Superbílá barva dokáže ochladit oteplující se Zeměkouli

16. 4. 2021



Nová superbílá barva odráží 98 procent slunečního světa a také odráží infračervené paprsky zpět do vesmíru, čímž se snižuje potřeba klimatizace



Novou superbílou barvu vytvořili akademičtí výzkumníci. Jejím účelem je posílit ochlazování budov a bojovat proti klimatické krizi. Při testech barva ochladila povrchy o 4,5 stupně Celsia pod okolní teplotu, a to i v silném slunečním světle. Výzkumníci konstatují, že by barva mohla být na trhu tak za rok dva.

Střechy natřené na bílo se používají na ochlazování budov už celá staletí. Při dnešním globálním oteplování se to používá i u moderních městských budov, například v Ahmedabadu v Indii či v New York City v USA.Současná reflexivní bílá barva je daleko lepší než tmavé tašky na střeše, avšak odráží jen asi 80-90 procent slunečního světla a absorbuje infračervené záření. To znamená, že dosavadní bílá barva nedokáže ochladit povrchy pod okolní teplotu. Nová barva to dokáže, vede to k menší potřebě klimatizace a jejích uhlíkových emisí.93 čtverečních metrů této nové bílé barvy ochladí až o 10 kilowattů. "To je mocnější než ústřední klimatizace používaná ve většině domů."Tři faktory způsobují výrazné ochlazování touto barvou. Zaprvé, jako pigment se používá sulfát baria, který na rozdíl od běžného kysličníku titaničitého neabsorbuje ultrafialové paprsky. Zadruhé se používá vysoká koncentrace pigmentu - 60 procent. Zatřetí, částice pigmentu jsou rozdílné velikosti.Barva založená na sulfátu baria umožňuje ochlazování povrchů pod okolní teplotu, i za přímého slunce, protože barva odráží tolik slunečního světka i infračervené paprsky ve vlnové délce, kterou neabsorbuje vzduch. Infračervená radiace prochází atmosférou a ztrácí se přímo ve vesmíru, který je nesmírně studený. Barva neohrožuje lidské oči, protože odráží sluneční světlo rozptýleně.Potíž je, zda by se dolováním sulfátu baria vypustilo do ovzduší více kysličníku uhličitého, než by natírání bílou barvou odstranilo. Je to nutno prověřit.Project Drawdown, charitativní organizace, která hodnotí řešení pro problém globálního oteplování, odhaduje, že bílé střechy a zelené střechy by do roku 2050 mohly eliminovat asi 600 milionů až 1,1 miliardy kysličníku uhličitého, což je ekvivalent dvou až tří let emisí CO2 v Británii.Podrobnosti v angličtině ZDE