"Druhou frontu proti Západu" si Rusko nemůže dovolit

9. 5. 2022

čas čtení 1 minuta

Mnoho stejných ruských představitelů, kteří předpovídali Blitzkrieg na Ukrajině, nyní hovoří o lehkosti, s jakou by se ruské síly mohly vypořádat s Polskem a pobaltskými zeměmi. Ale odpor tam by byl mnohem větší a proto Rusko nemůže riskovat otevření druhé fronty ve válce se Západem, říká Michail Chodarjonok.

Bývalý vysoký úředník hlavní operační správy ruského generálního štábu, který vzbudil pozornost dříve, když řekl, že válka na Ukrajině nebude procházka, nyní varuje před jakýmkoli ruským útokem na NATO.

Před zahájením ukrajinské speciální operace jsem varoval, že žádná blesková válka nebo snadný pochod k vítězství nebudou, a nabídl jsem to, co jsou podle mého názoru závažné důvody pro tento závěr. Čas ukázal, že jsem měl pravdu.

Ale bohužel ti, kteří toto varování ignorovali, se nyní znovu zabývají fantaziemi o tom, co může ruská armáda udělat. Zapomněli na některé důležité skutečnosti. Útok na Polsko nebo pobaltské země by otevřel druhou frontu ve válce, kde Ukrajina samotná nás dostatečně vyčerpává.

Západ nyní dodává Ukrajině zbraně, ale nejsou to ty nejlepší zbraně, které má, říká Chodarjonok. Ty už odešly do Polska a pobaltských zemí. Vzhledem k ruským potížím v boji proti starším zbraním by se zastánci druhé fronty měli zamyslet nad tím, o kolik horší bude boj proti tomu nejlepšímu, co Západ může nabídnout.

Zdroj v ruštině: ZDE

