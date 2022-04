Rozhovor Britských listů 489. Měli by se Ukrajinci vzdát?

29. 4. 2022

Od 24. února 2022, kdy Putin brutálně napadl Ukrajinu, se Češi většinou stavěli vůči ukrajinským uprchlíkům relativně vstřícně, ovšem ty postoje se začínají měnit. Jak a co by měla Česká republika dělat a jak by se Češi měli chovat tváří v tvář nejvážnější hrozbě bezpečnosti jejich země, jaká vznikla od konce druhé světové války. A měli by se Ukrajinci Putinovi vzdát? O tom hovoří Jan Čulík se zbrojním expertem Britských listů, redaktorem Karlem Dolejším. vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 29. dubna 2022.











