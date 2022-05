Neuvěřitelná korupce Borise Johnsona: Změnil vládní předpisy, aby nemohl být donucen odejít z premiérské funkce

28. 5. 2022

čas čtení 6 minut

Boris Johnson obviněn, že změnil ministerský kodex, aby si "zachránil kůži"



Johnson změnil předpisy pro ministry a odstranil z nich nutnost rezignace při pochybení - místo toho se ministři mohou za porušení pravidel jen omluvit nebo dočasně přijít o část platu





Boris Johnson je kritizován, že změnil ministerský kodex, aby si pomohl "zachránit kůži" před novým vyšetřováním Partygate, které by mohlo zveřejnit další fotografie a podrobit ho veřejnému výslechu ze strany poslanců.



Johnson čelí přívalu kritiky poté, co v pátek změnil pravidla tak, že ministři včetně premiéra už nebudou muset rezignovat za porušení kodexu chování. Podle nových předpisů má stači, že se za pochybení omluví, anebo dočasně přijdou o část platu.



Zdroj v angličtině ZDE

K tomu dochází v době, kdy premiér čelí vyšetřování parlamentního výboru Dolní sněmovny, zda neuvedl parlament v omyl v souvislosti s mejdany v Downing Street během lockdownu.Labouristé a liberální demokraté obvinili Johnsona, že před tímto vyšetřováním zmanipuloval systém, aby se "zbavil obvinění".".Chris Bryant, labouristický poslanec a předseda parlamentního výboru pro standardy, prohlásil, že oslabení systému je "otřesné"."Nový ministerský kodex je ostudný. Znamená to, že mizí i to nepatrné zdání odpovědnosti. 'Když porušíš předpisy, prostě ty předpisy změň' - to je mottem této podlé vlády," řekl.Johnson zůstává po zveřejnění zprávy Sue Grayové o mejdanech v Downing Street pod silným tlakem kvůli Partygate. V pátek rezignoval ministerský poradce Paul Holmes, který řekl, že jeho práce poslance byla "pošpiněna toxickou kulturou, která zřejmě pronikla do Downing Street".Bob Neill, bývalý ministr a předseda výboru pro spravedlnost, rovněž prozradil, že tento týden podal dopis o vyslovení nedůvěry Johnsonovi."Tyto události podkopaly důvěru nejen v úřad premiéra, ale i v samotný politický proces. Abychom tuto důvěru obnovili a posunuli se dál, je nutná změna ve vedení," uvedl. Neill později řekl v televizi, že změna ministerského kodexu "nebyla moudrým krokem".S rostoucími obavami v Konzervativní straně, že by mohla příští měsíc prohrát dvoje doplňovací volby, a to v Tivertonu a Wakefieldu, nový průzkum agentury YouGov zjistil, že z 88 volebních obvodů, které strana v posledních volbách získala od labouristů nebo je drží s většinou menší než 15 bodů, by v rukou toryů zůstaly pouze tři. Mezi těmi, které by přešly k labouristům, je i Johnsonovo vlastní křeslo v západním Londýně.Rebelující poslanci plánují využít přestávku v zasedánáí parlamentu příští týden k tomu, aby vymysleli způsob, jak premiéra sesadit. Podle jednoho z kritiků se počet dopisů s vyjádřením nedůvěry "musí pohybovat" kolem čtyřicítky, což je sice méně než 54 dopisů potřebných k vyvolání hlasování o důvěře, ale více než téměř třicítka poslanců, kteří Johnsonovu kritiku zveřejnili.Jeden z vysoce postavených konzervativních poslanců uvedl: "Johnson je v současné době velice znepokojený: "Borisova hodnota pro stranu jako premiéra je nyní vyčerpána a události budou mít svůj přirozený průběh. Nemohu vám říci, zda to vykrystalizuje 6. června [po nynějších parlamentnich prázdninách] nebo 27. června [návrat do parlamentu po dvou doplňovacích volbách], ale parlamentní strana ví, že aBorisova vedení nemůže bojovat a vyhrát příští volby."Mezi očekáváním Johnsonových spojenců a jeho kritiků, kteří očekávají jeho odchod ještě před létem, se prohlubuje propast.Jeden z ministrů vlády řekl, že nevěří, že by Grayova zpráva změnila názor lidí. "Buď jsou jím lidé již znuděni, nebo je trvale rozzuřil. Nejsem si jistý, že se teď něco změní," řekl.Navzdory této sebedůvěře však Johnson čelí novým problémům, neboť během několika týdnů začne vyšetřování parlamentního výboru o tom, zda Johnson o mejdanech lhal Dolní sněmovně. Tím problém Partygate zřejmě nezmizí ze sdělovacích prostředků.Dozorčí výbor londýnského úřadu Greater London Authority by měl brzy zveřejnit zprávu o PR agentuře London & Partners, která byla spojena s Johnsonovým působením ve funkci londýnského starosty, a o jeho vztahu s americkou podnikatelkou Jennifer Arcuriovou.Očekává se, že tři ministerští asistenti - Laura Farrisová, Alberto Costa a Andy Carter - v nejbližší době odstoupí ze svých vládních funkcí, aby byli jako členové parlamentního výboru, který bude posuzovat premiérovo lhaní, nezávislejší.Grayová ve své zprávě o mejdanech v Downing Street zveřejnila pouze devět fotografií, včetně těch, na nichž je Johnson zachycen vedle otevřených lahví vína a ginu, ale vyšetřovatelé jich viděli stovky.Angela Raynerová, místopředsedkyně labouristů, rovněž poukázala na Johnsonův krok přepsat předmluvu ke kodexu a odstranit z ní "všechny odkazy na integritu, objektivitu, odpovědnost, transparentnost, čestnost a vedení ve veřejném zájmu"."Tento premiér před našima očima snižuje a znevažuje zásady veřejného života," řekla. "Měl by podat demisi, ale místo toho pravidla rozmělňuje, aby si zachránil vlastní kůži."Wendy Chamberlainová, šéfka liberálních demokratů, uvedla, že se jedná o "otřesný pokus Borise Johnsona zmanipulovat pravidla, aby se zbavil odpovědnosti".