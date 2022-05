Vade retro, Duka!

16. 5. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 7 minut





Bible mnohokrát varuje před falešnými proroky. Ti by se vydávali za křesťany, ale ve skutečnosti by šířili pravý opak toho, co Ježíš hájil. Pražský arcibiskup Duka šířil nenávist a choval se jako krajně pravicový politik, místo aby reprezentoval skutečné zásady připisované Kristu. Místo aby se snažil Čechy sjednocovat, vybral si okrajovou extremistickou ideologii a nasadil pro ni všechny své síly. Jasným důkazem jeho krajně pravicového politického angažmá je, že neodsoudil Josefa Nerušila, který s ním přímo spolupracoval jako osoba odpovědná za jeho příspěvky na sociálních sítích, když se "Pepa" stal kandidátem rasistické a homofobní strany Tomia Okamury.

Bible mnohokrát varuje před falešnými proroky. Ti by se vydávali za křesťany, ale ve skutečnosti by šířili pravý opak toho, co Ježíš hájil. Pražský arcibiskup Duka šířil nenávist a choval se jako krajně pravicový politik, místo aby reprezentoval skutečné zásady připisované Kristu. Místo aby se snažil Čechy sjednocovat, vybral si okrajovou extremistickou ideologii a nasadil pro ni všechny své síly. Jasným důkazem jeho krajně pravicového politického angažmá je, že neodsoudil Josefa Nerušila, který s ním přímo spolupracoval jako osoba odpovědná za jeho příspěvky na sociálních sítích, když se "Pepa" stal kandidátem rasistické a homofobní strany Tomia Okamury.



Dominik Duka se stal hlasem extremistů z kruhů nenávistných krajně pravicových primitivů a blízkým spojencem fašizující rétoriky prezidenta Miloše Zemana. Otevřeně a bez jakýchkoli následků zradil své křesťanské hodnoty. Spolu se svým blízkým přítelem a osobním asistentem, knězem Milanem Badalem, jehož až příliš důvěrný vztah s Nerušilem odhalili různí svědci, například Tomáš Halík, Ondřej Líška a Martin C. Putna, Duka pomáhal zostudit Českou republiku ve světě.



"Košer" však není ani volba olomouckého Jana Graubnera jako jeho náhradníka.



S Graubnerem jsem se seznámil v roce 2001 poté, co mě v redakci časopisu, který jsem řídil, navštívila samozvaná oběť sexuálního zneužívání jedním knězem. Mladý muž studoval v katolickém semináři, aby se sám stal knězem, ale ztratil víru poté, co zjistil, že nikdo z mocenských struktur církve nechce udělat nic pro potrestání kněze, který ho sexuálně zneužil. Graubner se ke mně i k oběti choval odmítavě a ujistil se, abych pochopil, že seminaristu bránit nebude. Jeho naprostý nedostatek solidarity a zjevný chlad ukazovaly na cynismus, který je neslučitelný s Ježíšovými přikázáními.





Po letech jsem začal chodit s Petrem L., třiatřicetiletým (tehdy) mužem, který žil v manželském svazku s jedním slovenským knězem, jenž bydlel v Šumperku. Byli spolu od doby, kdy byl Petr čtrnáctiletým chlapcem (!!!), a to v době, kdy knězi bylo už 46 let. Poté, co se Petr stal pro svého milence, který zjevně dával přednost nezletilým, příliš starý, zůstali spolu v tzv. otevřeném vztahu (kdy oba mohli mít paralelní sexuální vztahy, ale dál bydleli spolu).







Tento kněz se stal kanonickým soudcem, což znamená, že případy jako ten seminaristy, který se stal obětí sexuálního zneužívání od kněze, posuzoval on. Přemýšlel jsem, jak je možné, že člověk, který dělá přesně to, co má soudit, má tuto práci... Jen mi bylo jasnější, že se katolická církev se chová jako mafie, která chrání své vlastní lidi.



0

553

Jednou, když jsem zůstal sám v jejich pražském bytě nedaleko Karlova náměstí, jsem se rozhodl podívat se do obrovské skříně, kde byly uloženy tisíce případů kanonického tribunálu. Zjistil jsem, že naprosto všechny případy byly zamítnuty. Nakonec jsem našel konkrétní případ onoho mladíka, který mě před deseti lety požádal o pomoc. Všiml jsem si, že k "soudním" spisům byla připojena ručně psaná poznámka, v níž se v podstatě uvádělo, že žalobci je třeba pod stolem nabídnout určitou finanční částku, aby proces zastavil. Byly pod ní podepsány iniciály J. G..Konfrontoval jsem s tím Petra L. a brzy nato mě přepadla dvojice mužů, kteří mi řekli, že jsou z řádu Lazara a že pokud budu dál strkat nos do vnitřních záležitostí církve, budu díky jejich konexím deportován. Petr se mnou ukončil románek a zanedlouho mi skutečně bylo zamítnuto prodloužení víza, přestože jsem byl šéfredaktorem dvanácti časopisů a jedněch novin v České republice a na rozdíl od většiny cizinců mluvím česky a velmi dobře se vyznám ve všem, co se týká Čechů a češství. Musel jsem na několik měsíců opustit zemi a využít všech svých kontaktů, abych znovu dostal české vízum.Katolická církev byla po staletí zdrojem diskriminace a předsudků vůči ženám, homosexuálům, židům a muslimům. Teprve nedávno, se zvolením papeže Františka, byl tento fanatismus výrazněji omezen, i když se zdá, že jen na vrcholu Vatikánu, ale ne v zaostalých místech, jako je Česká republika.Kontaktoval jsem vysoce postaveného kněze z Vatikánu, který mi pomohl vyloučit španělského kněze Juana Manuela Rodrigueze Martina poté, co jsem se na něj obrátil s důkazy, že si zmíněný kněz vyměňuje sexuální zprávy a videa s mým přítelem (https://blisty.cz/art/93026-zlodej-krici-chytte-zlodeje.html ). Tento zdroj mi sdělil, že Vatikán si Graubnera vybral pouze jako přestupní stanici, než tam dosadí liberálnějšího kněze (Graubnerovi je 73 let, takže na této pozici bude jen dva roky, kdy pak má odejít, protože jeho věk dosáhne limitu pro tuto práci).Podle mého zdroje papež souhlasil s doporučením svých východoevropských poradců (ano, pro většinu lidí je Česká republika stále považována za východoevropskou, a ne za součást střední Evropy, jak si mnozí přejí), že bude lepší nevzbudit hněv stále velmi silné krajní pravice - spousta z nich se vydává za velmi silně věřící a za vyznavače křesťanství - a raději jmenovat někoho konzervativního než vybrat někoho, kdo je více v souladu s argentinským pontifikem.Katolická církev se nějak vymanila z toho, že je považována za nebezpečnou organizaci, přestože isíce a tisíce případů sexuálního zneužívání obětí a pedofilie, nemluvě o potratech a vraždách dětí a původních obyvatel, jako například v Kanadě, byly prokázány u soudů a byly potrestány miliardovými pokutami a odškodněním. Jakákoli jiná instituce s tak otřesnou a rozsáhlou kriminální minulostí by byla dávno zavržena a široce odsouzena. Bohužel se pedofilové po stovky let skrývali pod sutanami, aby mohli beztrestně páchat své zločiny.Sám Duka byl notoricky známý popírač sexuálních trestných činů kněží ( https://blisty.cz/art/94462-pro-kardinala-duku-vyzva-od-obeti-sexualniho-zneuzivani-v-katolicke-cirkvi-v-cr.html ). Tento jeho šokující postoj byl zradou jeho údajných křesťanských hodnot i oběti děsivých sexuálních zločinů, které zničily život nezjištěnému obrovskému počtu duší.Doufejme, že papež František se pokusí tento nekřesťanský kurz Vatikánu změnit, i když mu v tom možná zabrání jeho stáří a stále se prohlubující zdravotní problémy.Dominik Duka mezitím, přestože mu otevřeně nekřesťanské chování prošlo, opouští svou mocenskou pozici a vstupuje do útrob dějin jako fanatik, který nebyl solidární s oběťmi sexuálních zločinů, jež měl pod nosem. Pokud má Bible pravdu, pak ho možná uvidíme v pekle... Vade retro!