Rozhovor Britských listů 493. Uprchlíci na pražském Hlavním nádraží: Systémové selhání

13. 5. 2022

čas čtení 1 minuta









Je pozoruhodné, jak rychle se z ukrajinských uprchlíků v českých médiích stali "Romové". Jenže společnosti vždycky dělají mechanicky a automaticky to, co jim vštěpují média - jen se podívejte dnes do Ruska, do hitlerovského Německa třicátých let dvacátého století, nebo do dnešní České republiky. Nikdo se neptá na individuální příběhy těchto lidí, nikdo nevnímá, že jsou ztraumatizovaní, nevadí nám, že nemluvňata a malé děti spí na pražském nádraží na zemi. O tom, co to všechno znamená, mluví Jan Čulík s Matějem Žaloudkem, zastupitelem za Stranu zelených na Praze tři, který ve čtvrtek 12.5. strávil jako dobrovolník na pražském Hlavním nádraží tři hodiny. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 13. května 2022.









0