Proč koalice Spolu zešílela

16. 4. 2021 / Boris Cvek

Zdá se, že „demokratická opozice“ zatoužila po předčasných volbách. Cestou k nim má být to, že Sněmovna rozpustí samu sebe. To ale bez Hnutí Ano nebo ČSSD nepůjde, i kdyby se všichni ostatní spojili. Bylo by totiž zapotřebí tří pětin hlasů, tedy 120. Součet hlasů Ano a ČSSD je přitom 78 plus 14. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP09) míří kromě toho na reálnější cíl: vyjádření nedůvěry vládě. Je v tom na stejné lodi s komunisty a krajní pravicí. KSČM a SPD logicky chtějí, aby vzrostla moc prezidenta Zemana: jakmile padne vláda, je to prezident, kdo rozhoduje o novém premiérovi a vlastně celé vládě (může to být klidně vláda bez socialistů s premiérem Babišem a prezidentovými ministry, jací ostatně jsou už v této vládě). A nemusí se vzhledem ke krátkému času do voleb ani trápit otázkou, zda nová vláda bude mít důvěru Sněmovny (netrápil se tím ani v létě 2013).

Oč ale vlastně jde koalici Spolu? Skutečně touží po reálném efektu vyslovení nedůvěry vládě, tedy posílení prezidenta na úkor premiéra? Podle mne hlavní cíl je zahnat do kouta piráty a STAN. Piráti a STAN prezidenta podpořit nechtějí, a tak je možné, že nebudou hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě, což Spolu použije v předvolební kampani jako klacek na ně – bude se říkat: vidíte, ti piráti a STAN jsou ve skutečnosti babišovci, podporují tu strašnou vládu! Nevím, zda takový laciný manévr může mít nějaký smysl, nicméně ukazuje na zoufalství, které uvnitř koalice Spolu začíná zřejmě vládnout. Preference tohoto uskupení nejsou vůbec na rostoucí trajektorii a obava, že v říjnu budou ještě o mnoho nižší, než jsou dnes, může být naprosto oprávněná. Zřejmě proto můžeme vidět takové zoufalé pokusy o zviditelňování. Může to ale znamenat, pokud piráti a STAN podpoří předání moci do rukou prezidenta, že si Miloš Zeman vynutí ovládnutí tajných služeb a jiné nehezké věci, po nichž už dlouho prahne. Poznámka: kdyby někoho iritovalo, že píšu soustavně „piráti“ s malým „p“, tak musím říci, že stejně píšu „lidovci“ s malým „l“ nebo socialisté s malým „s“ nebo „zelení“ s malým „z“.

Pozn. red. Vždyť je to správné. Přislušníci hnutí ("husité", "katolíci", "komunisti") se podle českého pravopisu vždycky psali a píší s malým písmenem.



