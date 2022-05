Jak byste se cítili, kdyby vám vybombardovali (až vám vybombardují) byt?

21. 5. 2022

čas čtení < 1 minuta











Ludmila: "Já vám řeknu tohle. Kdybych se z metra mohla prostě jen vrátit domů, bylo by to jiné. Všechny ty lidi, s nimiž jsem tam poslední dva měsíce byla, mohla bych je pozvat domů na návštěvu. Mohli bychom se setkávat a přátelit. Ale já nemám kam jít. "











Valentina: "Moje dcera a vnučka jsou tak daleko - v Německu. Cizinci v cizí zemi. Myslím, že to nepřežiju. Zemřu a už je neuvidím. Nemám kde bydlet, ale mám všechny tyhle věci, které vlastně nepotřebuju. Nosím to pořád s sebou, takže s tím mám práci. Ale nepotřebuju to. Můj život skončil."

Toto je Ludmilin byt:







Ruská vojska v pátek tvrdě bombardovala ukrajinské město Severodoněck.Paraic O'Brien z Channel 4 News natočil reportáž o osudech lidí, kteří žili poslední dva měsíce v charkovském metru. Rusové jim zničili byty. Kam jít?