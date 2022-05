Znovu rasismus v České televizi

18. 5. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 9 minut

Kdy pochopí Česká veřejnoprávní televize, že nezvat do pořadů odborníky na romskou a sociální problematiku a nechat mluvit pouze „politiky“ ve svých zásadních pořadech („Události, komentáře“, „ Otázky Václava Moravce “ ) - je cesta do pekel… „Klademe dlouhodobě špatné otázky, a proto dostáváme špatné odpovědi“ (Tomáš Hirt, antropolog) 17. 5. 2022 opět v Událostech/ komentářích totéž jako minulý týden: Hřib, Rakušan a moderátor Železný, zástupce ukrajinských Romů: Nikdo. Takže opět, o nás bez nás, milí ukrajinští Romové (ani v nejmenším nepodezřívám z jakéhokoli zlehčování této závažné události pana Železného, snad se i snažil), ale výsledek byl jako vždycky: Hrozný! Ministr vnitra a primátor hlavního města Prahy (oba dva v současné době velmi selhávají) měli dvacet minut volný prostor společně šířit zjevné nepravdy, občas lži. Nepozvat si žádného člověka, který se této problematice dlouhodobě věnuje, je opakované selhání veřejnoprávních medií. Proč zde nemůže být například Miroslav Brož z Konexe, který se této problematice věnuje 20 let přímo v terénu, Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, Alexandra Uhlová, novinářka, která vystudovala romistiku a věnovala se terénním výzkumem ve vyloučených lokalitách, Marek Jakoubek, který se zabývá hermeneutikou cikánských/romských kultur, Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka, politická vězeňkyně a signatářka Charty 77, která se problematice lidských práv (a Romů) věnuje celý život, novinář a historik Markus Pape, věnující se diskriminaci Romů a rasismu…

To si pánové politici snad dávají podmínky - s kým budou diskutovat a s kým ne? Nebo to dramaturgii těchto pořadů nenapadne? Obávám se, že je to jakýsi (v lepším případě) nezamýšlený účel, v tom horším - naprosté selhání přinést objektivní popis události a vystavit politiky opravdové oponentuře. Toto se přeci zásadním způsobem dotýká lidských práv, základních článků Ústavy ČR.

Primátor Hřib může desetkrát opakovat, že je to pouze půl procenta běženců, jsou to však právě ti nejvíce sociálně ohrožení, s nejmenším společenským statusem, s největšími předsudky vůči jejich komunitě, ekonomicky nejzranitelnější, to musím vysvětlovat zástupci strany Pirátů?

Komu už má veřejnoprávní televize dát více prostoru slova, když ne takto osamocené a politicky diskriminované menšině obyvatel?

Debata opět jako v minulém týdnu nebo v neděli v OVM naprosto jednostranná, které pan moderátor nebyl schopen svoji odbornou výbavou pro toto téma usměrnit. Proč zde nepadly například tyto zásadní otázky:

1. jak je možné, že nebyla takto lustrována většina válečných běženců z Ukrajiny? A vše začalo až s příjezdem ukrajinských Romů?

2. podle jakých pravidel si vybírá Policie ČR tyto občany: Je přeci zcela jasné a já jsem to na vlastní oči viděl, že to je podle barvy pleti (bílí uprchlíci z vlaku odjeli do KACPU, ukrajinští Romové stáli v řadě a probíhala zde perlustrace ihned na Hlavním nádraží) - o tom není sebemenšího sporu (zde musí ministr vnitra jasně sdělit, pakliže vlastně nikdo jiný na Hlavním nádraží není). Viktor Orbán přeci vydával maďarské občanství vždy všem v celém regionu, protože potřebuje voličské hlasy ze všech okolních zemí (v den voleb jezdí plné autobusy z okolních zemí volit, za žehličku, slevu v Tescu, za džínovou bundu – je to celý byznys a ukrajinští Romové jsou až na konci potravinového řetězce (za to na to teď jako jediní v ČR doplatí).

Systémy identifikace v Maďarsku pochopitelně nefungují, protože stačí mít změněné písmeno v pase ukrajinském a pase maďarském a nikdy se Vám systém nepropojí. Dlouhou dobu jsem o tom hovořil se soudní překladatelkou z maďarštiny, která mi toto politické svinstvo pana Orbána podrobně vysvětlovala.

On si je dnes pochopitelně zpátky nikam nevezme, tito lidé jsou jeho „bílí koně“ k volbám. Pan Viktor je Babišův kamarád, ale i ODS se k němu hlásí (Zahradil, Vondra, i Fiala), tak proč se najednou diví, všichni politici této země o situaci v Maďarsku vědí celá léta.

3. jak je možné, že ČR není schopna ubytovat ve svých objektech tento typ válečných uprchlíků? Je jednoznačné a v debatě to včera nepochopitelně nezaznělo, že jejich – romští muži, stejně jako ostatní, ukrajinští muži bojují v armádě státu Ukrajina proti agresorům z Ruska. Ano, vážený pane ministře vnitra a vážený pane primátore:

I oni bojují za nás, jak neustále zdůrazňujete u těch tzv. pro vás správných ukrajinských vojáků a musí mít v této zemi naprostou rovnost před zákonem, což se skandálně neděje.

To, že jsme si na to během roku 2015 a 2016 zvykli a jediná pomoc syrským běžencům byl nesnesitelný detenční tábor (kde se divíme, že Romové dnes nechtějí zůstat) a tehdejší neustálé hlídky policistů a vojáků ve vlacích, je naše obrovská dějinná ostuda a jak je vidět, opět se opakuje u těch „nesprávných“ uprchlíků.

4. Proč se moderátor Železný se nezeptal na jasná fakta z okolních zemí, které toto zjišťování občanství neprovádějí a cíleně těmto občanům pomáhají s ohledem na sociální zranitelnost této komunity?

5. Termíny jako „relokovat, negativně motivovat, předsunutá hlídka, speciální vlaky, urychlené řešení“ apod. nepatří do slovníku „humanistických politiků 21 století“ v takto závažné sociální katastrofě, která se zde odehrává přímo před zraky veřejnosti.

Jak Zdeněk Hřib, tak i Vít Rakušan moc dobře vědí, že rasismem ovlivněnými občany (voliči) napříč ČR nejde pohnout po smrtelné dávce nenávisti od roku 2015, kdy tuto nenávist šířili Zeman, Babiš i Klaus starší i mladší, Okamura, ale i ostatní politici demokratického spektra. Proto se ani Hřib, ani Rakušan nesnaží cokoli udělat a v nejlepším případě mlčí. Stále více pravomocí dostávající KACPA, již ani nechtějí romské uprchlíky vůbec pustit do budovy, natož registrovat a zdá se, že snad ani vidět. Budou zřízeny ponižující předsunuté hlídky, jak je familiárně nazval ministr Rakušan, které nasměrují ukrajinské Romy tam, kam podle těchto politiků patří. Já si mohu dovolit doplnit tuto informaci: Mimo území ČR.

Tady je nechceme, ostudných petic a schůzí skoro v každém českém městečku a vesničce, které se ihned píší a svolávají, když se místní dozvědí, že by byli v té jejich vymazlené vsi, odkud konečně vyhnali všechny zadlužené, asociální, pro ně nepřizpůsobivé sousedy a spokojeně si zde hrají malou českou domů z generace na generaci a v normalizačně/kapitalistickém valčíku nepřátelství k jinakosti.

„Ještě by nám tady ukradli cibuli a brambory,“ četl jsem nedávno v tisku prohlášení jakéhosi moravského starostenského, rasistického trouby, který ze své paměti snad nevědomky vydoloval zasutou historku o cikánech a ukradených slepicích. Dokonce někdo ve vsi lepil fotku malého romského kluka, kterého vesnička plná hodných pantátů a panímám prý viděla „šahat“ u dveří na boty, naštěstí ho pantáta holí odehnal, co kdyby se to ale opakovalo – toto je skutečně atmosféra ČR roku 2022…Neuvěřitelné!

Nepojmenovaný rasismus pomalu každého obyvatele této líbezné zemičky je hlavní důvod, proč se nedaří získat ubytování pro tyto válečné uprchlíky. Předsudky, naprostá nevzdělanost o Romech,o jejich historii, v hlavě jen zasuté báchorky z hlubokého 19. století, které se tak podobají například pudovému i rozumovému antisemitismu v době aféry Leopolda Hilsnera.

A pochopitelně i 30 let praktikovaný český exemplář oligarchického neoliberalismu, který první dostihl právě české Romy, a potom další a další občany, až dnes míří i na střední třídu. Žádný politický panák podzimních voleb si totiž nedovolí říci svým voličům: „Prosím, přijměme tyto uprchlíky.“ A tak politika vlády, hejtmanů, starostů, municipalit je jednoznačná:

Požadujeme v součinnosti MV, MPSV a MD „urychlené řešení“ tohoto problému.

Ještě, že nepožadují konečné…

Dokáže Česká televize alespoň jednou pozvat do svých „nejsledovanějších pořadů“ alespoň jednoho zástupce opačné strany? Pochybuji…

