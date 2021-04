18. 4. 2021 / František Řezáč

ČSSD byla založena jako dělnická strana. To byla její hlavní charakteristika: Zastupovat zájmy pracující třídy. Byla tři pilíře: Strana, odbory, tělovýchova DTJ, která plnila jako Sokol i kulturní úlohu zejména na venkově.







Dalším aspektem bylo vzdělávání dospělých, právě v MDA, kterou pomáhal postavit na nohy tehdejší profesor T.G. Masaryk. Že dnes už není třída pracujících a že takové strany není třeba, to jsou pohádky dědečka Klause a jeho institutu. Právě naopak.







ČSSD se pod vedením "akademiků" odtržených od života této role dobrovolně vzdala. Stala se z ní maketa politické strany a role "tatíčka pracujících" se ujal baťovský oligarcha.







ČSSD mu přicmrrndává a marně pokřikuje, že to co on dělá, chtějí oni vlastně taky. Nikdo už to těm inženýrkům, magistříkům a doktůrkům nevěří.







Každý úpadek může být začátkem budoucího vzestupu. Ale chce to práci a především návrat mezi lidi, kteří takovou stranu potřebují. My ze starší generace jsem mohli pracovat a taky varovat. To jsem při hlasování o změně názvu MDA na MDA udělal a byl proti. Nyní se už můžeme jenom dívat.







Co bude dál, příteli Hamáčku? Krysy opouštějí loď. Žádná škoda..!