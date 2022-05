Je pozornost médií upřena výhradně na Ukrajinu? A jak dlouho?

Víte, co nyní dělá Asadův režim v Aleppu?







Jak se vede afghánským ženám za vlády Talibů?





Co dělá studentská opozice na Barmě, kde se nedavno vratila k moci vojenská junta? ptá se Vít Kučík.







Pozn. red.: Jsou to oprávněné otázky, ale my tyhlety věci víme. Světová média nejsou výlučně mesmerizována Ukrajinou, jak pan Kučík naznačuje. Například včera přišla zpráva, že Taliban nařídil moderátorkám v afghánské televizi, aby si před kamerou zahalovaly obličej. Dosud se tomu bránily. Přicházejí také informace o pokračující válce a hladomoru v Sýrii. Viz například ZDE Média také hojně upozorňují na naprostý hospodářský rozvrat na Srí Lance. - Ovšem v ostatním upozorňuje pan Kučík na důležité věci: