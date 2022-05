Údajná dohoda NATO a obrněnce z Německa: Kdo lže?

27. 5. 2022

Rozhodlo se NATO nedodat Ukrajině bojová vozidla pěchoty nebo tanky západních typů? Toto tvrzení spolkového ministerstva obrany vyvolává otázky, napsal Mathis Feldhoff.

V neděli večer byla Siemtje Möllerová hostem v programu ZDF Berlin direct. Po neúspěšném dotazování různých zástupců vedení SPD odpovídala na otázky moderátora. Jde o dodávky zbraní na Ukrajinu a důvody jejich odmítnutí.

Siemtje Möllerová, která je od změny vlády parlamentní státní tajemnicí na ministerstvu obrany, v současnosti zastupuje svou ministryni Christine Lambrechtovou. Möllerová je specialistka, v posledních dvou volebních obdobích byla členkou branného výboru, naposledy dokonce jako obranná mluvčí poslaneckého klubu SPD.

V rozhovoru pro Berlin direct uvedla nový argument, proč Německo nedodává bojová vozidla pěchoty Marder na Ukrajinu:

"Je to jednotný postoj nejen ve spolkové vládě, ale také v rámci západních zemí, nedodávat bojová vozidla pěchoty nebo tanky západních modelů."

"Žádná formální dohoda"

Toto odůvodnění je však nové. Svůj odmítavý postoj zatím semaforová vláda zdůvodňovala argumentem vstupu do války nebo závazky vůči NATO. Tato údajná dohoda NATO byla dříve neznámá.

Státní tajemnice Möllerová tvrdí, že změna by musela být "koordinována v rámci Atlantické rady NATO [...]". Existuje však skutečně taková dohoda? Uzavřelo NATO skutečně závaznou dohodu, že Ukrajině neposkytne žádná západní bojová vozidla pěchoty a tanky?

Mluvčí ministerstva obrany uvedl prohlášení Möllerové prohlášení poněkud na pravou míru, když před tiskovou konferencí připustil, že se "nemluvilo" o "formální dohodě". Tvrdí však, že proběhla jakási schůzka.

"Faktem je, že se to zatím nestalo - a tak můžete předpokládat, že partneři NATO to tak vidí," uvedl Christian Thiels, mluvčí ministerstva obrany.

Schválení Polskem by bylo nepravděpodobné

Zatím existuje spousta zmatků. Na dotaz různých médií nyní velitelství NATO uvádí, že dodávka vojenského zboží "je národní záležitostí". Není zde ani zmínka o jiném formálním nebo neformálním usnesení.

Zdá se také nepravděpodobné, že by východní partneři NATO, jako je Polsko, pobaltské státy nebo Česká republika, s takovou dohodou souhlasili – formálně či neformálně. Nehledě na to, jaký signál by tím západní aliance vyslala Ukrajině.

Takže kdo má pravdu? Nebo ministerstvo obrany jen přišlo s novým argumentem proti interní zprávě, která považuje rychlou opravu 32 bojových vozidel pěchoty Marder ze zásob Bundeswehru, které se již nepoužívají, za možnou?

Zdroj v němčině: ZDE

