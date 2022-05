Stát bez budoucnosti

27. 5. 2022

Stát pokračuje v odřezávání periferií od světa.



Kdo z jakéhokoli důvodu nemůže řídit auto, bude od 17. 6. úplně izolován například v obci na Vysočině, kde máme chalupu.



Dříve tam jezdil autobus 3x denně, pak už jen 2x denně a nově tam nepojede nic.



Z Kraje Vysočina mi napsali, že toto odstřihávání pravděpodobně v následujícím roce bude čekat i větší obce.



Úplné znění odpovědi z Kraje najdete v odkazu níže, píše Laura Malátná.



Vítejte v budoucnosti.



https://www.annalyza.cz/modletin_bus.html



Obzvlášť vstřícné k seniorům, kteří tak nějak na zapadlém venkově zbyli. Co na to senioři v krajích ?





To je mazec docela. My jsme na mlýně a nespadáme ani na Suchdol a ani do Únětic a jako mladý člověk a neřidič musím jít 45 minut pěšky na bus (do brutal kopce - moje babička by měla - ač aktivní senior - problém) a samotné mi to leze občas na nervy. Kdyby zrušili na konečné Suchdola zastávku do Bubenče (a že občas vypadává) - lidé by tady řvali. ... a to jsme břeh Prahy. Takže hustý.







Ve vesničce teď vládne panika, místní (převážně senioři) se o zrušení spojení se světem dověděli až teď ode mě. Volala jsem starostovi, ptala se ho, proč to s občany neprobíral, a ten mi tvrdil, že to netušil - přitom z Kraje psali, že obec byla informována.





Standard pro obsloužení: 3 žáci denně a 50 obyvatel. Takže teoreticky jim tam může stárnout 48 seniorů a 2 vnoučata školou povinná, na který stát zvysoka. Mi to připomíná Krušný hory, kde za komoušů dožívali stárnoucí původní obyvatelé vysídlených vesnic. Až umřeli v osamění a vesnice zarostly bejlím. Fakt pěkná vize.