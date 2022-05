Tisková zpráva:

Právní stát musíme řešit hned, shodli se europoslanci. Maďarsku a Polsku hrozí konec dotací

6. 5. 2022

čas čtení 2 minuty

Europoslanci schválili rezoluci, ve které upozornili na porušování zásad právního státu v Maďarsku a v Polsku. Tamní vlády Evropské komise nerespektují základní evropské hodnoty, kvůli čemuž jim hrozí odebrání části rozpočtu Evropské unie. Právě k tomu ostatně europoslanci v rezoluci také vyzvali.

„Polsko a Maďarsko dlouhodobě porušují základní lidská práva, rozvracejí svobodná média, a navíc čachrují s evropskými penězi, často do kapes místních oligarchů, kam rozhodně nepatří. Všechny tyto prohřešky proti demokratickým principům musíme řešit. Jsem rád, že Unie již spustila řízení o právním státu právě s Maďarskem, kde je situace vážná. Potřebujeme být ale podobně důslední ve všech případech, tudíž stejně tak bychom měli přistupovat například právě k Polsku,“ říká pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Ten se stejně jako jeho kolega europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja ohrazuje vůči výrokům některých politiků, podle kterých je právní stát téma pro klidnější časy. „Oceňuji obrovskou pomoc, kterou polská vláda poskytla a nadále poskytuje Ukrajině. Nesmíme ale zavírat oči před tím, že v Polsku dochází k pošlapávání zásad právního státu. Rozhodně nesouhlasím s tím, že bychom tento problém měli řešit později. Ovlivňování justice, umlčování opozice, utlačování menšin a svobody médií do demokratické Evropy zkrátka nepatří,“ říká Kolaja.

„Český premiér svým prohlášením podkopává evropské hodnoty, spojuje-li se s polským a maďarským premiérem. A je to prakticky plivnutí do tváře tamním obyvatelům, jejichž práva jsou často citelně zasažena,“ doplňuje Peksa. „Evropa čelí rozpínavosti Putinova režimu, který se drží u moci právě díky ukrajování lidských práv a občanských svobod. Evropa by proto měla stát silněji než kdy dříve na demokratických principech a hodnotách, které ji utvářejí. Pokud to tak nebude, zapíšeme se do dějin jako pokrytci, kteří kázali vodu, ale pili víno,” uzavírá Kolaja.

Podle dnešní rezoluce by neměla Evropská komise ani Rada schvalovat národní plány obnovy pro Polsko a Maďarsko, dokud tyto země nesplní dané podmínky. Europoslanci upozorňují také na rozsudky Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva.

0