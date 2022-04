Smrt plurality v jejím bezhraničním rozšiřování

28. 4. 2022 / Bohumil Kartous

Nedovedu pochopit, kolik pomatenců zaměňuje svobodu slova s šířením manipulativní a lživé propagandy během výuky na základní škole. Navrch vytasí jako ekvivalent předlistopadový disent umlčovaný totalitním režimem, aby učitelku, která jedná v rozporu se zákony demokratické země a blábolí ve prospěch jiné diktatury brutálně umlčující opozici, postavili do role disentu. Naprosté popření jakéhokoliv smyslu ve prospěch pocitu, že je třeba vyjádřit znepokojení a “názor” vyvěrající z neschopnosti srovnat si základní předpoklady k úvaze. Nicméně i tak se najdou media, která podobné nesmysly vydají v rámci “plurality názorů”. Děsivé. Nedovedu pochopit, kolik pomatenců zaměňuje svobodu slova s šířením manipulativní a lživé propagandy během výuky na základní škole. Navrch vytasí jako ekvivalent předlistopadový disent umlčovaný totalitním režimem, aby učitelku, která jedná v rozporu se zákony demokratické země a blábolí ve prospěch jiné diktatury brutálně umlčující opozici, postavili do role disentu. Naprosté popření jakéhokoliv smyslu ve prospěch pocitu, že je třeba vyjádřit znepokojení a “názor” vyvěrající z neschopnosti srovnat si základní předpoklady k úvaze. Nicméně i tak se najdou media, která podobné nesmysly vydají v rámci “plurality názorů”. Děsivé.

Reaguju na případ učitelky, která žákům na základní škole - v hodině českého jazyka - podala vysvětlení války na Ukrajině v podání kremelského propagandistického aparátu s několika vstupy z české dezinformační scény. Ta je ostatně, dle doloženého tvrzení učitelky, zdrojem jejího názoru. Případ byl dostatečně popsán v reportáži Seznam Zpráv. Učitelka byla na základě zjištěných zkušeností (celé její expozé bylo nahráno žákem školy) vedením školy postavena mimo výkon svého zaměstnání na základě pracovněprávní úpravy, která pro podobné případy vytváří možnost tzv. překážek. Vedení školy má přitom oporu ve skutečnosti, že učitelka je důvodně podezřelá z hrubého porušení pracovních povinností v roli pedagožky, jak dokládá právník Jan Kaczor.





Následná veřejná diskuse i reakce samotné učitelky je ohromující. Učitelka je v pracovní neschopnosti, což jí umožňuje nepřijímat výpověď ze strany zaměstnavatele. Vedle toho navíc prostřednictvím své advokátky žádá o potrestání žáka za to, že její výklad nahrával. Tento samotný fakt ukazuje na těžko pochopitelnou drzost, jejímž vysvětlením může snad být pouze to, že učitelka bludům, o nichž žáky přesvědčovala, skutečně věří. Včetně relevance hrubě dezinformačního zdroje, z nějž vychází, a fantasmagorické představy o vlastnictvím ČT (pardon, učitelka mluví o "ČT1"). Do stavu hlubokého přesvědčení o pravdivosti bludů se nedostala sama, nicméně je povinností zaměstnavatele ochránit žáky před tím, aby jimi z pozice učitelky indoktrinovala žáky.





Vedle toho ale případ vzrušil veřejnost a přiměl profesionální i lidové komentátory, aby zaujali pozici. Jsem upřímně překvapen, a nedovedu pochopit, kolik z nich se jalo pohlížet na tento případ jako na zasahování do osobních svobod pod záminkou uvedenou v perexu textu, tedy že učitelka je představitelkou jakési názorové minority, disentu, jehož práva jsou potlačována většinou, nebo že je zde ústavou zakotvené právo na vyslovení lži, jak jsem se dočetl jinde.





jak jsem se snažil vysvětlit v jiném komentáři. Pro ty, kdo nejsou s to pochopit, uvedu příklad: pokud bude v hodině fyziky učitel přesvědčovat žáky, že planeta Země je plochá, pro což jim poskytne "důkaz" v podobě četných zdrojů tohoto bludu na internetu, pravděpodobně i řada podporovatelů Putina dojde k názoru, že takové jednání diskvalifikuje učitele z jeho působení. Ano, paní učitelka je nepochybně součástí svérázného disentu. Její bludy ji vedou k přesvědčení o tom, že autoritativní, lidská práva včetně svobody projevu brutálně popírající systém Ruské federace jedná v právu, nemá na výběr a my jsme povinováni na jeho agresivní jednání přistoupit. Zcela aprkazatelně přitom vychází ze zcestných a premis, které jsou ve svém jádru postaveny na lži a i když připustíme, že paní učitelka vědomě nelže, stále platí, že je přesvědčena o bludech a nemá žádné právo jimi z pozice učitelky ohrožovat žáky. Ti jí byli svěřeni do péče za předpokladu, že bude plnit své povinnosti dle zákona, což s ohledem na podporu kremelské diktatury zjevně porušuje už jen při zvážení školského zákona a z něj vyplývajícího kutikula (rámcových vzdělávacích programů), jichž je rovina se držet,. Pro ty, kdo nejsou s to pochopit, uvedu příklad: pokud bude v hodině fyziky učitel přesvědčovat žáky, že planeta Země je plochá, pro což jim poskytne "důkaz" v podobě četných zdrojů tohoto bludu na internetu, pravděpodobně i řada podporovatelů Putina dojde k názoru, že takové jednání diskvalifikuje učitele z jeho působení.





A podobně je to i s oním "právem na lež". Ano, fyzikář může na své profilu na sociální síti sdílet důkazy o plochosti Země a češtinářka může věřit v pravopis rukopisů zelenohorských i v to, že v Kyjevě neprobíhá válka, ale toto není předmětem žádné polemiky, tato tvrzení jsou v naprostém rozporu s fakty a tedy učitel nebo učitelka nemají žádné právo na to, aby o nich přesvědčovali žáky ve výuce. A pokud to dělají, jsou nezpůsobilí k pedagogické profesi a nemají ve škole co dělat.











Snaha vytvořit umělou pluralitu vede k její destrukci: Názory opřené o zjevné nepochopení či o falzum jsou součástí svobody vyjádření. Na blbost či pomatenost existuje nezadatelné právo. Předstírat, že jsou součástí kredibilní diskuse, ovšem legitimizuje jakékoliv další blábolení a vytváří zoufalý precedens, v němž se přesvědčení o plochosti Země stává nejen otázkou sobotní svobody, ale dokonce nárokem.

