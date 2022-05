O zdrojích "zvláštní" ruské duchovnosti: Psychologická kompenzace bídy a bezpráví

4. 5. 2022

Široká podpora myšlenky, že Rusko jde svou "zvláštní cestou", je psychologickou kompenzací chudoby a bezpráví, které lidé v této zemi pociťují až příliš často, píše říká Marina Šapovalovová. Nikdo nevydrží dlouho cítit se tak nedůležitý a ohrožený - a představa, že je součástí něčeho "zvláštního", tyto pocity vynahrazuje.

Víra, že Rusko je na zvláštní cestě, má různá jména – představa Moskvy jako "třetího Říma", představa, že SSSR vede svět k budování komunismu, a přesvědčení, že Rusko jde svou "zvláštní cestě" – ale existuje jeden společný zdroj toho všeho.

V průběhu 90. let se v tomto smyslu pro drtivou většinu obyvatel Ruské federace nic nezměnilo. Ale protože nespravedlnost a chudoba byly ještě zřetelnější, touha po nějaké kompenzaci v kolektivní identifikaci se zemí vzrostla.

A to znamenalo, že jednotlivci byli ještě více připraveni ponořit své osobnosti do nějakého kolektivního "my", které by mohlo poskytnout domnělou spásu kvůli zvláštní a jedinečné roli země jako celku - a vložit svou víru ve vůdce jako ztělesnění této zvláštní jednoty.

V důsledku toho když lidé začali mít pocit, že jsou stále více "ničím", začali věřit, že "my" přece musí "něco znamenat" - a to něco zvláštního, mesiášského, být zdrojem spásy. Rusové zapomněli, že spása je vždy osobní a nikdy kolektivní - a že věřit v opak znamená upadnout do "satanské pasti".

Jedinou cestou z této pasti je překonat chudobu a bezpráví a zaměřit se na jednotlivce, kterým se daří lépe, spíše než na kolektiv, který ignoruje tragédie těchto jednotlivců ve jménu nějakého mytického společenství, jež ospravedlňuje nebo alespoň omlouvá tragédie jednotlivých lidí.

