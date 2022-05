Obránci Mariupolu: Lepší zemřít vestoje, nežli žít na kolenou

13. 5. 2022 / Karel Dolejší

Bylo by snad pro obránce Mariupolu hanbou se vzdát? Poté, co předvedli v boji prakticky od samého počátku války jistě nikoliv. Zbývají nicméně určitá "ale".



Možná si ještě vzpomenete na mezinárodní skandál s leteckým pirátstvím Lukašenkova běloruského režimu. Terčem únosu byl opoziční žurnalista Raman Pratasevič.

Už se ale příliš nepíše o tom, že Lukašenkovi kati posléze Prataseviče mučením zlomili a udělali z něj zdánlivě nedocenitelný propagandistický nástroj. V běloruské televizi vystupuje tento zničený muž s nesmyslnými prohlášeními, která mají diskreditovat běloruskou opozici a její západní podporu. Kdysi statečný člověk, kterému možná vyhrožovali i mučením snoubenky (odsouzené k šestiletému vězení), se za mřížemi proměnil v šedivý stín sebe sama. Jakoby se stal pouhou ilustrací závěrečných pasáží Orwellova románu 1984.

Začal plnit politickou objednávku pojmenovanou kdysi sovětským disidentem Anatolijem Marčenkem: Žij jako všichni.

Možná to někoho překvapí, ale čelit nepříteli se zbraní v ruce, byť v naprosto nerovném boji, je pořád ještě mnohem lepší variantou, než se nechat v temné kobce bez vyhlídky na jakýkoliv účinný odpor certifikovanými sadisty postupně proměnit v bezmocný uzlíček nervů.

RU: We are the liberators. All war crimes are provocations of SAS operators. But this guy here, we tortured him because he deserved it, so it was ok this time. pic.twitter.com/PQ5sqIAObq