a česká opozice už volá po škrtnutí Sputniku a po vyloučení Rosatomu z dostavby Dukovan! Šokující video zachycuje desítky amerických transportních letounů přivážejících těžkou vojenskou techniku na Ukrajinu!

https://aeronet.cz/news/ve-stredu-vecer-usa-ve-ctvrtek-polsko-a-v-sobotu-cesko-vazalske-staty-usa-nasleduji-ameriku-v-mamuti-zpravodajske-hre-proti-rusku-s-cilem-zastaveni-dostavby-nord-stream-2-za-kazdou-cenu/

Štěpánek: Slova „nedůvěryhodných“ jsou teď jako slova boží

http://www.novarepublika.cz/2021/04/stepanek-slova-neduveryhodnych-jsou-ted.html

„Stojí to za to, pálit mosty kvůli něčemu, co se možná stalo před sedmi lety?“ Nepohodlné dotazy od exporadce Klause

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021041813496631-stoji-to-za-to-palit-mosty-kvuli-necemu-co-se-mozna-stalo-pred-sedmi-lety-nepohodlne-dotazy-od/

Šok. Akce pod falešnou vlajkou? Jako razie u Nečase, když šlo o Temelín... Už se rozjíždějí otázky a spekulace

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sok-Akce-pod-falesnou-vlajkou-Jako-razie-u-Necase-kdyz-slo-o-Temelin-Uz-se-rozjizdeji-otazky-a-spekulace-661012

Putovní dvojice ruských agentů? Tu spáchají výbuch, tu útok novičokem? Generál Šándor jen kroutil hlavou

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Putovni-dvojice-ruskych-agentu-Tu-spachaji-vybuch-tu-utok-novicokem-General-Sandor-jen-kroutil-hlavou-661030

Šmírácká fraška: Pokus o české 11. září. O nás v tom jde jen okrajově. Pátá kolona není jednotná? Babiš políbil prsten a kličkuje. Německo má problém. Nečasův efekt? Válka už začala. A tu anekdotu o Bidenovi znáte?

https://www.protiproud.cz/politika/5751-smiracka-fraska-pokus-o-ceske-11-zari-o-nas-v-tom-jde-jen-okrajove-pata-kolona-neni-jednotna-babis-polibil-prsten-a-klickuje-nemecko-ma-problem-necasuv-efekt-valka-uz-zacala-a-tu-anekdotu-o-bidenovi-znate.htm