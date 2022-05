Souhrn dezinformačních bludů o situaci na Ukrajině, které cirkulují v řetězových emailech manipulujících české seniory

Na Ukrajině vládne fašismus, podporují ho USA i ČR, obětujeme sami sebe v pomoci těm, kdo si to nezasluhují.. a dopouštíme genocidu na Slovanech!

19. 5. 2022 / Bohumil Kartous

čas čtení 7 minut

Petr Hájek je bývalý mluvčí prezidenta Václava Klause. Tento člověk v současnosti rozšiřuje na svém. konspiračním webu Protiproud tezi o tom, že na Ukrajině probíhá speciální vojenská operace na Ukrajině, jen čistí Doněckou a Luhanskou republiku od neonacistických jednotek Ukrajinců skandinávského nebo protogermánského původu, kteří páchali genocidu na Slovanech.



Je to nepochybný vítěz v anketě o nejbizarnější projev tuposti, jaký současná dezinformační scéna nabízí. Zbytek je vlastně už jen taková šeď tvořená variacemi na téma nacismu/fašismu, jeho podpory ze strany USA i české vlády, emočními útoky diskreditujícími válečné uprchlíky (roky pilotováno během času, kdy největším dezinformačním tématem byla imigrace) a snahou ukázat Rusko jako mírumilovnou zemi, která bojuje za mír.

Posuďte sami a podívejte se i do databáze řetězových emailů, kterou spravují Čeští elfové.

Fašismus se z Ukrajiny šíří do Evropy i do ČR

Dominuje narativ fašismu na Ukrajině, který nevděční ukrajinští uprchlíci roznášejí po Evropě. Ukrajinští nacisté prý chtěli v Černobylu vyrobit špinavou bombu, proto běžní Ukrajinci vítají ochranu elektrárny ruskou armádou. Podle Petra Hájka (Protiproud) speciální vojenská operace na Ukrajině jen čistí Doněckou a Luhanskou republiku od neonacistických jednotek Ukrajinců skandinávského nebo protogermánského původu, kteří páchali genocidu na Slovanech. Jaques Baud (známý dezinformátor) obhajuje "denacifikaci a demilitarizaci“, válce předcházelo zrušení ruštiny jako oficiálního jazyka, masakry v Oděse a Mariupolu a vytváření krajně pravicové milice západem. Dobrovolníci hlásící se do bojů na Ukrajině jsou zblbnutí ukrajinským nacismem. Nacisté v Lotyšsku nechali zničit květiny položené k výročí vítěztsví nad nacismem 9. května (ruský originál publikovaný na stránce cont.ws). Petr Fiala se údajně v den výročí Pražského povstání klaní u pomníku padlých vojáků Wehrmachtu a SS (použito i 12.5. na Facebooku KSČM Liberecký kraj), ve skutečnosti je u památníku obětem nacistického režimu v berlínské věznici Plötzensee. Ukrajinská vlajka jako nacistický symbol hanobí památník v Lidicích. Senátor Jaroslava Doubrava (pořad Aby bylo jasno Jany Bobošíkové) kritizuje senátory Vystrčila, Růžičku a Fischera, kteří jej nenechali jet s nimi na Ukrajinu, protože se báli, že by se tam Doubrava dozvěděl pravdu.

Nevděční uprchlíci

Rezonuje strašení a poštvávání proti ukrajinským uprchlíkům. Další email recykluje starší narativ strašící seniory, že jim nastěhují do bytu uprchlíky, a propojuje ho s ukrajinskými uprchlíky. Historka Standy Sekaniny popisuje nevděk Ukrajinců nad ubytováním a stravou v hotelu v Karlových Varech – údajně 27 z 30 jich odešlo po zjištění, že nabízené ubytování není moderní hotel. Uprchlíci nám zahlcují úřady práce a „prožerou celou republiku“. Podle reportáže TV Polar (soukromá moravskoslezská regionální televize) jsou mezi nimi Romové, kteří postrádají základní hygienické a společenské návyky, znečišťují dopravní prostředky a demolují ubytovny. Romy, Araby a černochy mezi uprchlíky straší idalší email, humanitární pomoc prý zneužívají hlavně západní Ukrajinci, kteří pronajali své byty těm východním. Západní Ukrajinci se k nám valí spolu se zbraněmi a municí, prestože se u nich nebojuje, jsou to ekonomičtí migranti a v ČR budou zavádět mafiánské praktiky. Ukrajinská mafie si do ČR přiváží zbraně, které ČR posílala na Ukrajinu. Příchod problematických Ukrajinců popisuje i pohled Ukrajince, který v ČR roky pracuje.

Válku vede USA

Značné množství emailů se věnuje důkazům o tom, že válku na Ukrajině řídí USA. Francouzský zpravodaj CNews prý přímo na Ukrajině viděl Pentagon velet mezinárodní brigádě. Američtí senátoři Lindsey Graham a John McCain promlouvají na videu z prosince 2016 k ukrajinským vojákům, tedy k neonacistům z praporu Azov, a vyjadřují jim podporu. Rusové na Ukrajině zajali velící generály NATO, především z USA. Důvod ruské speciální operace přitom byla reálná hrozba útoku biologickými zbraněmi a špinavými jadernými zbraněmi vyvíjenými na Ukrajině Spojenými státy, které se nyní, po schválení protiústavního pandemického zákona mohou dostat i k nám do ČR. Kateřina Konečná (KSČM) vyzývá k přeposílání mailu, kde obviňuje vládu, že nás vláda zatahuje do války mezi Amerikou a Ruskem. Jan Klán (exposlanec KSČM) připomíná americké bombardování Brna, Plzně a jiných měst při osvobozování Československa, o kterém je dnes prý zakázáno mluvit (zapadá mezi hojně šířené emaily snažící se očernit USA v souvislosti s osvobozením Československa).

Rusko je v tom nevinně

Jiří Vyvadil (ČSSD, zakladatel sdružení Přátelé Ruska v České republice) v Interview ČT 24 z roku 2014 tvrdí, že Vladimir Putin o žádnou část Ukrajiny v jejím současném stavu nemá zájem. Rusko disponuje nezvratnými důkazy, že Kyjev chystal a plánoval provokaci v Buče ve spolupráci s Londýnem, a to kvůli odvedení pozornosti od mučení ruských válečných zajatců a obvinění Ruska z genocidy. Video z Berlína údajně zachycuje kolonu 5000 aut na podporu Ruska. Nacisté a "demokraté" v EU, USA i celá naše vláda dělají všechno pro to, aby slovanství bylo vygumováno z historie lidstva. Proto nenávidí Znak "Z" na ruské vojenské technice, starověký ortodoxní symbol, velmi důležitý pro slovanské národy, poskytující ochranu před temnými silami.

Maily často kombinují jednotlivé narativy o Ukrajině, často bez ladu a skladu, tzv. šrapnely (obsah poskládaný z různých tezí).

Fialova vláda je protivlastenecká, neschopná a manipulativní

Vlastenci se šikují proti vládě (která nám chce zakazovat mít vlastní názory, žene nás do války..) na shromáždění 8.5. na Nám. Republiky v Praze (pozvánka podobná pozvánce na Letnou 30.4.). Petr Fiala nenávidí naši zemi a její samostatnost a chce zrušit přímou volbu prezidenta, email doplněn peticí proti korespondenční volbě od Ivana Davida z SPD.

Fialova vláda nemá pro případ odpojení od ruského plynu žádné řešení, ani nebyla schopna pořídit zásoby plynu, přitom vyhazuje peníze za Ukrajince, armádu, neziskovky, Green Deal. Vláda přitom vytáhne z lidí ročně o 25 miliard korun více na DPH z pohonných hmot než Babiš, jak ukazuje video s pumpaři Babišem (28,50 Kč/litr) a Fialou (49,03 Kč/litr). Kvůli výnosům z DPH nemá vláda zájem bojovat s vysokými cenami způsobenými protiruskými sankcemi, to ale může způsobit propouštění a recesi ekonomiky. Pětikoalice chce změnit Ústavu tak, aby mohla být Zuzana Čaputová českou prezidentkou - ta jim půjde na ruku, ne jako Andrej Babiš.

Generál Petr Fiala je hrdina Ukrajiny, ožebračuje české občany, dobře se mají jen Maďaři s Orbánem. Podle Jany Zwyrtek Hamplové vláda kvůli občanům jiné země obětovává životy vlastních občanů – plošně pomáhá Ukrajincům, ohrožuje bezpečnost i zdraví přílivem lidí bez jakékoli kontroly, sankcemi zvyšuje ceny všeho.

Přehled řetězových emailů, které se snaží systematicky mást zejména starší část české populace, najdete v databázi Českých elfů.

