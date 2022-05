Za ródinu, za sup

3. 5. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 11 minut



Předchozí ještě nemají a už na nových létají V Rusku opět objevují a vyvíjejí netradiční typy zbraní hromadného zničení. I pustili se do odvážných kousků. Vytvoříme! Kvalitativně nové druhy zbraní. Vytvoříme! Netradiční arzenál zbraní proti všem nepřátelům Ruska. Vytvoříme! Artefakty na bázi řízené energie. Vytvoříme! Kinetické zbraně, ať to znamená cokoli a zabije kohokoli. Vytvoříme! Vytrollíme „tři zákony robotiky“ imperialistického přeběhlíka pisálka Asimova. Mohl být rád, že ho nepostihl novičok. Pak naučíme v rámci našeho protinacistického tažení umělou inteligenci zabíjet lidskou populaci a robota Emila vyškolíme na vrahouna číslo 1.

Duše jako zbraň

S požehnáním Všemohoucího a Krista též všemohoucího a Kirila fašisty jako poleno dosáhneme vyvraždění všech na Ukrajině. Bojujeme duší, nikoli zbraní. Mrtvoly pohozené na ulicích a v příkopech po ústupu ruské armády vypovídají o olovu, ne o slovu božím, natož o čisté ruské duši plné nevinnosti.

Inter arma silent

Finští celníci zabavili dle západních sankcí ruské umělecké předměty. Není každý k Rusku tak vstřícný jako ta naše Zem česká. My ruským oligarchům nezabavíme, my jim ještě přidáme. Ať žije Děripaska a Strabag. Rusko bude sice konfiskovat české podniky, my jim na oplátku dovolíme vyvést z Česka klenoty. Patří bratrovi, sestře, bratranci, sestřence, dědovi, babičce, vnukovi a vnučce, pejskovi a kočičce oligarchy na sankčním seznamu, tak co? V Brně a v Ruzyni si může podnikat třeba samotný Kadirov a jeho banda, nám je to putna.

Aligatóóór

Ukrajinská armáda sestřelila další z řady ruských vrtulníků Kamov-Ka též označený jako alligator. Vzpomněl jsem si přitom na onu ostudnou kejkli kdysi proruského soudruha Miloše, který vybafl do kamery stejné slovo a za odpudivého zvuku se zapitvořil, no jako správný Miloš z páté cenové. Pochopitelně ruská média sestřelení nejmodernějšího vrtulníku za nekřesťanské ruble bude popírat a naopak bude tvrdit, že zmíněný vrtulník zlikvidoval všechny nacisty kolem a pak odjel po kolejích zpět do doku, kde se zúčastnil přehlídky. To video s panem Milošem bych do Kremlu i tak ale poslal.

Žvanírna

Ruská propaganda hlásí, že ranění a mrtví ukrajinští vojáci jsou rozporcováni na orgány a prodáváni Ukrajinou na Západ. Ještě ale v Rusku nedospěli k prohlášení, že právě ukrajinská armáda zabíjí ruské vojáky a dodává je na stůl imperialisty z „volstrítu“. Důkazy po imaginárním zvěrstvu spálí německé nacistické mobilní krematorium, které ruská propaganda viděla v záplavě ruských mobilních krematorií na Ukrajině. Co tam ta ruská bratrská spalovací pomoc dělala, netřeba dodávat.

Ostuda ostudovič ostudnyj

V Anglii nosí lidé bílou elektroniku před ruskou ambasádu, aby ruští agresoři nemuseli krást věci lidem na Ukrajině. To není ostuda, to je Carostuda. I čeští dobrovolníci by mohli hrdě organizovat veřejné sbírky pro ruské vojáky a jejich nenasytné rodiny. U pudlic by se rázem uklidilo a v nekonečné zemi světa by měli radost. I populární záchodové mísy se u popelnic najdou.

Případ Boršč

Za vše může Boršč. Po přečtení tiskové zprávy poblázněné mluvčí paní Marie jsem stále nepochopil, co ti zlí nacističtí ukrajinští kuchaři a staré ukrajinské bábušky provedli s Borščem za krutou protiruskou ohavnost. Muselo jít o velkou, zlou odpornost, že musela chrabrá ruská armáda na Ukrajinu zaútočit! Vzali snad ruským polévkovým kutilům chuť? Bude zřejmě nutné projít veškeré zákony a hledat zákon, který zakazuje Rusům na Ukrajině vařit Boršč dle vlastní chuti. Ovšem je patrno, že žádný takový neexistuje, že jde jen o další z řady nemravných ruských blekotů.

Snad nás tedy Kreml nerozpráší Satanemna atom, že vaříme svíčkovou bez kremelského požehnání a moravského „nacistického“ vrabce bez vodky. A hlavně, ať se do Kremlu, probůh, nedonese spor o kaňoura: „jestli se zelím, nebo se šípkovou“. To by nás hnali až za věčný soud.

Jen náš plyn pěkně voní

Opuchlý okupant Putin se podbízí a nabízí plyn pro zhýralou EU a říká, že je ruský nejlepší. Mají prý také dobré Olovo. A plutonium, zvlášť obohacené mohou poslat. Bez ruského plynu, ropy a huhlí v Evropě zavládne zima, mráz a bude padat sníh i v létě. Bez ruského plynu poklesne životní úroveň a s tím zkapalněným americkým klesne ještě víc. Následky odběrů kdekoli jinde než z Ruska postihnou světovou ekonomiku. Aby dodal odvahy svým slovům, přikázal vypnout plyn Polsku a Bulharsku. Je to přeci Slovan!

NATO

Trapný Medveděv nedá pokoje a stále fabuluje. Nevadí Rusku, protože on píše za Rusko, že Finsko a Švédsko vstoupí do NATO natotata. Protože bla, bla, bla, ale hlavně Rusko nemá s Finskem a Švédskem žádné územní spory. Dodal bych, že Ukrajina do roku 2013 neměla s Ruskem žádné spory rovněž. Takže, milé Finsko a Švédsko a všichni vůbec (i vy v latinské Americe) s Ruskem nemáte žádné územní spory, až do doby, kdy je najednou máte. Taková je politika Ruska. Jednoduchá a primitivní.

Všechno je naše

Judista Putin, tvor veskrze nevzhledný, požaduje a vyzývá Izrael, aby předal Rusku své území ve Starém Městě. Snad maxizloděj Putin nebude požadovat majetky i ve Starém Městě pražském. Jelikož je blázen, tak bych se nedivil. Rusko si vynucuje vydání Alexandrova nádvoří a Sergejova dvora v Izraeli. Führerovými ústy promluvil bývalý premiér Stěpašin nynější předseda Imperiální ortodoxní palestinské společnosti. Rusko si vynutí vše, co chce, slibuje ruský nájezdník v Izraeli. Když ne po dobrém, tak po zlém. Po vystoupení soudruha Lavrova je snad i v Izraeli jasné, že to myslí upřímně.

Zuřivci

V Černivihu ruské mírové síly poničily hroby ukrajinských vojáků, kteří bojovali proti Rusku za svou vlast. Ostřelovali i kostel. Ostřelovali by nemocnice, porodnice, sirotčince…, ops, vždyť to vlastně dělají veřejně a doma se tím chlubí.

Kde to roste?

Ruský politolog Savin navrhuje Ukrajině, aby: hledala a potrestala osoby rusofobní, nenávidějící ruský režim a hlavně osoby neonacistického charakteru na Ukrajině. Také musí Ukrajina poskytnout pomoc při vyšetřování bránící se ukrajinské armády, která se jistě dopustila zločinů proti ruské mírové armádě a proti ukrajinským občanům. Všechny ukrajinské úřady musí vydat veškeré dokumenty o Ukrajincích, kteří jsou k Rusku přátelští, či jsou v ruské okupační pravoslavné církvi. Dále musí předat veškerý ukrajinský majetek, který bude použit (pokud po ruském rozkradení ještě něco zbude) k nápravě Ruskem zničené Ukrajiny. Ukrajina musí donutit Západ, aby zhýralý Západ zrušil veškeré sankce proti Rusku.

Kreml se vzteká

Rusko dokáže ronit krokodýlí slzy za neúčast svých sportovců na Wimbledonu, ale za mrtvé na Ukrajině se nestydí a žádá víc. Rusko nazývá zákaz účasti ruských sportovců na mezinárodní scéně sportovním holokaustem. Srbský covidový přeborník se také přidal a cítí se být pohoršen a nechápe, proč to svět Rusku dělá.

Komářice

Ostravská komunistka pomlouvá Ukrajinky. Ukrajinky kradou prý víc než komunisti. Boty zkoušely, až vyzkoušely a z prodejny prchly. Důkazy nemá, nebyla tam, ale sousedka Máňa povídala. Prodavačky z dotyčné prodejny o ničem neví. V předsametové době by viděly, jak rychle by viděly. Orgán nečinný v trestním řízení je klidný, o pomluvu nejde a tak se komunistické lži mohou volně šířit dál a bujet.

Bílé tenisky já mám

V Moskvě zatkli člověka kvůli barevné kombinaci tenisek. Nějaký paragraf se našel a pokuta byla jasná. Barevná teniska značí pomlouvání slavné ruské armády. Kreml poslal nótu Tvůrci vesmíru a že si v Kremlu již dál nepřejí, aby barva žlutá a modrá byly i nadále součásti vesmíru.

Nět

Komáři zuří, že místo oslav dobytí Československa Rudou armádou bude náhradní program. Nač každoročně ostatně připomínat rudé zloděje svobody a demokracie? Ať si Komár bzučí vzteky. Historii může otrávit, ale nezmění ji. Ovšem nepoučitelným Komárům a ruským agresorům nikdo nezakazuje promenádu s buřtem věnců, cibulí v hubě a láhví vodky u památníku včerejších rudých osvoboditelů. Pochopitelně i mladí komáříčci se slzou v oku vzpomínají na doby, kdy jim okupanti z rudé armády přinesli 45 let vlády.

Most

Konečně chce Ukrajina shodit ilegální ruský most vedoucí na ukradený Krym. Držím palce. Ještě lepší by bylo, kdyby tam zrovna řidič kamionu soudruh Putin řídil kamion. Peskov okamžitě chytil zuřivost prvního stupně. K smíchu jsou ruské výkřiky, že by se jednalo o teroristický útok. Páchat terorismus smí jen Rusko, Rusko smí shazovat ukrajinské mosty.

To se nesmí!

Ukrajinský kouzelník si posvítil na vyděračská data ruské kybernetické vyděračské skupiny a odklonil na světlou stranu síly ransomware Conti. Pravda, odklonil ještě pár dalších maličkostí. Zdrojové kódy, organizace útoků, bitcoinové peněženky a komu patří či organizační struktury ruských hackerů.

To je jedna část příběhu. Expert vše poctivě dal k dispozici na síť. Protiruské hackerské hnutí pak ukradené postupy upravily tak, že naprogramovali, jak útočit na ruské cíle a Rusku jejich zlo vrátily. Zlovir aktuálně zatápí ruským institucím a soukromým firmám. Napadený se musí obrátit na Anonymous a prosit o odblokovací kódy. Skupina NB65, která si toto dovolila, veškeré peníze od Ruska pošle na Ukrajinu. Kdo nezaplatí, ten přijde o data a ještě mu na obrazovce bude znít pravda o ruské agresi a uvidí ruské válečné zločiny v přímém přenosu.

Mistr Lež

Opuchlý Putin lže stále víc. Ano, zdálo se, že nelze, ale lze. V Buče jsme nebyli, víme, kdo vraždil, ale neřekneme nic a důkazy nepotřebujeme, lže slavný prezident Ruska. Na Azovstal neútočíme! Ukrajinci se nám tam nechtějí vzdát a drží jako rukojmí ukrajinské občany. Jsou jako teroristé!

Homosatan

V Mariupolu odhalili investigativní novináři ruského původu doupě zla. Podléhá přímo Bidenovi a odehrávaly se tam pod pláštíkem samotného Satana velké prostopášnosti. Důkazů opět netřeba, soudruh novinář viděl tabulku u vchodu, což v Rusku stačí jako potvrzení pravdy. Spatří cedulku na zdi domu, ale nevidí, že Rusko celý Mariupol srovnalo se zemí. Nevidí, že ruská armáda za humny Mariupolu kope masové hroby a plní je ruskou vinou. Tomu se říká ruská slepota. A ta je téměř neléčitelná.



Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

0