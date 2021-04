Takhle se prchá, Mazánci?!

16. 4. 2021 / Petr Haraším

Měli bychom hromadně doufat, že se všichni školáci do lavic navrátí nejpozději v září tohoto roku. Koncem srpna budeme se smutkem připomínat první rok od Babišova nápadu strhat všem roušky, protože jsme přeci ten covid porazili, když jsme „bestovní“. S volbami to nemá nic společného, to si nesmíte myslet.

Do školy pomalu, zlehka, po špičkách, ať se chuděra osamělá nevyděsí. Návrat žáčků, žákyň, studentek a studentů bude pomalý, mírný v mezích covidových, ale jedná se o návrat už pokročile trvalý. Brazilská mutace nás určitě, prosím, mine. Děti a mládež se do lavic dokonce i těší, což je mnohým věc neznámá a pro mnohé i nemyslitelná až děsivá.

Očkování učitelů a ostatních školních zaměstnanců je proces zdlouhavý, zatím se podařilo naočkovat 120 tisíc uchazečů první dávkou, oběma dávkami pak jen kolem 50 tisíc zájemců. Do registračního portálu se s nadějí zaregistrovalo 65 až 70 % z (215 tisíc), což znamená, že minimálně 95 tisíc zaregistrovaných stále čeká, stále čeká. Z čísel vyplývá, že až 35 % zaměstnanců škol se očkování z různých důvodů vyhýbá. Mnohem závažnější je fakt, že podle výzkumů organizace Člověk v tísni naivní pětina učitelů věří. Věří na škodlivost vakcín a nevhodnost očkování. Desetina pak věří v ubohé a primitivní konspirační teorie, např. o tom, že nás mocní čipují, ovládají a manipulují, přičemž já bezelstný si myslel, že učitelé žáky vyučují kritickému myšlení. Mnozí z nich by měli zalistovat v knize Kritické myšlení snadno a rychle. Zaměstnanci škol se budou i nadále testovat vnucenou čínskou předraženou nekvalitou.

Návrat do škol, i přes počáteční rozpaky pana premiéra a přes jeho podivování nad nutností dodržovat epidemiologická nařízení v okresech, je pozvolný. Záležet bude na možném šíření, nebo naopak nešíření covidu v daném okrese, zamává s ním snad i roztodivné písmenko R, které irituje současného premiéra. Hodnotit se mají i další příznaky šíření covidu. Předškoláci míří do školek, první stupeň si zvesela projde rotací, druhý stupeň dostává možnost konzultovat nauku ve škole ve skupině až šesti žáků. Další pondělí pak nastoupí středoškoláci, vošáci, konzervatoristé a vysokoškoláci posledních ročníků do laboratoří. Umělecké a jazykové školy mají dovolenou výuku 1/1. Druhý stupeň základních škol se pustí do rotace později, leda že by ne. Ministerstvo aktuálně nástup dalších žáků a studentů posunuje minimálně o týden. Od pondělí budou mít navíc studenti posledního ročníku střední školy a ti, kteří mají nesnáze s prospěchem, možnost individuálních konzultací v maximálním počtu šesti osob

Teoretická výuka na středních školách nemá prioritu, praxe je důležitější. Tělocvik nepovolí, a to i přesto, že drobotina přibývá na váze. Děti se mají vyskytovat ryze stejnorodě, takže smíšené tělocviky zatím zapovězeny. Hodina tělocviku po roce domácnění bude zážitek, jak pro děti, tak pro ubohé učitele. Doufám, že učitel nalezne soucit a nevyžene nešťastníky na ovál, kde hodlá nacvičovat „prchot“ o překot. A prosím kotoul, stojku, nebo dokonce přeskok přes kozu z humánních důvodů přesunout na příští rok únor, březen. Děkuji.

Testování dětí ve školách má být zatím dvakrát týdně a bude děsná zábava. Zvláštní místnost snad, možná bude stačit venkovní prostor, menší děti za přítomnosti rodičů, větší sami za dohledu učitele a asistenta. Hlavní hygienička Svrčinová (10/20) jásá, neboť děti ve školce projevily přirozený talent všech dětí a šťourání v nosíku zvládají na jedna hvězda s obrázkem prasátka k tomu navíc. Platnost nošení roušek a respirátorů (věk nad 15) trvá beze změny dál. Ještě že je prozřetelní dovedně nakoupili a že nefungují, dejte s tím už pokoj. Takhle dohoda přeci nezněla. Čechy, Morava a Slezsko, protřepat a hlavně testy nemíchat. Čechy tůdle ty, Morava támhle ty, které jsou horší, ale zato složitější a Slezsko, koho zajímá Slezsko? Jinými slovy pana Stormare z filmu Armageddon , „vsjo ravno, všechno je to stejná čína“. Školy mají možnost uplatnit i PCR testy, ovšem musí si je hradit ze svého. V Praze zkoušejí variantu zvanou „pooling“, testování více PCR testů zároveň..

Studenti čtvrtého ročníku zdravotních škol, kteří „odmakali“ víc než 160 hodin, nemusejí skládat didaktické testy. Museli ovšem pomáhat v nemocnicích, školní praxe se nepočítá. Dle ministerstva se mají rozhodnout jednotlivé školy. Takže, aby nemuseli na didaktické testy, tak absolvují praxi a ještě 160 hodin odpracovat jako brigádu. Praxe je neplacená. Splnit 160 hodin je důležité do 17. května. Následující věty bude třeba vyložit „soudružsky“ správně… „Výkon praktického vyučování není výkonem práce, který by se mohl započítávat do 160 hodin. Zároveň však platí, že pokud škola uznala výkon práce konaný jako pracovní povinnost, nebo v pracovním vztahu nebo dobrovolně jako praktické vyučování, počítá se takto vykonaná práce do limitu.“ Aneb není práce jako práce.

Rozumím tomu správně, že si každá škola sama rozhodne? To nedopadne dobře. Zdravotní školy se teoretické výuce moc nevěnují, je ovšem pochopitelné, že pomoc přepracovaným nemocnicím přijde vhod. Od počátku školního roku mají dva dny praxe a po zbytek školního týdne distanční studium. Pro pana Dlouhého, opravdu nejsou na prázdninách. Aktuálně v Ostravě (třetí ročník) prochází pětitýdenní praxí a na teoretickou přípravu není času nazbyt. Po skončení této pětitýdenní praxe se opět vrací režim praxe dva dny v týdnu, pak následují tři dny distančního vyučování. Po teoretickém návratu do škol bude jeden den studia věnován testování studentů ovšem s tím, že ve zbylých dnech si musí ztrátu nahradit. Zvídal jsem stav očkování u studentů zdravotnické školy v Ostravě. Výsledkem je fakt, že někdo měl štěstí a byl očkován, někdo to štěstí neměl. Očkování studentů, kteří nemají 18 let, stále není ani plánováno. Studenti nad 18 let se dostávají do kontaktu s covid pozitivními. Jedna nákaza covidem z nemocnice u praktikantky se již prokázala.

Kdo netestuje, ten je za trest doma omluven a učí se doma, přičemž mu škola má poskytnout jakýsi support. Testovat se mají jen bezpříznakoví školáci. Negativní test musí předložit i u přijímacích zkoušek na střední školy.

Testy do škol, protesty za testy, testy na testy, testy na nic a raději ty jiné testy, děkujeme, odejděte a už se nevracejte.

Roušku nedáme, testovat nebude, doma bude. Mnozí rodičové předem avizují, že dítka do školy nepošlou, roušku nedají a testování je nepřípustné. Školy postaví vozové hradby, „dějebis“ se konečně uplatní a nerouškovaní neprojdou. Proklouzne jen žáček vybavený zprávou od lékaře, že jeho zbraní jest astma. Proti vozovým hradbám škol nabili rodiče právní nálože a povolali na sociálních sítích nabobtnalé bubliny. Dotčení ministři mlčí, jeden shání cestičky Sputniku, druhý počítá zisky ze spřátelené Číny a premiér maká a maká.



Kdo očekával v čínských antigenních testech návod v čínské češtině, ten se opět ve vládě odborníků zklamal. Kdo by se však rodičům divil? Nakoupili jsme totiž testy kvalitou oplývající. Záchyt pozitivních se pohybuje kolem 0.03 %, na což má vliv kvalita testů, kvalita odběrů a nevhodný způsob testování.



Laboratoř Bioinova prokázala, že umíme nakupovat u odborníků na slovo vzatých. Proč se posléze politici diví, že šmejd testy z Číny zachytí mizivé setiny procent? Když je něco nejhorší, ale zato nejdražší, tam nemůže chybět předseda Hamáček a když chybí Hamáček, najde se jiný prosťáček v červené mikině, který už ví.



Pan Blatný sice požadoval testování vhodnosti antigenních testů do škol, ale z omylu ho ihned vyvedl premiér. Stát nakupované testy do škol jednoduše netestoval, jak si přáli Zeman i jeho přítel Tvrdík. Hamáček vinu hází pochopitelně na ne ministra Blatného, přičemž už zapomněl na to, že testy od Tvrdíkem vybraných dodavatelů vychvaloval až do nekonečna a ještě dál. O Hamáčkových upřímných nákupech ještě uslyšíme, doktor Rath na přítele netrpělivě čeká. Testy bez kvality se už postarají o bezpečnost dětí školou povinných. Lepu Medical a Singclean nezklamaly. Nedůvěryhodné výsledky můžou poslat český stát do pandemických zákrut.



Kdo by si naivně myslel, že náš stát provedl nějaké testy, než pro dítka testy nakoupil, ten by sám test potřeboval. Ke kritice se přidal i bývalý ministr zdravotnictví Němeček, premiérův oblíbenec, a označil je za šmejdy, ty testy nikoli politiky, ačkoli i když.



Školáky testujeme povinně dvakráte týdně, ohniska pandemie v továrnách se testují jen jednou týdně. Na montovny si sahat nedáme, i kdyby to znamenalo zrychlený návrat do normálu.



Po úspěších s antigeny ve školách je nasnadě, že bude mnohem prospěšnější přejít na PCR testy. Nabídky se pohybují kolem 150Kč (dle Arenbergera), ale je to hudba budoucnosti, protože nejsme připraveni, jako bychom někdy na něco připraveni byli.



Vlastně asi jsme byli, když mistr Arenberger požadoval i testy z ehm… stolice a hlenu. No, co se na to dá říct? Že by česko-čínská komora, nebo čínsko-česká komora, nebo čínsko-čínská Camora dostala nabídku od čínských výrobců, která se neodmítá? Naštěstí zasáhl ministr Plaga a kulantně naznačil Arenbergerovi, že je debil. Testy se tak trochu zpozdí, nicméně při jejich kvalitě to žádná škoda nebude.



Pan Švagr musí rychle zprocesovat dodávky 5,6 milionů testů. Dodání maximálně do třetího května. Dodavatel bude mít cca 5 až 6 dní na objednání, dopravu a další nezbytnosti. Navíc si ministerstvo trvá na testech dodaných testů. Zda se bude testovat či netestovat, toť otázka. Možná zvolíme českou zkratku, kdy se bude lišácky vybírat tak, aby to klaplo a otestované testy byly připraveny dřív, než bude vyhlášen vítěz tendru.



V Německu cestu našli, ale na nás si ti „Germáni“ nebudou vyskakovat a ne že jo. U nás takové novoty nechceme, nechceme, my to umíme jinak.



Zajímavá je další část rozhovoru s panem Švagrem, který říká, že oba dosavadní čínské testy jsou na špici kvality, čemuž ovšem odporuje laboratoř Bioinova.



Pan Plaga požaduje do konce školního roku dodat 14,4 milionů dalších testů, zatím máme k dispozici cca 7,6 milionů testů. Pěkný výdělek pro dodavatele, pěkný prodělek pro ostatní občany. Trocha nedávné historie a trocha futurologie. První várku od mazaného tardigradu z pročínského hradu přinesl nejmenovaným zisk v desítkách milionů. Další dodávka opět problematická a firma Masanta musela s prosíkem na příslušná místa, aby nám bylo dovoleno si koupit testy šmejdy pro naše děti. Ta další už od počátku zdá se býti prohnilá. V pátek pan Plaga napomíná pana ministra zdravotnictví, aby ráčil upravit požadavky a, prosím, nebrat ty nevábné testy z Číny.



Tři dny se nic nedělo a v pondělí ráno pan Švagr dostal upravené zadání. Nemakáme, nestíháme, nedodáme a přes víkend dejte pokoj. Ministra Plagu o novém typu testů zapomněli informovat a kdyby nezasáhl pan Švagr, inu mohlo být opravdu zaděláno na pitomost roku. Resort zdravotnictví udělil stovkám firem výjimky, aniž zkoumal, zda mají věrohodné glejty o účinnosti testů. A kde by je jako vzali? V Číně? Bylo by to totiž moc drahé (miliardy sem, miliardy tam) a zdlouhavé (rok sem, rok tam).

Nezbývá si přát, než aby mazánci, kteří si umí dobře namazat kapsy, neuměli až tak dobře prchat.

Čerpáno z veřejných zdrojů.