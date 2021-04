Strana PiS zklividovala polského ochránce práv

Mezitím v Absurdistánu 172:

20. 4. 2021 / Tomasz Oryński

No ale takovéto problémy budou zřejmě brzo věcí minulosti. Jak všichni očekávali (viz kapitolu z minulého týdne), loutkový Ústavní soud rozhodl, že další práce veřejného ochránce práv občanů je protiústavní. Vzhledem k tomu, že strana PiS není schopna dělat kompromisy s opozicí, je nemožné jmenovat do funkce nového ochránce práv. Proto zastával Adam Bodnar tuto funkci ještě 8 měsíců po skončení jeho funkčního období.







Nyní bude muset ze své pozice odejít za do čtvrt roku, bez ohledu na to, zda ve funkci bude nebo nebude nahrazen. To je zjevně cílem strany PiS, protože veřejný ochránce práv je důležitou ústavní funkcí, a tak bude strana PiS „nucena“ jmenovat do této funkce nového člověka. A mohu se vsadit, že to nebude nikdo nezávislý. Ani nepředstírají, že se snaží dosáhnout kompromisu, Sejm (kde má většinu strana PiS) právě zvolil jednoho z poslanců PiS novým ombudsmanem . Samozřejmě, že ho nikdy neschválí Senát (kde je většina v rukou opozice), takže všichni vědí, že se tu jen hraje o čas...

Útok strany PiS na ochránce občanských práv je symbolický - nejen proto, že se jedná o jedinou zbývající instituci, kterou dosud strana PiS nebyla schopna ovládnout nebo alespoň nějakým způsobem ochromit. To je jen druhá strana mince, kterou je Kaczyńského strana. Je to skupina zoufalců, levných podvodníků a kariéristů, kteří v reálném světě nemají šanci udělat cokoliv významného.







Protože vedle lidí, jako je ředitel Orlenu Daniel Obajtek, který by nikdy nedokázal vyniknout v poctivém podnikání, a tak se dostal do nejvyšších pozic generálního ředitele v zemi podváděním, špinavou hrou a budováním si politických kontaktů, máme tu ještě lidi jako Jarosław Kaczyński nebo Mateusz Morawiecki.







Oba snili o tom, že se stanou undergroundovými bojovníky proti komunismu, bohužel ten druhý byl na to příliš mladý a ten první byl příliš velký zbabělec na to, aby mohl hrát v boji s komunistickým režimem nějakou významnou roli.







A tak kromě vymýšlení příběhů o svých imaginárních úspěších v minulosti tito lidé předstírají, že hrdinsky bojují s imaginárními komunisty dneška.







Ale nikoliv s „jejich“ komunisty - protože ve straně PiS máme také komunisty, kteří se objevili až v té etapě, kdy se už totalitní systém rozpadal, takže pouze díky Kaczyńskému jsou schopni budovat totalitní režim svých snů až dnes. Není to výmluvné, když Stanisław Piotrowicz, bývalý komunistický prokurátor oceněný za úspěchy za komunismu při stíhání opozičních aktivistů, jako soudce loutkového Ústavního soudu odvolává posledního obhájce občanských práv ze své funkce, a je za to ve státní propagandistické televizi TVP chválen bývalými komunisty, kteří zůstal v nejvyšších řadách komunistické strany téměř až do konce?

Někteří říkají, že se v Polsku znovu nyní buduje komunistická Polská lidová republika. Ale určitě to není verze polského komunismu z 80. let. Protože instituci ombudsmana pro občanská práva vytvořila sama komunistická vláda v roce 1987. A na rozdíl od PiS tito komunisté věděli, že aby to fungovalo, musí tuto pozici zastávat někdo nezávislý - proto souhlasili s uznávanou Ewou Łętowskou, slavnou právničkou a profesorkou, aby se této funkce ujala.







V tomto smyslu je strana PiS horší než někdejší polská komunistická strana. Po většinu let toleroval komunistický režim v Polsku malé enklávy svobody - církev, skauting, studentské kulturní hnutí, některé části akademické obce, později kontrakulturu mládeže (rozmach rockové a punkové hudby v 80. letech oficiálně tehdy považovali komunističtí straničtí činitelé za bezpečnostní ventil)…









PiS nic takového netoleruje. PiS usiluje o totální moc. Proto musel Bodnar odejít. A ti, kteří se odvážili proti tomu protestovat, se setkali s tupým policejním násilím.



Ve světě strany PiS není místo pro odborníky, pro nezávislé myšlení, dokonce ani pro čestné a slušné lidi (pokud nebudou držet hubu a dělat, co jim bylo řečeno). Dokázali to, když všichni její senátoři opustili místnost, když se Adam Bodnar, současný (a pravděpodobně na nějakou dobu poslední) veřejný ochránce práv chystal předložit svou výroční zprávu. Dokázali to, když Julia Przyłębska, Kaczyńského loutka v čele Ústavního soudu, a v nejlepším případě sama naprosto průměrná právnička, doprovázená dvěma bývalými poslanci PiS - komunistickým žalobcem Stanisławem Piotrowiczem a Krystynou Pawłowiczovou, planoucí nenávistí - Bodnara napomínali, že se k nim neobracel s dostatečnou úctou a pokorou.





Pro stranu PiS existuje pouze místo pro „naše lidi“. Proto byla Beata Szydło, ta žena, která jako premiérka způsobila mezinárodní skandál, když se ve svém projevu v Osvětimi snažila vyděsit posluchače "hrozbou uprchlíků" (pamatujte na časy, kdy největší hrozbou Polsku byli podle PiS uprchlíci, nikoli menšina LGBT)? byla právě jmenováno do rady muzea v Osvětimi. Ostatní členové začali na protest odstupovat , ale straně PiS je to samozřejmě jedno... O historii jí nejde: někteří říkají, že Szydło pocítila naléhavou potřebu stát se členem té muzejní rady v Osvětimi poté, co Německo poskytlo Osvětimskému muzeu významný finanční grant ...

Prokurátoři, přímo ovládaní ministrem spravedlnosti Zbigniewem Ziobrem, který je známý svými vřelými pocity vůči extrémní pravici, jsou proslulí tím, že jednají spíše jako obhájci krajně pravicových zločinců než jako státní zástupci. Poté, co skupina neonacistických aktivistů zaútočila během protivládní demonstrace v Radomi v roce 2017 na fotografa ( ZDE) , soud shledal útočníky vinnými. Navzdory tomu jsou prokurátoři ochotni se odvolat, protože prokurátoři tvrdí, že oběť tohoto útoku, starší muž, byly rovnocenným účastníkem rvačky spolu s partou nacistických kriminálníků ... Podívejte se na tyto záběry a posuďte sami…Ale alespoň se tito prokurátoři stále snaží dělat věci podle předpisů a snaží se bojovat proti rozsudkům, které se jim nelíbí, u soudu vyšší instance. Daniel Obajtek stojí vysoko nad takovými malichernostmi. Poté, co nařídil soud, aby bylo pozastaveno převzetí velké části místních polských médií státem ovládanou firmou PKN, dokud nebude vyšetřen dopad tohoto převzetí místních novin na svobodu tisku (viz článek z minulého týdne ), Obajtek se vyjádřil, že „koupil firmu Polska Press [která vydává polské lokální noviny] dne 1. března 2021, tedy před rozhodnutím soudu. Rozhodnutí soudu je proto neplatné a nemá vliv ani na naše aktivity, ani na platnost nákupu.“ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a ochrany spotřebitele ho podpořil tvrzením, že pokud by začaly soudy blokovat rozhodnutí, proti kterým někdo protestoval, pak by to byl nebezpečný precedens ohrožující práva podnikatelů“.Využijeme-li tuto logiku, pokud ukradnu vaše auto a pokusím se ho prodat do zahraničí, nemělo by být toto auto zabaveno ani zajištěno, dokud mě soud neuzná vinným z krádeže, protože zajištění vozu jen proto, že jste tvrdili, že je váš, by bylo porušením mého práva jako prodejce ojetých vozů…V Polsku se všechno, co se děje, děje čistě kvůli straně PiS. Vláda dokonce mění směrové značky ukazující cestu k očkovacím stanovištím. Jednoduchá zpráva „Očkovací středisko COVID-19 tímto směrem“ už nestačí. Centrům bylo nařízeno, aby vyrobila nové směrovky, s fotografií budovy předsedy vlády a s jeho logem , a také tam musejí být loga ministerstva zdravotnictví a národního očkovacího programu. A pokud si myslíte, že je to něco jako připomínka, že se Velký bratr vždycklu dívá, možná od toho nebudete příliš daleko:Adam Szczepkowski z PiS, starosta obce Grunwald, napsal předsedovi vlády dopis, ve kterém ho informuje o alarmující situaci, k níž došlo v jeho okolí: důležitá postavení - jako funkce místních radních - zastávají ženy, které jsou zřejmě nekompetentní. Jak ví, že ty ženy jsou nekompetentní? Jejich dcery jsou lesbičky, potřebujete další důkaz? Nedávné události v Polsku jsou velmi smutné. „Mezitím v Absurdistánu“, to měl být zábavný seriál o potrhlých věcech v polské politice. Jaksi se však tento seriál stal kronikou zhroucení polské demokracie a svobod. To vede k důležité otázce: pokud je to tak špatné, proč lidé stále hlasují pro PiS?