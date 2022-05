Současná imigrační politika státu: Zabránit uprchlíkům domoci se spravedlnosti

Co nevidí dobrý ministr vnitra

26. 5. 2022

Vybraný advokát pro Prahu a letiště, jistý Hugo Körbl, už nám napsal, abychom žadatele o azyl směřovali do jeho kanceláře v prostorách CPIC Kladno (!) a to v ohromujícím časovém rozsahu 7 hodin týdně, což si jako dostatečné a vhodné dohodnul s OAMP. Zřejmě ho a jeho dalších 7 kolegů (podmínka MV ve veřejné zakázce byla minimálně 8 právníků zapsaných v ČAKu) příliš obtěžuje, aby uprchlíci chodili do jeho kanceláře v Praze Hybernské ulici. Jen pro ilustraci, do OPU chodilo do konce dubna týdně v Praze minimálně 15 žadatelů o azyl a bezplatné právní a sociální služby měli dostupné 40 hodin týdně.