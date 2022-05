Orbán a USA na konferenci CPAC v Maďarsku sdílejí ideologii "velkého nahrazení bělochů"

19. 5. 2022

čas čtení 6 minut



Americká krajní pravice se dlouhodobě hlásí k maďarskému premiérovi, který hovoří o "sebevražedné" imigrační politice Evropy



Maďarský premiér Viktor Orbán si stěžuje na migranty do Evropy z "jiných civilizací"





Maďarský nacionalistický vůdce Viktor Orbán bude hlavním řečníkem na mimořádném zasedání americké Konzervativní politické akční konference (CPAC), která se bude konat tento týden v Maďarsku, ve snaze upevnit vazby mezi radikální pravicí na obou stranách Atlantiku pod praporem ideologie "velkého nahrazení bělochů".



V pondělním projevu se Orbán výslovně zmínil o této ideologii, která tvrdí, že existuje liberální spiknutí, jehož cílem je rozmělnit bělošskou populaci v USA a v evropských zemích prostřednictvím imigrace. Toto krédo, stále více rozšířené mezi americkými republikány, citoval i vrah, který v sobotu zahájil palbu v supermarketu v převážně černošské oblasti Buffala ve státě New York.



Joe Biden ji v úterním projevu v Buffalu označil za "zvrácenou ideologii" a "lež". Maďarský nacionalistický vůdce Viktor Orbán bude hlavním řečníkem na mimořádném zasedání americké Konzervativní politické akční konference (CPAC), která se bude konat tento týden v Maďarsku, ve snaze upevnit vazby mezi radikální pravicí na obou stranách Atlantiku pod praporem ideologie "velkého nahrazení bělochů".





"Vyzývám všechny Američany, aby tuto lež odmítli. Odsuzuji ty, kteří tuto lež šíří kvůli moci, politickému prospěchu a zisku," řekl Biden. "Příliš mnohokrát jsme se nyní přesvědčili o smrtícím a ničivém násilí, které tato ideologie rozpoutává."



Orbán tento týden tvrdil, že západní svět "páchá imigrací sebevraždu".



"Velkou výměnu evropské populace vnímám jako sebevražedný pokus nahradit nedostatek evropských, křesťanských dětí dospělými z jiných civilizací - migranty," prohlásil Orbán v projevu u příležitosti zahájení svého čtvrtého funkčního období. V návaznosti na další oblíbené téma americké pravice tvrdil, že další formou kulturní sebevraždy je "genderové šílenství", což byl odkaz na šíření práv LGBTQ+ na Západě.



Podle maďarských politických analytiků nebyl premiérův výběr slovníku náhodný, ale měl spíše zdůraznit společné vazby mezi jeho stranou Fidesz, jeho vlastní "neliberální" formou vlády a americkými návštěvníky, kteří přijeli do Budapešti na vůbec první setkání CPAC v Evropě.



"Myslím, že je logické, že dával signál americkým konzervativcům kvůli nadcházejícímu CPAC," řekl politický analytik a šéfredaktor zpravodajského serveru Jelen Zoltán Lakner. "Snaží se vymezit jako globální politický aktér a v tuto chvíli tohoto cíle tak trochu dosáhl."



Jeden z řečníků akce, Balazs Orbán, Orbánův politický ředitel premiéra, se vyjádřil, že "v každé zemi existují politické síly, které vidí svět stejně" jako Maďarsko, ale americká pravice podle něj projevila mimořádnou podporu.



"Američtí konzervativci nás velmi podporují, protože vidí, že máme obrovskou domácí podporu, a protože vidí Maďarsko jako konzervativní bezpečný prostor," řekl Balazs Orbán.



Vedle čelných představitelů Fideszu vystoupí v Maďarsku řada dalších evropských lídrů tvrdé pravice, mezi řečníky bude například bývalý šéf britské Strany nezávislosti Nigel Farage, Herbert Kickl, šéf rakouských Svobodných, a Santiago Abascal, předseda španělské strany Vox.



V americkém kontingentu bude několik republikánských členů Kongresu, bývalý personální šéf Bílého domu Donalda Trumpa Mark Meadows a předseda Americké konzervativní unie Matt Schlapp. Nejvlivnější ze všech bude moderátor talkshow Fox News Tucker Carlson, který na konferenci vystoupí, ačkoli se jí - stejně jako Meadows a Farage - zúčastní virtuálně.



Carlson se pravděpodobně více než kdo jiný zasloužil o popularizaci "teorie velkého nahrazení bělochů" v USA, když ji podle analýzy listu New York Times propagoval ve 400 svých pořadech.



Carlson si s Orbánem vytvořil zvláštní vazby, původně prostřednictvím svého otce Richarda, jehož politická poradenská společnost Policy Impact Strategic Communications vykonávala lobbistickou činnost pro maďarskou vládu. V loňském roce Carlson odvysílal týdenní epizody svého pořadu z Maďarska, v nichžzahrnul i rozhovor se samotným Orbánem, přičemž premiéra i jeho vládu postavil do pozitivního světla a zamlčel kritiku EU, že Orbán omezil nezávislost médií a autonomii soudů, obohatil své spolupracovníky z veřejných peněz a přetvořil volební zákony ve svůj prospěch.



Začátkem tohoto roku Carlson připravil další proorbánovský pořad s názvem Maďarsko vs. Soros: Boj o civilizaci, v němž zdůraznil další ideologické pouto: vykreslil George Sorose, miliardáře a filantropa maďarského původu, jako zlovolného židovského finančníka, který tahá za nitky imigrační a jiné liberální politiky.



"V tuto chvíli [američtí konzervativci] studují maďarský model a dívají se na Maďarsko jako na místo, kde může konzervativní politika dosáhnout svých cílů," řekl Boris Kálnoky, šéf organizace Mathias Corvinus Collegium (které Orbán loni poskytl asi 1,7 miliardy dolarů). "Orbán je člověk, který přitahuje pozornost. A tyto návštěvy Tuckera Carlsona, který má v této komunitě obrovský vliv, určitě upoutávají pozornost na Maďarsko."



Richard Kraemer, americký republikán a analytik Centra evropských hodnot pro bezpečnostní politiku (EVCSP) v Praze, uvedl, že je znepokojen bezpečnostními důsledky rozhodnutí CPAC uspořádat svou konferenci v Budapešti, která je po diplomatickém bojkotu v Evropě po invazi na Ukrajinu všeobecně považována za nejdůležitější výspu ruských zpravodajských služeb na tomto kontinentu.



"Pokud vstoupíte do tohoto prostředí, uvidíte - přinejmenším podle jednoho počítání - asi tisíc Rusů spojených s bezpečnostními agenturami, kteří jsou právě teď v Maďarsku. A abychom to uvedli na pravou míru, ve Washingtonu mají 170 diplomatů," uvedl Kraemer, který je spoluautorem nové zprávy EVCSP z tohoto týdne, která popisuje Orbánovo Maďarsko jako "nástroj Ruska a Číny oslabující Evropu".





"Co mě na tom obzvlášť znepokojuje, je to, že CPAC se v podstatě rozhodl, že kulturní války, které právě teď vedou američtí konzervativci, jsou důležitější než americká národní bezpečnost," řekl Kraemer.







0