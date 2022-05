Mariupol čelí zdravotnické a hygienické katastrofě, říká starosta

22. 5. 2022

čas čtení 11 minut

- Zbabělec Putin chodí všude v neprůstřelné vestě:

I guess one shouldn't be surprised. Putin is a coward on a galactic level. https://t.co/KfXifKOMHe — Anders Östlund (@andersostlund) May 22, 2022



Senátor John McCain (umřel 2018) sedí v Ráji, když k němu přiběhne anděl a říká: "Tak máte zákaz cestovat do Ruska."

McCain se usměje a odpoví: "Well Putin zase nesmí sem, už se neuvidíme, co se dá dělat..."

😎 — petr fischer (@petrfischer3) May 22, 2022

Pohled na zbídačené a zoufalé romské rodiny je smutným mementem rasismu. Jenže podle barvy se třídí akorát tak prádlo do pračky, nikoliv lidé. A tyto systémové chyby jdou přímo za ministerstvem vnitra. #komentář https://t.co/Z0TqD5MJDN — Český rozhlas Plus (@CRoPlus) May 22, 2022



- Starosta ukrajinského Mariupolu Vadim Bojčenko v sobotu varoval, že hromadné hroby v mělkých jámách po celém městě a selhání kanalizačních systémů mohou vyvolat zdravotní krizi.



Dodal, že letní deště hrozí kontaminací vodních zdrojů, a naléhal na ruské síly, aby umožnily obyvatelům bezpečně opustit město.



Kromě humanitární katastrofy, kterou vyvolali(ruští) okupanti a kolaboranti, je město na pokraji vypuknutí infekčních chorob, uvedl.



- Gazprom zastavil vývoz plynu do Finska



Ruská státní plynárenská společnost Gazprom uvedla, že zastavila vývoz plynu do Finska.



Země odmítla požadavky Moskvy platit za ruský plyn v rublech poté, co západní země zavedly sankce kvůli invazi na Ukrajinu.



Finský státní velkoobchodník s plynem Gasum, finská vláda a jednotlivé finské společnosti odebírající plyn uvedly, že jsou na zastavení dodávky ruského plynu připraveny.



Většina evropských dodavatelských smluv je denominována v eurech nebo dolarech.



Minulý měsíc Moskva odřízla plyn Bulharsku a Polsku poté, co odmítly platit v rublech.

Dodal, že letní deště hrozí kontaminací vodních zdrojů, a naléhal na ruské síly, aby umožnily obyvatelům bezpečně opustit město.Kromě humanitární katastrofy, kterou vyvolali(ruští) okupanti a kolaboranti, je město na pokraji vypuknutí infekčních chorob, uvedl.Ruská státní plynárenská společnost Gazprom uvedla, že zastavila vývoz plynu do Finska.Země odmítla požadavky Moskvy platit za ruský plyn v rublech poté, co západní země zavedly sankce kvůli invazi na Ukrajinu.Finský státní velkoobchodník s plynem Gasum, finská vláda a jednotlivé finské společnosti odebírající plyn uvedly, že jsou na zastavení dodávky ruského plynu připraveny.Většina evropských dodavatelských smluv je denominována v eurech nebo dolarech.Minulý měsíc Moskva odřízla plyn Bulharsku a Polsku poté, co odmítly platit v rublech.

- Severodoněck byl napaden ze "čtyř různých směrů", sděluje gubernátor regionu



Luhanský gubernátor Serhij Hajdaj prohlásil, že ruským silám se nepodařilo proniknout do města, přestože na něj útočily ze čtyř různých směrů.



Na Telegramu však dodal, že bombardování obytných oblastí pokračuje a že byl zničen most do nedalekého města Lysyčansk.



V pátek Hajdaj uvedl, že byla zasažena škola, v níž našlo útočiště více než 200 lidí, z nichž mnozí byli děti, a v celém regionu bylo zničeno více než 60 domů.



Město Severodoněck bylo v sobotu ráno označeno za jednu z "bezprostředních taktických priorit" Ruska, uvedlo britské ministerstvo obrany.











- Zahraniční sankce "prakticky rozbily všechny" logistické koridory pro obchod, říká ruský ministr dopravy.









- Zelenskij se setkal s portugalským premiérem Antóniem Costou a označil toto setkání za "důležité a významné". Portugalsko později oznámilo dohodu o poskytnutí finanční pomoci Ukrajině ve výši 250 milionů eur.



0

221

Ministr dopravy Vitalij Saveljev v sobotu uvedl, že řada sankcí uvalených západními zeměmi na Rusko způsobuje v zemi vážné logistické problémy.Podle státní tiskové agentury Tass Savaljev řekl:Sankce, které byly uvaleny na Ruskou federaci, prakticky rozbily všechny logistické [koridory] v naší zemi. A my jsme nuceni společně hledat nové logistické koridory.Město Severodoněck ve východní části ukrajinské Luhanské oblasti je jednou z "bezprostředních taktických priorit" Ruska, které v oblasti rozmísťuje tanky Terminator, uvedlo britské ministerstvo obrany.V nejnovější zpravodajské zprávě, která byla zveřejněna v neděli v 7 hodin ráno středoevropského času, se uvádí:Jediná ruská operační rota podpůrných tankových vozidel BMP-T Terminator byla pravděpodobně nasazena na Severodoněcké ose ofenzívy v Donbasu.Jejich přítomnost naznačuje, že se na tomto útoku podílí Centrální uskupení sil (CGF), které je jedinou formací disponující tímto vozidlem. CGF dříve utrpělo těžké ztráty, když se mu v první fázi invaze nepodařilo prorazit do východního Kyjeva.Rusko vyvinulo Terminator poté, co zjistilo, že je třeba poskytnout specializovanou ochranu hlavním bojovým tankům, které používalo během afghánské a čečenské války.Severodoněcká oblast zůstává jednou z bezprostředních taktických priorit Ruska. S maximálním počtem 10 nasazených Terminátorů však pravděpodobně nebudou mít na kampaň významný vliv."Doživotní zákazy uvalené na Američany, včetně ministra zahraničí Antonyho Blinkena, vůdce americké senátní většiny Chucka Schumera, ministra obrany Lloyda Austina a šéfa CIA Williama Burnse, jsou převážně symbolické.Přišly ve stejný den, kdy Biden podepsal podpůrný balík poskytující Ukrajině pomoc ve výši téměř 40 miliard dolarů.Ukrajinský prezident Zelenskyj ve svém posledním národním projevu označil situaci v Donbasu za "mimořádně obtížnou".Oblastní gubernátor východoukrajinské Luhanské oblasti Sergej Gajdaj uvedl, že Rusko se snaží zničit město Severodoněck, přičemž boje probíhají na okrajích města.Frontovému městu nyní hrozí obklíčení poté, co při ruském ostřelování zahynulo 12 lidí a dalších 40 bylo zraněno, dodal Gajdaj.."Ostřelování pokračuje od rána do večera a také po celou noc."Severodoněck a Lysyčansk, města na druhé straně řeky Siverskij Doněc, tvoří východní část ukrajinské kapsy, kterou se Rusko snaží obsadit od poloviny dubna poté, co se mu nepodařilo dobýt Kyjev.V sousední Doněcké oblasti gubernátor Pavlo Kyrylenko v sobotu na Telegramu uvedl, že bylo zabito sedm civilistů a deset jich bylo zraněno.Dále na severu v Charkově, pouhých 50 km od hranic s Ruskem, vyrostly podle zprávy agentury Reuters nové sítě zákopů a kontrolních stanovišť, protože město se připravuje na obranu proti novému útoku.Polský prezident Andrzej Duda má v neděli přednést projev v ukrajinské Nejvyšší radě, což je první hlava cizího státu, která tak učiní od začátku ruské invaze.Duda přijel do Kyjeva v sobotu.Ukrajina naznačila, že je ochotna obnovit rozhovory s Ruskem, přičemž vyloučila příměří nebo ústupky Moskvě.Prezident Volodymyr Zelenskij v sobotním rozhovoru pro televizi uvedl, že "rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem se nepochybně uskuteční".Opravdu jsem si myslel, že válka může skončit dialogem. Ale bohužel jsem si myslel, že to bude dialog s vhodným načasováním, že bude možné najít s ruskou stranou odpovědi na mnoho otázek a mnoho rozhodnutí. Opravdu jsem si to myslel. A teď je to hybrid. Proto je ta válka tak složitá.A vítězství bude velmi obtížné. Válka bude krvavá, budou to boje, ale konec bude určitě v diplomacii.My chceme všechno zpátky. A Ruská federace nechce vrátit nic. Proto bude konec u jednacího stolu.Chceme zpět území a chceme ukončení této války. Ale jak a kdy se to stane, záleží na tom, kdy proběhne rozhovor s Putinem.Myslím si, že rozhovor mezi Ukrajinou a Ruskem určitě proběhne. Ale nevíme, v jakém formátu: se zprostředkovateli nebo bez nich, v širokém kruhu nebo ve formátu dvoustranného rozhovoru."- Zelenského hlavní poradce Mychajlo Podoljak řekl, že Kyjev nepřijme žádnou dohodu s Ruskem, která by zahrnovala postoupení území. Řekl, že ústupky by se Ukrajině vymstily, protože Rusko by po jakémkoli přerušení bojů udeřilo tvrději."Jakýkoli ústupek Rusku není cestou k míru, ale k válce odložené o několik let. Ukrajina neprodává ani svou suverenitu, ani území a Ukrajince na nich žijící.Válka [po ústupcích] neskončí. Bude jen na nějakou dobu pozastavena ... Začnou novou ofenzivu, ještě krvavější a rozsáhlejší.". Poslední skupina ukrajinských vojáků, která se ukrývala v rozbitých ocelárnách Azovstal, se vzdala, uvedlo v pátek pozdě večer ruské ministerstvo obrany, čímž skončilo tříměsíční obléhání poslední bašty obránců v Mariupolu. "Podzemní struktury Azovstalu, kde se skrývali extremisté, jsou nyní plně pod kontrolou ruských ozbrojených sil," uvedlo ministerstvo v prohlášení a dodalo, že celkem se vzdalo 2439 ukrajinských bojovníků.a. "Budeme tuto možnost studovat," řekl Leonid Sluckij, vysoce postavený člen ruského vyjednávacího týmu o Ukrajině, v projevu ze separatistického města Doněck na jihovýchodě Ukrajiny, uvedla ruská státní mediální agentura RIA Novosti.Ukrajinská strana to nepotvrdila.Turecko minulý týden překvapilo své spojence v NATO námitkami proti vstupu obou zemí do vojenské aliance, ale západní představitelé vyjádřili přesvědčení, že námitky Ankary nebudou překážkou pro proces členství.Finská státní energetická společnost Gasum uvedla, že bude využívat jiné zdroje, například plynovod Balticconnector, který spojuje Finsko s Estonskem, dalším členem EU.řekl Zelenskij. "Rusko zablokovalo téměř všechny přístavy a všechny, abych tak řekl, námořní možnosti vývozu potravin... Ve světě nastane krize. Druhá krize po té energetické, kterou vyvolalo Rusko. Nyní vyvolá krizi potravinovou."Zelenskij uvedl, že očekává, že Ukrajině budou poskytnuty další zbraně. "Abych byl upřímný, máme velká očekávání. Nazval bych to dlouho očekávaným procesem. Jsme vděční za velkou vojenskou podporu, kterou nám poskytují různé státy. Očekáváme pozitivní výsledek ohledně dodávek MLRS," řekl.