Je příliš brzy oslavovat Putinovu porážku

20. 5. 2022

čas čtení 4 minuty

Navzdory vojenským úspěchům čelí Kyjev hospodářské devastaci, občanům "odstraněným" Ruskem a riziku slábnoucí podpory, upozorňuje Keir Giles.





Mezi příznivci Ukrajiny v současnosti panuje téměř euforie z pokračujících vojenských zvratů, které působí ruským silám. Ale pravdou je, že Ukrajina má před sebou ještě dlouhou cestu, než z této války dosáhne jakéhokoli přijatelného výsledku – a postup bude tím těžší, čím více se bude zdát blíž k vítězství.

Nejsou to jen velké oblasti území pod ruskou kontrolou, o něž Ukrajina stále musí bojovat, aby zmírnila utrpení svých občanů pod krutou vojenskou okupací. Jsou to také politické a ekonomické aspekty války, které byly tak často přehlíženy v každodenních taktických detailech vojenských katastrof, jež si Rusko často samo zavinilo.

Ekonomickým dopadům války je nyní věnována větší pozornost, nejen neustálému bušení do ukrajinské civilní infrastruktury raketami, ale také globálním dopadům ukrajinského exportu, který je blokován Ruskem – export, který zahrnuje dodávky potravin životně důležité pro jiné regiony. Hodně se mluvilo o tom, kdo bude po válce financovat obnovu Ukrajiny. Je tu však naléhavější otázka: Jak lze zachovat zásadní roli Ukrajiny v zásobování světa?

A toto ekonomické sevření ze strany Ruska představuje pro Ukrajinu další politickou výzvu během pokračování války. Na Kyjev je již nyní vyvíjen tlak, aby udělal ústupky Moskvě, a ten se bude jen zvyšovat, až na domácí půdu zasáhne širší ekonomický dopad. Pokud by Ukrajina před postoupila za linii kontroly a osvobodila okupovaný Krym, postaví to před její podporovatele další vážné otázky. Ale to není omluva pro návrhy, že by Ukrajina měla dát agresorovi kus svého území v zájmu klidu Vladimira Putina.

Vojenské úspěchy Ukrajiny pokračují, podporovány stále větším počtem jejích západních podporovatelů – s pokračující výjimkou některých velkých států EU –, kteří překonávají svou neochotu pomoci. Zdá se však, že mnoho z těchto úspěchů je stále stejně důsledkem ruských neúspěchů v oblasti vojenských schopností, jako ukrajinské zdatnosti.

Nemělo by se spoléhat na to, že to bude pokračovat donekonečna. Jak válka pokračuje – a Putin již popřel předpovědi, že bude hledat způsob, jak ji ukončit do ruského Dne vítězství – nemělo by být vyloučeno, že Rusko nakonec může dospět k rozumnějšímu využití vojenských zdrojů a lidské síly. Ruský vojenský komentátor a plukovník ve výslužbě Michail Chodarjonok získal širokou pozornost za svou kritiku tažení a stavu ruské armády v ruské státní televizi.

Chodarjonok zatím plní roli dvorního šaška nebo svatého blázna, kterému je občas dovoleno mluvit pravdu, když všichni okolo stále opakují oficiální lži. Důvody, proč mu to bylo dovoleno, jsou zatím nejasné, ale někteří ostřílení pozorovatelé Ruska se ptají, zda to nenaznačuje vyhlídku na otřesení ruské armády nebo dokonce vedení války jako celku.

A pro Ukrajinu existují další životně důležité potřeby, kterých bude ještě těžší dosáhnout, než zatlačit ruskou armádu. Podle samotného Ruska byl více než 1 milion Ukrajinců odsunut do odlehlých oblastí Ruska v děsivé ozvěně deportačních programů 20. století – kde "deportace" byla sanovaným eufemismem pro zotročení. Válka pro Ukrajinu neskončí, dokud nezíská své obyvatele – mnozí z nich budou s vysokou pravděpodobností drženi Ruskem jako rukojmí, jakmile boje pomyslně skončí, stejně jako Moskva držela desítky tisíc britských a amerických zajatců jako páku pro vyjednávání vyjednávání dlouho po skončení 2. světové války.

Vzhledem k tomu, že po celé Evropě dochází k růstu nákladů na podporu Ukrajiny a válka se vleče s rýsující se vyhlídkou na další zimu s krutým zvýšením cen energií, může se podpora pro Ukrajinu k boji mezi západními lídry EU a jejich veřejností ztenčovat. To bude trvalou výzvou nejen pro Ukrajinu, ale také pro ty z jejích podporovatelů, kteří jasně vidí, že toto není jen ukrajinská válka – a že je životně důležité, aby Putin z tohoto podniku neodešel v domnění, že šlo o něco jiného, než katastrofickou strategickou chybu.

Zdroj v angličtině: ZDE

