EUObserver: Romští uprchlíci z Ukrajiny čelí české xenofobii

18. 5. 2022

čas čtení 5 minut



Roma refugees from Ukraine face Czech xenophobia https://t.co/zNAoYq3vOw — Hynek Pallas (@hynekpallas) May 18, 2022

V čekárně u prvního nástupiště na pražském Hlavním nádraží se skrývá pohled, který popírá tvrzení o velkorysé pomoci všem ukrajinským uprchlíkům v České republice.



Na podlaze jsou rozházené spací pytle a igelitové tašky plné oblečení se vrší do výšky. Děti, které se topí v časném letním horku, pobíhají po prázdném nástupišti, než se bezvládně zhroutí na dřevěné lavičky.



Takto vypadá bezvýchodná situace, do níž se dostaly stovky romských uprchlíků. Zatímco čekají na rozsudek českých úřadů o svém nároku na dočasné vízum, nemohou od státu získat ubytování. Spí na podlaze na nádraží a čekají.



Dobrovolníci, kteří zde pracují, říkají, že uprchlíky jiných etnik ve stejně zoufalé situaci ještě neviděli. V čekárně u prvního nástupiště na pražském Hlavním nádraží se skrývá pohled, který popírá tvrzení o velkorysé pomoci všem ukrajinským uprchlíkům v České republice.Na podlaze jsou rozházené spací pytle a igelitové tašky plné oblečení se vrší do výšky. Děti, které se topí v časném letním horku, pobíhají po prázdném nástupišti, než se bezvládně zhroutí na dřevěné lavičky.Takto vypadá bezvýchodná situace, do níž se dostaly stovky romských uprchlíků. Zatímco čekají na rozsudek českých úřadů o svém nároku na dočasné vízum, nemohou od státu získat ubytování. Spí na podlaze na nádraží a čekají.Dobrovolníci, kteří zde pracují, říkají, že uprchlíky jiných etnik ve stejně zoufalé situaci ještě neviděli.





Viktoria Varga, uprchlice z Kropyvnyckého na střední Ukrajině, říká, že na nádraží pobývá už čtyři dny, protože do Prahy přijela z Polska, kde nemohla dostat vízum.



"Nevím, kam mám teď jít," říká pro EUobserver. "Někteří z nás dostávají nabídky na ubytování v soukromí, ale bojíme se zůstat u cizích lidí. Chceme oficiální ubytování od státu, ale tam nám nepomohou - dostaneme jen kus chleba."



Spolu s ní je tu Elizaveta Čerňavec, také z Kropyvnyckého, která říká: "Žijeme jako psi. Je to horší než na Ukrajině, kde jsme bydleli v podzemních krytech. Raději bych se tam teď vrátila, než abych tady takhle zůstala."



Dítě začne plakat.



"Je jí jeden měsíc," říká Elizaveta. "Není tu dost jídla a děti mají hlad. Ale bez víza nemůžeme dostat ubytování ani žádnou jinou pomoc".



Dobrovolníci říkají, že stát také nezaplatí uprchlíkům, kteří zde uvízli, převoz do jiných částí země, kde je větší nabídka ubytování.



Každou noc v čekárně přespává 150 až 200 uprchlíků. Protože jich stále přichází více, otevřela vláda také "stanové městečko" s kapacitou pro 150 uprchlíků dále od centra města.



Tábor je umístěn na travnaté ploše mezi betonárnou a dálnicí a je uzavřen před zvědavýma očima.





Střechy stanů ve vojenském stylu lze jen letmo zahlédnout přes vrchol pevné kovové bariéry a dva vchody, které jsou zamčené a zakryté černým plastem, střeží policisté.





0

559

"Tady není nic k viděníKdyž se EUobserver zeptá jednoho ze strážců, zda se sem mohou dostat novináři, zasměje se."Tady nic neuvidíte," říká. "Je to tu uzavřené kvůli fotografování, kvůli všemu. Přijdou sem televizní štáby a natočí černou plastovou zeď u vchodu, a to je všechno."Potvrzuje, že stanové městečko slouží pouze Romům.EUobserver hovořil také s Hanou Nguyenovou z Organizace pro pomoc uprchlíkům v postranní místnosti vzadu na nádraží, vedle bedny se šunkovými sendviči zabalenými v igelitu na podlaze - to je další jídlo uprchlíků.Ptám se jí, proč Romové získávají víza a ubytování obtížněji než ostatní uprchlíci z Ukrajiny. Její odpověď je okamžitá: "Institucionální xenofobie"."Lidé je odmítají ubytovat, jakmile se dozvědí, že to jsou Romové. A pokud jim oficiální ubytování poskytnou, umístí je do detenčních center, která jsou v podstatě jako vězení. Pokud takové ubytování odmítnou, nedostanou od státu žádnou další pomoc," říká.Odlišné zacházení s Romy otevřeně podporují i politické osobnosti.Český prezident Miloš Zeman na začátku tohoto měsíce prohlásil, že uprchlíky z Ukrajiny je sice třeba přijímat, ale "pokud jde o ukrajinské Romy, udělal by jednu malou výjimku. Nejsem si jistý, jestli to nejsou ekonomičtí migranti".Objevily se názory, že někteří z romských uprchlíků, kteří přicházejí do Prahy, jsou součástí maďarské diaspory ze západní Ukrajiny a že mají také maďarské občanství.Český ministr vnitra Vít Rakušan označil příchod Romů z Maďarska za "velký problém".Podle Nguyenové však mnoho uprchlíků ubytovaných na pražském nádraží do této kategorie nespadá.Kromě toho vysvětluje, že ti, kteří jsou posazeni do vlaků zpět do Budapešti, jsou jednoduše otočeni a znovu posláni do Prahy.Podezření z ekonomické migrace vyvolává v podmínkách intenzivního náporu na ubytování a služby tvrdou reakci.Mluvčí pražského magistrátu serveru EUobserver sdělil, že hlavní město již nemá kapacity pro přijímání uprchlíků a že země potřebuje "celostátní mechanismus rozdělování uprchlíků mezi regiony".Přesto není jasné, zda by se Češi na venkově rádi podělili o toto břemeno.Nedávný průzkum naznačil, že 60 procent obyvatel si myslí, že podpora uprchlíkům byla příliš velkorysá a že na to Češi doplatí.A jako vždy je negativní postoj obzvlášť vyhrocený, pokud jde o romské uprchlíky.Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek uvedl, že vytvoření nouzového ubytování pro Romy je problém, protože "mnoho občanů žijících v té oblasti bude stávkovat".Válka na Ukrajině v mnoha ohledech ukázala to nejlepší z České republiky - země pomáhá naprosté většině uprchlíků a zároveň zásobuje ukrajinské ozbrojené síly.Tváří v tvář válce doma a nepřátelství v zahraničí jsou však romští uprchlíci uprostřed humanitárního úsilí střední Evropy bez pomoci.Zdroj ZDE