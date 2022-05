Kmotři, Lotři a Banjo Band profesora Fialy

27. 5. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

čas čtení 12 minut



Kmotři Kdysi dávno nám začali říkat kmotři. Byla to dobrá doba. Doba nás, doba kmotrů. Záviděli nám úspěch. Nedůvěřovali nám a našim hodnotám. Záviděli nám milenky, záviděli dary pro naše milenky, záviděli dokonce i zlato v sejfech, akcie na doručitele, záviděli nám dokonce i stáda bílých koní, co skončily na porážce v kafilériích. Nedůvěřovali našim lidem ze Severu a záviděli jim poctivě vydělané vějíře bankovek a záviděli nám Zemi českou provrtanou tunely skrz naskrz. A nejvíce záviděli právní tmu, kdy Otec zhasl světla. Ale ta doba je v nenávratnu. Změnili jsme se! Nažehlili jsme si předsedu, který s Dobou kmotrů nemá nic společného, ani jeho mecenáši ne, ti už vůbec ne. Napsali jsme, že s námi přijde Zákon a Vláda politické změny.

Ale to vám nestačilo. Nikdy vám to nestačí! Protože ta závist, ta typická česká závist, tak s tou jste nepřestali, a taky, nám úspěšným, pořád nedůvěřujete. Nedůvěřujete nám, nositelům hodnot.

Ale něco už s tím uděláme, nemějte obav, převychováme si vás k obrazu Kmotra. Dáme Česko opět do pucu, lidi k lichváři a majetky do frcu!

Inflace

My všichni kmotři ODS povinni, se teď snažíme ne pomáhat zástupům nešťastníků, kteří se naší vinou, dostávají, dostali, dostanou do existenčních lapálií. Jak ostatně říkala naše drahá předchůdkyně Marie Benešová, měli jste mít vatu, vy chudáci, ale co už s vámi. Dobře vám tak! Udělali jsme pro vás Deštník proti Drahotě a dali jsme vám darem z našeho, těžce vydřeného vatu 100 miliard korun. Dali jsme důchodcům, dali jsme rodinám s dětmi, dali jsme řidičům, dali jsme daňovým poplatníkům a zvlášť malým a středním firmám, dary jsme vám kamarádíčkové dali. Dali? Ale jakpak jste s nimi naložili? Účelně, nebo jste to utratili za zbytnosti potravin, energií a nájmů? Aha, že je ještě nemáte? A že je to směšně málo? No tak to byla jiná pohádka.

Jistě, vládo ODS a koaličních ostatků, snaha se cení, ale v supermarketech a v ČEZ si za pohádky premiéra Petra moc nekoupíš. Hlavně prekarizovaní, kteří se dostali do existenčních problémů, přestože pracují za směšnou odměnu od vidím do nevidím, úpí. Zvlášť důchodci pobírající nízký důchod, ať už starobní nebo invalidní (na ty vláda kašle s obzvlášť velkým uslintaným potěšením), úpí.

Jenže ony nerostou jen ceny potravin a energií, rostou i ceny bytů (za rok 2022 vzrostly o 20 %, nájem o 15 %) . Viníci jsou zřejmí: Covid, válka, energie a neúměrně vysoké platy v ČR. Nebo že by stará dobrá nenažranost na straně monopolu dodavatelského řetězce, ale o té se nemluví, protože ta je součást neovladatelného volného trhu. A proč vůbec nebýt nenažraný, když stát ztráty s úsměvem srovná na příspěvcích? Situace stejně není zlá, neb si pro příspěvky poddaní nechodí, takže zdražujeme dál

Vláda sociální náruče říká: „Zaměřili jsme se na ty, kteří se díky nikdy ne nám dostali do existenčních problémů. Rozšířili jsme sociální dávky a pomáháme důchodcům“. Jako zní to populisticky tuze hezky, ale realita je tuze jinde.

Pracně budovaný státní rozpočet 2022 jsme postavili na příjmech z vytoužené inflace, i když se nejlepší protiinflační ministr financí zdráhá inflačnímu plnění uvěřit. Na rozdíl od fiktivní stovky miliard Deštníku proti Drahotě, jde ovšem o reálných 100 miliard. Stanjurovo perpetuum inflamobile žebrající lid vůbec, ale vůbec nepotěší a nijak zvlášť nebude fungovat. Možná je škoda, že si konečný uživatel vládních služeb nepořídil deštník proti blbosti vládní ODS.

Nicméně vláda pokračuje dále: „Teď jsme se zaměřili na střední třídu a v první fázi na ty, kteří mají děti. Ti jsou nejvíc ohroženi našim zdražováním“. Premiér Fiala hovoří o příspěvku na téměř každé dítě do 18 let. Jenže ministr práce a sociálních věcí se zaměřením na malozemědělství Jurečka, se zdá ještě plně nevyrovnal s výzvou řídit MPSV už ne jako firmu. Rozhodování o příspěvku na dítě, kterým vláda pomáhá střední třídě s dětmi proti drahotě, odložili politici raději na příští týden. Nemají parametry. Nemají představu. A stejně srpen je daleko. To si zaslouží fanfáru a potlesk. Protože se tím vláda chlubí už od dubna. Naštěstí není populistická, uf.

Co s tím? Co se situací, kdy větší část občanů nebude mít na základní potřeby, protože jim jejich příjmy nepokryjí výdaje? Vláda ODS má plán. Přednesl jej Fialův poradce Křeček, který prozradil, že ODS boj s inflací sice definitivně prohrála (i když ministr Stanjura zapřísahal sebe sama, že on nic neprohrál, protože o inflaci se má starat ČNB), a kdo chce žít dál alespoň s nějakou energií, občasným nákupem a třeba alespoň starým ošklivým autem, ať se snaží. Ať si najde další, minimálně jedno, nejlépe dvě až tři i čtyři stejně skvěle mizerně placená zaměstnání. Ať se alespoň trochu přiblíží sousedům, kde mají nižší ceny, ale vyšší platy.

Premiér Fiala také tvrdí, že ODS nic nevzdává a že bojuje jako smečka lvů. Tak to abychom se báli inflace někde na hranicích 25 %. Když se ODS do něčeho správného spustí, musí být nejlepší. Takže vítej nám stagflace.

Mynářovo-Blažková vláda Petra Fialy prostřednictvím Petra Fialy ovšem na četné námitky, že vláda nic nedělá, namítá, že si ji lid dobře zvolil a že tentýž lid ji nemá co závidět nebetyčné úspěchy a že ji má lid věřit, neb ona ví, co dělá a dělá vše hlavně pro naše prozatím neodhalené dobro. Zodpovědný proinflační rozpočet je toho jasným důkazem. A jelikož je pravicová vláda rozhodně proti dávkám, připravuje jich hned několik nových.

A co dál povídal premiér Fiala? „Vláda podniká kroky k řešení neblahé situace, za kterou nemůže!“

Máme třetí nejvyšší inflaci v EU a kdybychom náhodou platili eurem, tak jsme na tom ještě hůř. Podle vlády to vypadá, že zrovna na nás si inflace zasedla nejvíc a my, jelikož za nic nemůžeme, hledáme chyby úplně někde jinde. Máme tady 30 let spasitelský neregulovaný volný trh. Stvořili jsme vlastní oligarchii a dali jsme jí naprosto volné ruce. Dovolili jsme jí, aby se přisála k republice jako nenasytný krvosaj, který vysává všechno, co se jen dá zpeněžit a ulít.

Premiér Fiala říká… děláme opatření, která něco stojí, a děláme je tak, aby náklady na stát byly co nejmenší a aby lidem co nejvíc pomohly. On to je asi čaroděj ze země Ods. Jediné co nikdy, nikdy neudělá, je zvýšení daní pro „velkopříjem“ a pro nenažrané inflační firmy. On, Petr, bude víc Saruman černý, než Gandalf bílý.

Energie

„Děláme kroky, abychom ve střednědobém horizontu byli energeticky zabezpečeni“. Kdo neví, o jaké kroky se jednalo ještě pár dní před invazí na Ukrajinu, ať si nalistuje loňské články, kde experti na energetiku z ODS (Vondra, Zahradil, Fiala, Topolánek a Skopeček) věděli, odkud plyn, ropa a jádro dobře plyne. Věděli také, že cokoli zeleného je velké ošklivé fuj, které u nás nesmí zakořenit.

Dnes premiér Fiala hází vinu na Babiše (protože tady nikdo jiný od Sametu nevládl) a jedná od brzkého rána do mrzkého večera s Německem, Polskem a Rakouskem, čili se světovými energetickými giganty! Naštěstí nejedná s africkými zeměmi o dodávkách sloního trusu.

Česká republika nemá plynovody na plyn z terminálů a nemá potřebné ropovody. Kde tedy je nezbytná infrastruktura, kde jsou finanční prostředky k tomu určené a z rozpočtu vyvedené? Stejně jako u bratrských ruských kmotrů jsou nenávratně ve vilách, jachtách a v daňových hájích.

O okamžitém a zrychleném využití zelených technologií premiér zdárně mlží. Dokud fosilní hráči nezískají veškeré státní dotace na „zelenou politiku“, tak se u nás nic nepohne. Ani foton, ani větřík, ba ani odpad s biomasou. Akorát by líná holota odčerpávala ČEZu, Tykačovi a Křetínskému zisk. Na to si ODS dohlédne, jak si dohlédla na první solární vlnu.

Jak zvolit Babiše?

Kde je společný vládní kandidát do prezidentských voleb? Pracujeme pilně, máme čas, máme zájem, jsme děti ráje. Koalice SPOLU hledá vhodného kandidáta, který by spojoval, ctil Ústavu a bla, bla, bla a blablabla.

Kandidát, který měl velkou šanci porazit kandidáta z obytňáku, pan Petr Pavel totiž straně nevyhovuje. A když nevyhovuje, tak se nedá nic dělat. Ostatně ODS ráda postojí na straně šmejdů, takže nic nového. Když ne ODS kandidát, tak smůla a ODS opět do čela dovede za ručičku trestně stíhanou osobu nevalné pověsti a valných zločinů.

A když mluvíme o šmejdech

Byla, nebyla tisková konference premiéra Fialy po jednání o problematice zahraničních věcí u bdělého Zemana. Jednání vedli… exekutor Mynář, pachatel velkých desítek zlo činů, agent Nejedlý za Zem ruskou, která o pár mil na východ provádí genocidu Ukrajinců a triumvirát uzavírá spící loutka s ovládacími provázky. Přísedící je sbor morálně mdlých poradců. Jeden kašpar vedle druhého maňáska, avšak spojeni v komplotu důsledného poškození České republiky. Směšný poradní soubor tlachů a žvanců tvoří třeba neskutečně nasraný nezvolený guvernér prognostik Dlouhý, bývalá ministryně strachu Maruška - Vrbětice Benešová, fotbalista – zemědělec Toman, majitel minimálně 20 míčů ve skříni. Téma zahraniční politika s podrobeným premiérem Fialou. Proč na jednání o zahraniční politice České republiky nebyl ministr zahraničí Lipavský? No protože premiér Petr všemu dobře rozumí, a nepotřebuje tudíž ministry ze strany Pirátů. Hlavně nezávidět a důvěřovat vedoucím osobnostem vlády, jak kázal slovo premiéra v pitomém rozhovoru na stránkách Reflexu. Navázal na poblázněnou ministryni obrany Janu Yoda Černochovou, která ve svém vzteku na úspěch Pirátů pochválila za výtečnou práci ČR v Radě OSN pro lidská práva neparlamentního sociálního demokrata, oblíbence soudruha Zemana a samonavrhovatele do OSN Kubu Kulhánka místo ministra zahraničí Lipavského. Věc je stejně stupidní, jako by chválili za návštěvu Kyjeva bývalého premiéra Babiše a nikoli premiéra Fialu.

















