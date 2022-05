Většina Rusů "nechce bojovat za Putina"

27. 5. 2022

USA dospěly k závěru, že Putin, který nedokázal porazit Ukrajinu rychle, jak očekával, nyní doufá, že vyhraje pomocí opotřebovávací války; ale takové naděje jsou vzhledem k postojům Rusů a zdrojům Ukrajinců téměř jistě liché, říká Igor Ejdman.

Rusko rychle vyčerpává své vlastní zdroje a nemá je kde nahradit, zatímco Ukrajina má nyní přístup k prakticky neomezeným vojenským a ekonomickým zdrojům USA a NATO.

Po celá desetiletí, počínaje izraelsko-arabskými válkami, západní zbraně porážely sovětské a ruské. Totéž se stane na Ukrajině. Ale je tu ještě jeden důvod, proč jsou Putinovy ​​naděje nemístné: Velmi odlišné postoje ruského a ukrajinského lidu.

Mohlo by se zdát, že Rusko má značné množství "kanónenfutru", které vzhledem k jeho velké populaci může hodit do průlomu. Ale převážná většina Rusů, a to i mezi těmi, kteří podporují "zvláštní operaci", nechce bojovat, jak ukazují nezávislé průzkumy.

Jediné místo, kde může Moskva přimět lidi k boji, jsou nejchudší regiony, protože je velmi, velmi málo ideologicky zapálených sebevražedných bláznů. Jakákoli mobilizace, úplná nebo částečná, by válku učinila ještě nepopulárnější a destabilizovala by Putinův režim politicky i ekonomicky.

To donutilo Kreml kupovat do služeb ty, kteří jsou připraveni riskovat své životy za pár tisíc dolarů - ale Rusů, kteří spadají do této kategorie, je stále méně. A to je další a neméně podstatný rozdíl mezi Rusy a Ukrajinci.

Nejen, že Ukrajinci mají lepší zbraně než Rusové, ale jsou v drtivé většině vysoce motivovaní a bojují tak, jak mají, aby bránili své domovy a svou zemi. Vzhledem k této kombinaci čas pracuje pro ně, nikoli pro Rusko - navzdory tomu, co si Putin představuje.

