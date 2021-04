Nové americké sankce zmiňují Rusa, který zřejmě řídil šéfa Trumpovy kampaně

16. 4. 2021 / Karel Dolejší

V odůvodnění ministerstvo mj. uvádí: "Kilimnik provided the Russian Intelligence Services with sensitive information on polling and campaign strategy" (Kilimnik poskytoval ruským zpravodajským službám citlivé informace o průzkumech a kampaňové strategii).

Faktem ale je, že Konstantin Kilimnik se v těsné blízkosti bývalého šéfa Trumpovy volební kampaně Paula Manaforta, který mu prokazatelně předával citlivé informace o amerických volbách (a který byl v roce 2019 odsouzen na 7,5 roku do vězení za daňové podvody) pohyboval řadu let.

S největší pravděpodobností tento ruský zpravodajec v kauze Manafort fungoval jako tzv. оперативный работник, tzn. osoba, která řídila Manaforta podle požadavků Moskvy.

Kreml si musí být vědom toho, že po Trumpově volební porážce zůstává jen otázkou času, kdy Bidenova administrativa zohlední celé Muellerovo vyšetřování vazeb mezi Trumpovou kampaní a ruskými zpravodajskými službami.

Představa, že se v současnosti tak hluboce poškozené americko-ruské vztahy podaří nějak jednorázově "urovnat", dokonce snad na summitu v Praze - během nějž by musela nevyhnutelně vyjít najevo mimořádně nepříznivá osobní chemie obou prezidentů - patří samozřejmě do říše Hamáčkových pohádek, v níž Sputnik V zachraňuje Českou republiku, Rosatom českou energetiku a Čínská strana sociálně demagogická chrání obyčejné lidi před divokým kapitalismem...